Bitdeer: Kebakaran terjadi di tambang baru di Ohio, menyebabkan dua bangunan runtuh, tetapi tidak ada yang terluka.

PANews melaporkan pada 12 November bahwa Ketua dan CEO Bitdeer (kode saham: BTDR) Jihan Wu mengkonfirmasi bahwa kebakaran terjadi hari ini di lokasi penambangan baru perusahaan di Massilon, Ohio. Dia menyatakan bahwa dua dari 26 bangunan runtuh, tetapi tidak ada yang terluka. Tim manajemen senior telah tiba di lokasi dan akan melakukan investigasi lebih lanjut.
