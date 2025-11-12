Penurunan Bitcoin yang Tak Terduga Memicu Kecemasan Pasar

Trajektori Bitcoin telah mengambil arah yang tidak terduga, dengan kenaikannya berakhir lebih awal karena nilainya anjlok kembali ke level $102.500. Meskipun sebelumnya ada harapan untuk reli berkelanjutan, pelanggaran level $102.800—titik kritis yang ditandai oleh sinyal rata-rata pergerakan 350 hari—telah meredam suasana, menghadirkan tantangan strategis bagi para trader.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.