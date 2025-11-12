Tether Mendukung OOBIT saat VCI Global Membeli Token Kripto Senilai $100M

TLDR

VCI Global berencana untuk mengakuisisi token OOB senilai $100 juta untuk mengelola perbendaharaan digital OOBIT.

Akuisisi ini mencakup token OOB senilai $50 juta yang dibeli dari OOB Foundation dengan valuasi pasar $200 juta.

Tether menjadi pemegang saham terbesar di VCI Global melalui kepemilikannya di OOBIT.

VCI Global akan membeli tambahan token OOB senilai $50 juta dari pasar terbuka setelah peluncuran resmi OOBIT.

OOBIT telah mengintegrasikan stablecoin Tether yaitu USDt dan Tether Gold (XAUt) untuk memfasilitasi pembayaran ritel.

VCI Global (Nasdaq: VCIG) telah mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi token OOB senilai $100 juta dan mengelola perbendaharaan digital OOBIT. OOBIT, platform pembayaran kripto yang berbasis di Singapura, diluncurkan pada tahun 2017. Kesepakatan ini memperkuat investasi VCI Global dalam ekosistem pembayaran kripto yang terus berkembang.

VCI Global Mengakuisisi Token OOB dari OOB Foundation

VCI Global mengakuisisi token OOB senilai $50 juta dari OOB Foundation dengan valuasi pasar $200 juta. Perusahaan menerbitkan sahamnya sebagai pembayaran untuk token tersebut, membelinya dengan harga $0,20 per token. Sisa token senilai $50 juta akan dibeli dari pasar terbuka setelah OOBIT resmi diluncurkan.

Dalam proses ini, Tether menjadi pemegang saham terbesar di VCI Global melalui kepemilikannya di OOBIT. Co-founder Solana, Anatoly Yakovenko, bersama dengan CMCC Global dan 468 Capital, juga mendukung platform ini. Pembelian token senilai $100 juta bertujuan untuk memperkuat posisi VCI dalam keuangan digital dan teknologi blockchain.

OOBIT Mengintegrasikan Stablecoin Tether untuk Pembayaran Ritel

OOBIT meluncurkan aplikasi pembayaran crypto-to-fiat pada April 2022, memungkinkan pedagang untuk menerima pembayaran dalam cryptocurrency. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengkonversi kripto menjadi mata uang fiat, memperluas utilitas stablecoin USDt dari Tether. Pada Mei 2024, OOBIT mengintegrasikan USDt Tether dan token berbasis emas, Tether Gold (XAUt), untuk mendukung pembayaran ritel.

Kemitraan Tether dengan OOBIT telah berperan penting dalam mendukung pembayaran yang lancar di berbagai blockchain. Kolaborasi ini menambah nilai bagi layanan OOBIT dan ekosistem Tether yang berkembang dalam pembayaran kripto. Seiring pembayaran kripto mendapatkan daya tarik secara global, Tether tetap menjadi tokoh sentral dalam mendukung infrastruktur ini.

Pada Oktober, Visa meluncurkan dukungan untuk stablecoin di blockchain baru, menandakan adopsi mata uang digital yang semakin meningkat dalam pembayaran. Laporan oleh OOBIT menunjukkan bahwa 70% pembayaran kripto di Uni Eropa adalah untuk sektor makanan dan minuman serta ritel, dengan pembelian rata-rata sebesar $8,36.

Postingan Tether Mendukung OOBIT saat VCI Global Membeli Token Kripto Senilai $100M pertama kali muncul di CoinCentral.