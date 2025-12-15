Apakah harga Bitcoin siap untuk pemulihan ke $100.000 sekarang histogram MACD menjadi kurang negatif?

Bitcoin bergerak di sekitar zona harga $90.000 sementara beberapa sinyal teknis dan on-chain menunjukkan fase konsolidasi. Situasi saat ini menunjukkan bahwa harga BTC terjebak antara tekanan jual yang kuat di bagian atas dan minat beli yang aktif di bagian bawah. Bisakah harga Bitcoin bergerak kembali ke level harga yang lebih tinggi dari zona ini dalam waktu dekat? Periksa Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan & grafik yang jelas dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Sekarang ke Discord Harga Bitcoin tetap di bawah resistensi penting Harga Bitcoin telah bergerak di bawah resistensi berat antara $96.000 dan $100.000 untuk beberapa waktu. Di area ini, order jual BTC besar telah terlihat beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa para beruang aktif di sini dan para banteng kesulitan untuk merebut kembali level harga ini. Konfirmasi tambahan datang dari rata-rata bergerak eksponensial 50 hari, sering disingkat sebagai EMA. Ini adalah level harga rata-rata selama 50 hari terakhir di mana candle terbaru memiliki bobot lebih besar. Garis ini berada di sekitar level yang sama dengan resistensi yang disebutkan dan saat ini berfungsi sebagai penghalang dinamis. Selama harga BTC tetap di bawah EMA 50 hari ini, menurut beberapa analis kripto, struktur pasar lemah hingga netral. Setiap kenaikan ke arah area ini telah dijual dalam beberapa minggu terakhir. Pola ini menunjukkan bahwa belum ada tekanan beli yang meyakinkan dari pihak yang lebih besar. Ini tidak berarti pasar sangat bearish, tetapi momentum di bagian atas memang kurang. BTC Update – 12 Des BTC masih bergerak di antara dua zona kunci. Harga berada di sekitar ~$90,3K, ditolak lagi dari zona pasokan $96-100K dan EMA 50H — area yang sama yang telah membatasi setiap pantulan selama berminggu-minggu. Di bawah, pembeli terus mempertahankan $86-88K, menjaga ini dari... pic.twitter.com/2ETpYCVtfP — CyrilXBT (@cyrilXBT) 13 Desember 2025 Kripto apa yang harus dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto apa yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto apa yang harus dibeli sekarang? Federal Reserve telah menurunkan suku bunga seperti yang diharapkan, dan karena itu akan ada peluang di pasar kripto bulan ini. Ini sangat bullish untuk kripto, dan karenanya trader terkenal dunia tiba-tiba all-in pada altcoin seperti XRP. Satu pertanyaan terus muncul: kripto apa yang harus Anda beli sekarang? Dalam hal ini... Lanjutkan membacadocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Harga BTC konsolidasi di sekitar zona harga $90.000 Di bagian bawah terdapat zona dukungan yang jelas di sekitar area sekitar $88.000 hingga $90.000. Di sini terlihat bahwa para banteng bersedia membeli token BTC segera setelah harga mendekati level ini. Ini menciptakan dasar sementara dan mencegah penurunan harga yang kuat. Akibatnya, harga Bitcoin bergerak ke samping dalam bandwidth yang relatif sempit, dengan harga saat ini masih sekitar $90.000. Volume perdagangan BTC memberikan konteks tambahan. Selama penurunan harga sebelumnya dari level yang lebih tinggi, volume jelas lebih tinggi daripada selama konsolidasi saat ini. