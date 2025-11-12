Draf Boozman–Booker Memajukan Struktur Pasar Kripto – Koordinasi CFTC, SEC Akan Segera Terjadi

CEO Asosiasi Blockchain Summer Mersinger menyebut draf diskusi struktur pasar Komite Pertanian Senat (SAG) sebagai "langkah penting" dalam mengembangkan kerangka regulasi kripto, menurut postingan X tanggal 11 November dari kelompok aset digital tersebut. Mersinger Memuji Draf Diskusi Struktur Pasar Kripto Baru Menurut postingan X Selasa pagi, Mersinger percaya bahwa draf diskusi yang baru diterbitkan dari SAG "menandai langkah penting lainnya menuju pembentukan aturan yang jelas dan masuk akal untuk ekosistem aset digital." Mantan komisioner Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tersebut juga memuji Ketua SAG John Boozman (R-AR) dan Senator Cory Booker (D-NJ) karena memperkuat "momentum bipartisan" setelah persetujuan Undang-Undang CLARITY pada Juli oleh Dewan Perwakilan. "Kami berharap dapat meninjau draf tersebut secara menyeluruh dan memberikan pemikiran kami saat proses berlanjut," kata Mersinger. "Kolaborasi berkelanjutan antara Komite Pertanian dan Perbankan Senat akan sangat penting untuk menghasilkan kerangka komprehensif yang mengamankan posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam kripto dan aset digital." Boozman dan Booker Mendorong Kebijakan Blockchain Bipartisan Komentar Mersinger muncul sehari setelah Boozman dan Booker mengungkapkan draf diskusi kripto baru pada Minggu, 10 November. Draf tersebut menguraikan beberapa ketentuan kunci terkait industri blockchain, termasuk pembentukan rezim regulasi komoditas digital pasar spot dengan CFTC. Selain itu, legislasi struktur pasar kripto akan mewajibkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan CFTC untuk "berkolaborasi dalam pembuatan aturan antar-lembaga yang diperlukan." "CFTC memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar keuangan dan derivatif kami," kata Boozman dalam sebuah pernyataan. "Saat Kongres bekerja untuk memperluas wewenang komisi untuk mengawasi perdagangan aset digital yang merupakan komoditas, sangat penting bahwa kita juga memastikan komisi memiliki alat, personel, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan misi baru ini, bersama dengan tanggung jawabnya saat ini," tambahnya. CEO Asosiasi Blockchain Summer Mersinger menyebut draf diskusi struktur pasar Komite Pertanian Senat (SAG) sebagai "langkah penting" dalam mengembangkan kerangka regulasi kripto, menurut postingan X tanggal 11 November dari kelompok aset digital tersebut. Mersinger Memuji Draf Diskusi Struktur Pasar Kripto Baru Menurut postingan X Selasa pagi, Mersinger percaya bahwa draf diskusi yang baru diterbitkan dari SAG "menandai langkah penting lainnya menuju pembentukan aturan yang jelas dan masuk akal untuk ekosistem aset digital." Mantan komisioner Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tersebut juga memuji Ketua SAG John Boozman (R-AR) dan Senator Cory Booker (D-NJ) karena memperkuat "momentum bipartisan" setelah persetujuan Undang-Undang CLARITY pada Juli oleh Dewan Perwakilan. "Kami berharap dapat meninjau draf tersebut secara menyeluruh dan memberikan pemikiran kami saat proses berlanjut," kata Mersinger. "Kolaborasi berkelanjutan antara Komite Pertanian dan Perbankan Senat akan sangat penting untuk menghasilkan kerangka komprehensif yang mengamankan posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam kripto dan aset digital." Boozman dan Booker Mendorong Kebijakan Blockchain Bipartisan Komentar Mersinger muncul sehari setelah Boozman dan Booker mengungkapkan draf diskusi kripto baru pada Minggu, 10 November. Draf tersebut menguraikan beberapa ketentuan kunci terkait industri blockchain, termasuk pembentukan rezim regulasi komoditas digital pasar spot dengan CFTC. Selain itu, legislasi struktur pasar kripto akan mewajibkan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan CFTC untuk "berkolaborasi dalam pembuatan aturan antar-lembaga yang diperlukan." "CFTC memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas pasar keuangan dan derivatif kami," kata Boozman dalam sebuah pernyataan. "Saat Kongres bekerja untuk memperluas wewenang komisi untuk mengawasi perdagangan aset digital yang merupakan komoditas, sangat penting bahwa kita juga memastikan komisi memiliki alat, personel, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan misi baru ini, bersama dengan tanggung jawabnya saat ini," tambahnya.