Mengapa Harga XRP Siap Mengulang Reli Legendaris 40x ZCASH

Grafik harga XRP baru yang dibagikan oleh analis pasar Mikybull Crypto menunjukkan bahwa aset digital tersebut mungkin berada di ambang reli harga yang signifikan, mirip dengan terobosan legendaris Zcash yang mencapai 40x. Dengan menetapkan target harga moderat sebesar $8 hingga $10, proyeksi Mikybull muncul saat XRP mengkonsolidasikan sekitar level $2, level yang menurut analis teknis dapat menjadi dasar untuk gerakan parabolik berikutnya.

Pola Harga XRP Mengulang Setup Reli Legendaris Zcash

Grafik Mikybull mengungkapkan pola yang jelas dalam perilaku harga XRP di berbagai siklus pasar. Sejak 2014, cryptocurrency ini telah mengikuti urutan yang familiar: pembentukan dasar bulat, terobosan di atas tren turun jangka panjang, dan periode perdagangan sideways sebelum setiap reli besar.

Pola ini pertama kali muncul antara 2014 dan 2017, berkontribusi pada kenaikan eksplosif XRP ke rekor tertinggi selama pasar bull 2017. Sekarang, grafik menunjukkan setup serupa sedang terjadi lagi, tetapi dalam skala yang lebih besar. Setelah hampir lima tahun membangun dari 2018 hingga 2023, XRP akhirnya memecahkan tren turun jangka panjangnya, menciptakan struktur yang mirip dengan yang mendahului lonjakan signifikan sebelumnya.

Grafik tersebut juga menyoroti rentang perdagangan datar, ditandai dengan warna oranye, yang disebut trader sebagai zona reakumulasi. Tahap ini biasanya mengikuti terobosan dan terjadi ketika pasar menyerap tekanan jual sebelum melanjutkan pergerakan naik. Tampaknya XRP bisa memasuki tahap "ketenangan sebelum badai" yang sama seperti yang terjadi sebelum reli 40x Zcash.

Analis Menargetkan $8–$10 Saat Terobosan Harga XRP Mendapatkan Momentum

Target harga $8 hingga $10 dari Mikybull bukanlah angka acak. Ini selaras dengan level Fibonacci kunci dan level resistensi historis yang berasal dari puncak XRP tahun 2018. Jika pola ini terus berlanjut, harga XRP bisa naik empat hingga lima kali lipat dari posisinya sekarang, gerakan yang mendukung ide Mikybull bahwa XRP mungkin mengulangi reli Zcash.

Namun, Mikybull bukanlah satu-satunya yang mengharapkan pergerakan signifikan dalam harga XRP. Analis pasar terkenal lainnya, XForceGlobal, baru-baru ini membagikan pandangan serupa di X, dengan mengatakan, "Saya masih berpikir ada peluang yang sangat tinggi bahwa kita masih akan mencapai target siklus kita sekitar $15–$30 per XRP dalam siklus ini."

Sementara rentang $8–$10 Mikybull menunjukkan tujuan yang hati-hati dan dapat dicapai, rentang $15–$30 XForceGlobal menunjukkan bahwa XRP mungkin memiliki potensi untuk reli multi-tahap, di mana harga pertama mencapai target moderat dan kemudian mendorong lebih jauh saat momentum terbangun.

Saat ini, XRP bertahan di atas level support kunci, bergerak sideways setelah keluar dari penurunan jangka panjangnya. Jika pola berlanjut, XRP mungkin sedang mempersiapkan diri untuk reli seperti lonjakan historis Zcash, dengan keuntungan kecil hanya sebagai langkah pertama dalam apa yang mungkin menjadi terobosan signifikan.