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual yang kuat telah berkurang. Pada saat yang sama, volume BTC yang lebih rendah juga menunjukkan bahwa para banteng masih ragu-ragu. Jadi ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, tanpa dominasi yang jelas dari satu sisi. Fase konsolidasi ini sering dilihat sebagai momen ketika pasar membangun energi. Itu tidak secara otomatis berarti pergerakan harga berikutnya adalah ke atas. Ini terutama menunjukkan bahwa pasar menunggu impuls baru, seperti perubahan likuiditas, sinyal makroekonomi, atau pergeseran yang jelas dalam data on-chain. Indikator teknis menunjukkan tekanan yang berkurang Pada grafik harian, indikator MACD menunjukkan bahwa tekanan bearish berkurang. MACD mengukur perbedaan antara dua rata-rata bergerak dan sering digunakan untuk mengenali perubahan momentum. Indikator ini masih di bawah garis nol, yang berarti momentum secara keseluruhan negatif. Pada saat yang sama, histogram membaik, menunjukkan bahwa tekanan jual BTC menjadi kurang kuat. Sinyal semacam ini sering terlihat dalam fase koreksi di mana pasar menjadi tenang. Ini tidak berarti bahwa perubahan tren akan segera terjadi. Namun, ini menunjukkan bahwa kekuatan menurun sebelumnya sedang melemah. Dikombinasikan dengan dukungan stabil sekitar $90.000, ini menunjukkan pasar yang mencari arah. Penting untuk dicatat bahwa indikator ini hanya tetap dapat diandalkan selama harga Bitcoin tetap di atas zona dukungan saat ini. Terobosan yang jelas ke bawah dapat dengan cepat mengubah gambaran teknis ini. Struktur pasar Bitcoin setelah penolakan di atas $100.000 Pada kerangka waktu yang lebih tinggi, terlihat bahwa Bitcoin masih berada dalam struktur korektif setelah penolakan di atas batas psikologis $100.000. Dari area jauh di atas $110.000, terjadi penurunan yang signifikan. Sejak itu, harga Bitcoin tidak lagi bergerak dalam tren naik yang jelas, tetapi dalam struktur samping dengan puncak yang lebih rendah. Struktur ini berarti bahwa dukungan sebelumnya sekitar $90.000 sekarang berfungsi sebagai zona keseimbangan. Baik banteng maupun beruang menemukan kesepakatan sementara tentang harga di sini. Selama tidak ada puncak baru yang lebih tinggi terbentuk di atas zona harga sekitar $96.000, gambaran Bitcoin yang lebih besar tetap lemah secara teknis hingga netral. Peningkatan struktural hanya akan terlihat jika harga Bitcoin dapat bertahan di atas zona harga antara $96.000 dan $100.000 selama beberapa hari. Di bagian bawah, penurunan harga di bawah $86.000 meningkatkan risiko pergerakan harga menuju zona permintaan yang lebih lama antara $76.000 dan $72.000. Semua zona harga ini didasarkan pada periode BTC sebelumnya dengan aktivitas pembelian tinggi dan volume yang meningkat. Pandangan ke depan pada fase Bitcoin berikutnya Pasar saat ini menunjukkan gambaran yang jelas: harga Bitcoin bergerak di antara resistensi kuat di atas dan dukungan stabil di bawah. Indikator teknis menunjukkan tekanan jual yang berkurang, tetapi belum memberikan sinyal untuk tren naik baru. Volume mengkonfirmasi gambaran konsolidasi ini tanpa arah yang jelas. Selama harga BTC tetap di atas sekitar $88.000, konsolidasi lebih lanjut tetap menjadi skenario yang paling mungkin. Untuk perubahan tren struktural, harga perlu kembali di atas EMA 50 hari dan menembus area pasokan sekitar $100.000. Di bagian bawah, level harga sekitar $86.000 adalah titik referensi penting untuk gambaran pasar yang lebih luas. Ini menekankan bahwa Bitcoin berada dalam fase transisi, di mana level teknis dan indikator momentum lebih penting daripada fluktuasi harga kecil di sekitar level saat ini. Dompet terbaik - dompet terpercaya dan anonim Dompet terbaik - dompet terpercaya dan anonim Lebih dari 60 rantai tersedia untuk semua kripto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Ulasan dompet terbaik Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Pesan Apakah harga Bitcoin siap untuk pemulihan ke $100.000 sekarang histogram MACD menjadi kurang negatif? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.