Penurunan Bitcoin yang Tak Terduga Memicu Kecemasan Pasar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/12 07:19


Trajektori Bitcoin telah mengambil arah yang tidak terduga, dengan kenaikannya berakhir lebih awal karena nilainya anjlok kembali ke level $102.500. Meskipun sebelumnya ada harapan untuk reli berkelanjutan, pelanggaran level $102.800—titik kritis yang ditandai oleh sinyal rata-rata pergerakan 350 hari—telah meredam suasana, menghadirkan tantangan strategis bagi para trader.

