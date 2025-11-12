Juru bicara Fed: Perpecahan yang berkembang di dalam Fed mengenai penurunan suku bunga Desember

PANews melaporkan pada 12 November bahwa, menurut Jinshi, Nick Timiraos, seorang juru bicara Fed yang terkenal, menyatakan bahwa perpecahan internal dalam Federal Reserve telah menciptakan bayangan atas jalur penurunan suku bunga. Tingkat ketidaksepakatan seperti ini belum pernah terjadi selama masa jabatan Ketua Fed Powell yang hampir delapan tahun. Para pejabat terbagi mengenai apakah inflasi yang persisten atau pasar tenaga kerja yang lesu menimbulkan ancaman yang lebih besar, dan bahkan pemulihan data ekonomi resmi mungkin tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Sementara investor percaya bahwa kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Fed berikutnya tetap tinggi, perpecahan ini mempersulit rencana yang tampaknya layak kurang dari dua bulan lalu. Apakah para pejabat akan kembali menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember masih belum pasti. Data baru mungkin dapat meredam perdebatan. Beberapa pejabat percaya bahwa pertemuan Desember dan Januari sebagian besar dapat dipertukarkan, membuat penurunan suku bunga akhir tahun tampak agak disengaja. Kemungkinan lain adalah bahwa penurunan suku bunga Desember akan disertai dengan panduan, menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk penurunan suku bunga berikutnya. PANews melaporkan pada 12 November bahwa, menurut Jinshi, Nick Timiraos, seorang juru bicara Fed yang terkenal, menyatakan bahwa perpecahan internal dalam Federal Reserve telah menciptakan bayangan atas jalur penurunan suku bunga. Tingkat ketidaksepakatan seperti ini belum pernah terjadi selama masa jabatan Ketua Fed Powell yang hampir delapan tahun. Para pejabat terbagi mengenai apakah inflasi yang persisten atau pasar tenaga kerja yang lesu menimbulkan ancaman yang lebih besar, dan bahkan pemulihan data ekonomi resmi mungkin tidak dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Sementara investor percaya bahwa kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Fed berikutnya tetap tinggi, perpecahan ini mempersulit rencana yang tampaknya layak kurang dari dua bulan lalu. Apakah para pejabat akan kembali menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember masih belum pasti. Data baru mungkin dapat meredam perdebatan. Beberapa pejabat percaya bahwa pertemuan Desember dan Januari sebagian besar dapat dipertukarkan, membuat penurunan suku bunga akhir tahun tampak agak disengaja. Kemungkinan lain adalah bahwa penurunan suku bunga Desember akan disertai dengan panduan, menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk penurunan suku bunga berikutnya.