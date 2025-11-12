Perang Likuiditas Menghapus Miliaran: Andrei Grachev dari DWF Labs Membunyikan Alarm

Andrei Grachev, managing partner di DWF Labs dan founding partner Falcon Finance, mempublikasikan thread yang tajam di X minggu ini yang terasa kurang seperti catatan pemasaran dan lebih seperti panggilan untuk bangun pasar. Dalam postingan tersebut, dia menyebut gejolak saat ini sebagai "Perang Likuiditas," berpendapat bahwa banyak yang disebut dolar sintetis disalahpahami oleh pengguna, dan menguraikan serangkaian perubahan kebijakan di Falcon Finance yang dimaksudkan untuk mengarahkan perusahaan menjauh dari taktik pertumbuhan berisiko yang, menurutnya, telah memperbesar kerugian baru-baru ini.

Klaim utama Grachev sangat blak-blakan. Likuidasi baru-baru ini telah menghapus puluhan miliar dolar dari pasar kripto, bahkan tanpa keruntuhan besar seperti skala FTX. Dia menunjukkan kecenderungan industri untuk melabeli produk yield kompleks sebagai "USD-sesuatu," menciptakan ilusi keamanan seperti uang tunai yang hancur di bawah tekanan. "Dolar sintetis bukanlah stablecoin seperti USDt, mereka adalah representasi tertimbang dolar dari aset yang mendasarinya, manajemen risiko, dan strategi perdagangan," tulisnya, memperingatkan bahwa penggunaan instrumen tersebut sebagai jaminan untuk posisi dengan leverage tinggi mengubah pertanyaan kegagalan dari "jika" menjadi "kapan."

Peringatan ini didasarkan pada peristiwa pasar terkini. Agregator data dan reporter pasar mencatat likuidasi paksa luar biasa pada Oktober dan awal November, dengan satu hari brutal ketika lebih dari $19 miliar dalam posisi dilikuidasi selama kaskade margin call. Pelacak industri seperti Coinglass telah menunjukkan lonjakan ekstrem dalam likuidasi di seluruh bursa, dan outlet mainstream melaporkan kaskade Oktober sebagai peristiwa likuidasi satu hari terbesar yang pernah tercatat. Angka Grachev, "lebih dari $22 miliar dilikuidasi dalam 31 hari terakhir," berada di samping pengamatan tersebut sebagai bagian dari bulan volatilitas berulang dan deleveraging massal.

Pelajaran Setelah Likuidasi Besar-besaran

Di luar angka, postingan Grachev adalah kritik terhadap model bisnis yang memprioritaskan TVL, token farming, dan pertumbuhan pemasaran di atas profitabilitas berkelanjutan yang nyata. Dia membandingkan desain produk saat ini dan perilaku go-to-market dengan cargo-cult: proyek mereplikasi jebakan kesuksesan, pasar pinjaman yang kaya, banyak pool farming, looping rewards, tanpa alasan keuangan yang tahan lama, katanya, meninggalkan TVL dengan leverage yang dapat "menghilang dalam sekejap." Strategi looping dan kesepakatan kurator khusus seperti itu, menurutnya, merusak profitabilitas sebenarnya karena mereka membatasi bagaimana aset dapat digunakan dalam perdagangan dan hedging.

Grachev juga menggunakan postingan tersebut untuk mempublikasikan apa yang dia gambarkan sebagai pivot strategis untuk Falcon Finance, protokol dolar sintetis dan kolateralisasi yang didukung oleh DWF Labs. Dia mengumumkan berakhirnya segera kesepakatan pemasaran khusus dengan kontributor TVL, pengurangan tajam dalam pemasaran berbasis token yang mengalokasikan $FF untuk distribusi ritel, dan penghapusan hak penebusan khusus atau keuntungan kurator.

Sebagai gantinya, Falcon akan fokus pada klien institusional dan ritel yang mencari yield tanpa risiko leverage, pada adopsi aset dunia nyata, dan pada strategi yang dirancang untuk dapat dibatalkan dengan cepat dengan eksposur basis terbatas. Langkah-langkah tersebut, menurut Grachev, dimaksudkan untuk memprioritaskan kredibilitas dan ketahanan di atas metrik pertumbuhan jangka pendek. Materi publik Falcon telah menggambarkan USDf sebagai dolar sintetis yang dikolateralisasi berlebih yang bertujuan untuk memberikan yield sambil berfungsi sebagai buffer on-chain antara kripto yang volatil dan stabilitas dolar.

Postingan tersebut menyentuh garis patahan yang familiar dalam sejarah kripto. Grachev secara eksplisit mengingatkan pembaca bahwa proyek-proyek profil tinggi, yang didukung kuat sebelumnya oleh investor dan institusi terkemuka masih gagal, mengutip FTX dan Terra/Luna sebagai contoh peringatan bahwa reputasi bukanlah pengganti arsitektur keuangan yang kuat. Argumennya adalah bahwa logo institusi, kehadiran media, dan penampilan panggung konferensi tidak membuat produk kebal dari mekanisme pasar.

Analis dan peserta pasar akan mengawasi dengan cermat apakah protokol lain mengikuti de-emphasis Falcon terhadap TVL dan insentif token demi kekuatan neraca dan manajemen risiko yang transparan. Beberapa pengamat industri mengatakan likuidasi bulan ini telah memaksa penilaian ulang yang lebih luas: leverage dan loop yield yang ditokenisasi memperbesar penjualan, dan sekarang proyek yang dapat menunjukkan pendapatan nyata, kemampuan pembatalan cepat, dan kolateralisasi asli mungkin menarik modal.

Grachev mengakhiri thread-nya dengan catatan yang anehnya optimistis. Dia mengakui bahwa kripto telah tumbuh dan masih menawarkan "peluang besar," aset dunia nyata yang ditokenisasi, BTC dan strategi altcoin selektif, dan yield asli DeFi, tetapi bersikeras bahwa industri harus mendapatkan framing risiko yang benar. "Setiap badai menciptakan peluang, dan kita harus bersyukur bahwa kita hidup di masa peluang," tulisnya, menutup dengan nasihat investor yang familiar: DYOR, bukan nasihat keuangan. Apakah seruan untuk kewarasan itu menandakan perubahan besar yang lebih luas dalam bagaimana protokol merancang yield dan TVL tetap menjadi pertanyaan besar terbuka untuk minggu-minggu ke depan.