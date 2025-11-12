Coinbase, BVNK sepakat untuk membatalkan kesepakatan senilai $2 miliar

Coinbase secara resmi membatalkan rencana akuisisi senilai $2 miliar terhadap BVNK, sebuah startup infrastruktur stablecoin berbasis Inggris. Kesepakatan tersebut telah mencapai tahap uji tuntas sebelum kedua belah pihak "saling sepakat untuk tidak melanjutkan."

Berita tentang batalnya kesepakatan ini telah menimbulkan keingintahuan di kalangan penggemar kripto; banyak mata telah memantau perkembangannya, karena ini merupakan salah satu kesepakatan terbesar yang pernah ada untuk startup stablecoin.

Mengapa Coinbase membatalkan kesepakatan dengan BVNK?

Sayangnya, pada saat liputan ini dibuat, belum ada kejelasan mengapa kedua perusahaan memilih untuk tidak melanjutkan kesepakatan tersebut, meskipun keduanya telah sampai pada tahap eksklusivitas pada Oktober, yang berarti startup tersebut untuk sementara kehilangan hak untuk menerima tawaran dari penawar lain.

Jika kesepakatan tersebut terlaksana, Coinbase akan membayar sekitar $2 miliar sebagai harga akuisisi untuk BVNK, yang hampir dua kali lipat dari $1,1 miliar yang dibayarkan oleh ikon fintech Stripe untuk mengakuisisi startup stablecoin Bridge dalam kesepakatan yang diselesaikan pada Februari.

"Kami terus mencari peluang untuk memperluas misi dan penawaran produk kami," kata juru bicara Coinbase dalam sebuah pernyataan. "Setelah mendiskusikan potensi akuisisi BVNK, kedua belah pihak saling sepakat untuk tidak melanjutkan."

Kesepakatan yang gagal ini merupakan salah satu akuisisi bernilai tinggi yang menargetkan infrastruktur stablecoin, sebuah area di mana Coinbase telah mengeluarkan dana besar selama masa jabatan kedua Presiden Trump. Pada Agustus lalu, bursa tersebut mengakuisisi platform perdagangan derivatif Deribit seharga $2,9 miliar dan mempertahankan hubungan dekat dengan penerbit USDC-nya, Circle.

M&A Stablecoin masih berada di level tertinggi sepanjang masa

Coinbase telah melakukan banyak pengeluaran untuk M&A tahun ini, dan menurut Brian Armstrong, CEO perusahaan tersebut, tujuan dari semua negosiasi dan kesepakatan ini adalah untuk melayani fokus utama perusahaan, yang berkisar pada perdagangan dan pembayaran.

Tentu saja, ini bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan hal ini, dan batalnya kesepakatan besar dengan BVNK tidak mempengaruhi tren, dan sepertinya juga tidak akan mengecewakan pelaku kripto lain yang bermodal kuat yang ingin memanfaatkan aplikasi baru ini.

Selama setahun terakhir, M&A stablecoin tetap menjadi tren panas di dunia kripto dan fintech, dengan para pendukungnya mengklaim bahwa stablecoin dapat meningkatkan infrastruktur keuangan lama, mempercepat pembayaran lintas batas, dan mengurangi biaya transaksi. Stablecoin telah ada cukup lama, tetapi bank-bank besar baru saja menyadari manfaatnya, memicu perebutan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di sektor ini.

Bank dan jaringan pembayaran terbesar seperti Mastercard dan Stripe telah mengeksplorasi akuisisi stablecoin mereka sendiri. Mastercard, salah satu perusahaan TradiFi paling terkenal yang mengeksplorasi sektor stablecoin, sebelumnya menyatakan minat untuk mengakuisisi BVNK tetapi sekarang sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi perusahaan infrastruktur kripto dan stablecoin Zerohash dengan nilai antara $1,5 dan $2 miliar.

FinTech yang lebih kecil dan perusahaan kripto juga tidak ketinggalan dalam persaingan ini, dengan perusahaan seperti Modern Treasury, perusahaan pembayaran tahap akhir, yang menghabiskan sekitar $40 juta untuk mengakuisisi startup stablecoin Beam.

