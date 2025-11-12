ClearToken mendapatkan persetujuan FCA untuk platform penyelesaian kripto di tengah dorongan aturan UK

ClearToken mendapatkan persetujuan FCA untuk sistem penyelesaian kripto yang diregulasi, menandakan dorongan Inggris untuk memasukkan aset digital ke dalam kerangka keuangannya.

ClearToken, sebuah perusahaan kliring dan penyelesaian aset digital, telah menerima persetujuan dari regulator Inggris untuk meluncurkan sistem penyelesaian transaksi kripto dan stablecoin — langkah yang menegaskan dorongan negara tersebut untuk memperluas pengawasan terhadap keuangan digital.

Perusahaan tersebut mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menerima otorisasi dari Financial Conduct Authority (FCA) untuk mengoperasikan platform penyelesaian Delivery versus Payment (DvP) mereka, yang dikenal sebagai CT Settle, yang akan mendukung perdagangan spot dalam aset kripto, stablecoin, dan mata uang fiat.

Setelah CT Settle beroperasi, lembaga keuangan yang diregulasi akan dapat menggunakan sistem penyelesaian aset digital yang berfungsi di bawah standar regulasi dan operasional yang sama dengan infrastruktur keuangan tradisional.

