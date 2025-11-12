Juru bicara Fed: Perpecahan yang berkembang di dalam Fed mengenai penurunan suku bunga Desember

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 12 November bahwa, menurut Jinshi, Nick Timiraos, seorang juru bicara Fed yang terkenal, menyatakan bahwa perpecahan internal dalam Federal Reserve telah menciptakan bayangan atas jalur penurunan suku bunga. Tingkat ketidaksepakatan seperti ini belum pernah terjadi selama masa jabatan Ketua Fed Powell yang hampir delapan tahun. Para pejabat terbagi mengenai apakah inflasi yang persisten atau pasar tenaga kerja yang lesu menimbulkan ancaman yang lebih besar, dan bahkan pemulihan data ekonomi resmi mungkin tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Sementara investor percaya bahwa kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Fed berikutnya tetap tinggi, perpecahan ini mempersulit rencana yang tampaknya layak kurang dari dua bulan lalu. Apakah para pejabat akan kembali menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember masih belum pasti. Data baru mungkin dapat meredam perdebatan. Beberapa pejabat percaya bahwa pertemuan Desember dan Januari sebagian besar dapat dipertukarkan, membuat penurunan suku bunga akhir tahun tampak agak disengaja. Kemungkinan lain adalah bahwa penurunan suku bunga Desember akan disertai dengan panduan, menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk penurunan suku bunga berikutnya.PANews melaporkan pada 12 November bahwa, menurut Jinshi, Nick Timiraos, seorang juru bicara Fed yang terkenal, menyatakan bahwa perpecahan internal dalam Federal Reserve telah menciptakan bayangan atas jalur penurunan suku bunga. Tingkat ketidaksepakatan seperti ini belum pernah terjadi selama masa jabatan Ketua Fed Powell yang hampir delapan tahun. Para pejabat terbagi mengenai apakah inflasi yang persisten atau pasar tenaga kerja yang lesu menimbulkan ancaman yang lebih besar, dan bahkan pemulihan data ekonomi resmi mungkin tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Sementara investor percaya bahwa kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Fed berikutnya tetap tinggi, perpecahan ini mempersulit rencana yang tampaknya layak kurang dari dua bulan lalu. Apakah para pejabat akan kembali menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember masih belum pasti. Data baru mungkin dapat meredam perdebatan. Beberapa pejabat percaya bahwa pertemuan Desember dan Januari sebagian besar dapat dipertukarkan, membuat penurunan suku bunga akhir tahun tampak agak disengaja. Kemungkinan lain adalah bahwa penurunan suku bunga Desember akan disertai dengan panduan, menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk penurunan suku bunga berikutnya.

Juru bicara Fed: Perpecahan yang berkembang di dalam Fed mengenai penurunan suku bunga Desember

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/12 10:15
Shadow
SHADOW$2.316+2.47%
MAY
MAY$0.01382-1.77%
Notcoin
NOT$0.0005681-4.27%
Hyperbridge
BRIDGE$0.01984-0.15%

PANews melaporkan pada 12 November bahwa, menurut Jinshi, Nick Timiraos, seorang juru bicara Fed yang terkenal, menyatakan bahwa perpecahan internal dalam Federal Reserve telah membayangi jalur penurunan suku bunga. Tingkat ketidaksepakatan seperti ini belum pernah terjadi selama masa jabatan Ketua Fed Powell yang hampir delapan tahun. Para pejabat terbagi mengenai apakah inflasi yang persisten atau pasar tenaga kerja yang lesu menimbulkan ancaman yang lebih besar, dan bahkan pemulihan data ekonomi resmi mungkin tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Sementara investor percaya bahwa kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Fed berikutnya tetap tinggi, perpecahan ini mempersulit rencana yang tampaknya layak kurang dari dua bulan lalu. Apakah para pejabat akan kembali memangkas suku bunga pada pertemuan Desember masih belum pasti. Data baru mungkin dapat meredam perdebatan tersebut. Beberapa pejabat percaya bahwa pertemuan Desember dan Januari sebagian besar dapat dipertukarkan, membuat penurunan suku bunga akhir tahun tampak agak disengaja. Kemungkinan lain adalah bahwa penurunan suku bunga Desember akan disertai dengan panduan, menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk penurunan suku bunga berikutnya.

Peluang Pasar
Logo Shadow
Harga Shadow(SHADOW)
$2.316
$2.316$2.316
+1.93%
USD
Grafik Harga Live Shadow (SHADOW)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31