FCA Inggris menyetujui platform penyelesaian cryptocurrency ClearToken

ClearToken, sebuah perusahaan yang membangun infrastruktur pasar keuangan teregulasi, telah menerima persetujuan dari regulator Inggris untuk memperkenalkan sistem penyelesaian transaksi yang melibatkan stablecoin dan cryptocurrency.

Laporan menunjukkan bahwa keputusan regulator tersebut memperlihatkan komitmen negara untuk memperkuat regulasi keuangan digital. Hal ini juga menyoroti perubahan signifikan dalam cara aset digital di Inggris dapat diperdagangkan, diklarifikasi, dan diselesaikan, menetapkan langkah penting menuju penciptaan sistem pasar teregulasi yang lebih maju.

Dengan persetujuan ini, ClearToken memperkuat posisinya sebagai perusahaan ke-57 yang mendapatkan persetujuan dari Financial Conduct Authority (FCA) sejak dimulainya Register Cryptoasset Inggris pada 10 Januari 2020.

FCA menyetujui platform penyelesaian cryptocurrency ClearToken

ClearToken mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah memperoleh persetujuan dari FCA untuk mengoperasikan CT Settle, platform penyelesaian Delivery versus Payment (DvP) mereka. Setelah persetujuan ini, para analis mencatat bahwa platform tersebut akan memungkinkan pengguna untuk secara efektif melakukan perdagangan spot stablecoin, mata uang reguler, dan aset kripto.

Selain itu, mereka mengatakan bahwa setelah CT Settle beroperasi, lembaga keuangan teregulasi akan memiliki akses ke sistem penyelesaian aset digital yang mematuhi standar regulasi tertentu, mirip dengan sistem keuangan tradisional.

Ketika wartawan menghubungi ClearToken untuk berkomentar tentang topik diskusi, perusahaan tersebut menyatakan bahwa tujuan utama CT Settle adalah untuk menghilangkan hambatan yang membuat institusi enggan mengadopsi aset digital, terutama karena kekhawatiran terkait risiko counterparty, efisiensi pasar, dan likuiditas.

Niki Beattie, ketua ClearToken, juga memberikan pendapatnya tentang situasi tersebut. Sebagai pakar strategis dalam struktur pasar keuangan dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang teknologi dan pasar modal, Beattie mengakui bahwa otorisasi ini akan menjadi katalisator bagi adopsi aset digital secara luas.

Keputusan FCA untuk menyetujui ClearToken menandai tren yang berkembang di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan terkait sedang mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan reguler.

Pemerintah Inggris bermaksud mengintegrasikan aset digital ke dalam keuangan mainstream

Sumber terpercaya melaporkan bahwa Bank of England memulai diskusi mengenai stablecoin pada awal minggu ini dan sedang mencari masukan tentang aturan baru yang mungkin diterapkan tahun depan.

Pengumuman ini menyusul laporan bahwa Gubernur Bank of England, Andrew Bailey, telah melunakkan sikapnya terhadap potensi risiko yang ditimbulkan stablecoin bagi stabilitas keuangan, menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap regulasi.

Langkah ini muncul saat individu mengkhawatirkan Inggris tertinggal dari negara lain dalam mengadopsi stablecoin. Kekhawatiran ini meningkat terutama karena Inggris tertinggal dari AS, yang telah maju dengan GENIUS Act.

Sementara itu, HM Treasury menerbitkan draf makalah kebijakan pada April, menguraikan rencananya untuk mengatur aset kripto. Dokumen ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis aset digital secara spesifik dengan presisi, termasuk aktivitas penting seperti penerbitan, kustodi, dan perdagangan, sambil mematuhi kerangka regulasi Inggris.

Pemerintah Inggris juga telah membuat pasar untuk exchange-traded notes (ETN) kripto dapat diakses oleh investor sehari-hari, menunjukkan upaya yang lebih luas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam keuangan mainstream.

