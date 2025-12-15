Bitcoin Konsolidasi Di Bawah $94K Di Tengah Permintaan Lemah, Mengincar Potensi Pemulihan 2026

Bitcoin sedang mengalami fase konsolidasi di bawah level resistensi $94k, didorong oleh permintaan yang tidak mencukupi meskipun alamat akumulator terus menambah kepemilikan mereka. Metrik on-chain seperti permintaan nyata dan keuntungan/kerugian yang terealisasi menyoroti tekanan bearish, menandakan tantangan untuk breakout jangka pendek.

Alamat akumulator telah meningkatkan kepemilikan BTC selama konsolidasi ini, menunjukkan keyakinan jangka panjang.

Data on-chain menunjukkan permintaan nyata tetap negatif sejak akhir November, melebihi pasokan baru dari penambang dan pemegang.

Keuntungan/kerugian terealisasi untuk pemegang 1-3 bulan telah turun ke level yang tidak terlihat sejak Juli 2022, mencerminkan kerugian investor yang dalam dan sentimen bearish.

Apa yang Menyebabkan Fase Konsolidasi Bitcoin Saat Ini?

Fase konsolidasi Bitcoin telah mendominasi grafik harga selama sebagian besar bulan lalu, dengan BTC diperdagangkan dalam rentang sempit antara $89k dan $94k. Periode stagnasi ini mencerminkan keseimbangan antara sinyal dukungan yang muncul dan tekanan penjualan yang persisten, seperti yang dibuktikan oleh analisis on-chain terbaru. Alamat akumulator—dompet yang secara konsisten menambah posisi mereka—telah secara aktif mengakumulasi BTC, namun ini belum diterjemahkan menjadi momentum naik, menjaga harga tetap di bawah resistensi kunci $94k.

Grafik 4 jam mengilustrasikan pergerakan menyamping ini dengan jelas, dengan beberapa upaya gagal untuk menembus zona dukungan jangka pendek. Sumber: BTC/USDT di TradingView.

Indikator jangka panjang menawarkan pandangan yang lebih optimis. Sinyal likuiditas, termasuk pasokan uang M2 global yang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, menunjukkan potensi untuk pemulihan pasar kripto yang lebih luas pada 2026. Namun, hambatan jangka pendek tetap ada, karena BTC berulang kali jatuh kembali ke arah $89k-$90k setelah menguji level yang lebih tinggi. Dinamika ini menggarisbawahi ketegangan antara akumulasi dan tekanan pasar langsung.

Mengapa Permintaan Nyata Bitcoin Tetap Rendah?

Metrik permintaan nyata Bitcoin, yang mengukur arus masuk baru terhadap pasokan dari penambang dan pemegang jangka panjang, tetap negatif sejak akhir November, menurut data dari CryptoQuant. Negativitas ini menunjukkan bahwa tekanan penjualan dari pemegang mapan dan output penambangan harian mengalahkan minat pembelian baru. Untuk konteks, permintaan nyata sempat melonjak pada November, selaras dengan kenaikan harga sementara, tetapi dengan cepat kembali, gagal mempertahankan momentum.

Kurangnya permintaan yang kuat ini menjelaskan konsolidasi yang terhenti, karena pembeli berjuang melawan arus keluar yang konsisten. Penurunan metrik yang berkepanjangan menyoroti tantangan struktural di pasar, di mana partisipasi institusional dan ritel belum cocok dengan sisi pasokan. Mendukung hal ini, keuntungan dan kerugian terealisasi on-chain (P/L) untuk koin yang dipegang 1-3 bulan menunjukkan kerugian persisten, turun ke level terendah yang terakhir terlihat pada Juli 2022 selama siklus bearish sebelumnya. Pada penurunan baru-baru ini ke $84k, margin P/L mencerminkan rasa sakit investor yang luas, dengan pemegang rata-rata menghadapi kerugian yang belum terealisasi melebihi 10% di beberapa kelompok.

Grafik permintaan nyata Bitcoin memvisualisasikan ketidakseimbangan ini selama beberapa bulan terakhir. Sumber: CryptoQuant.

Wawasan lebih lanjut berasal dari indikator P/L terealisasi on-chain, yang melacak arus modal dan sentimen. Selama dua bulan terakhir, indikator ini telah mencatat penurunan yang stabil, menunjukkan arus keluar bersih karena pemegang merealisasikan kerugian di tengah penurunan harga. Sinyal bearish ini selaras dengan kondisi pasar yang lebih luas, di mana faktor makroekonomi seperti ekspektasi suku bunga terus membebani aset berisiko seperti BTC.

Grafik P/L terealisasi on-chain merinci tren ini. Sumber: CryptoQuant.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang diungkapkan metrik impuls cap terealisasi tentang level dukungan Bitcoin?

Impuls cap terealisasi melacak tingkat perubahan dalam kapitalisasi terealisasi Bitcoin, berfungsi sebagai pengukur momentum pasar di zona dukungan utama. Saat ini, berada pada level terendah multi-bulan sementara BTC konsolidasi di bawah $94k, menunjukkan kekuatan mendasar dari pemegang jangka panjang. Seperti dicatat oleh Joao Wedson, Pendiri dan CEO Alphractal, dalam postingan terbaru di X, ini memposisikan BTC pada dukungan on-chain kritis yang dapat menjadi katalisator pemulihan jika permintaan meningkat.

Dapatkah tren likuiditas global mendukung pemulihan Bitcoin di tahun mendatang?

Pasokan uang M2 global telah mencapai rekor tertinggi, secara historis berkorelasi dengan peningkatan investasi dalam aset seperti Bitcoin selama periode ekspansi. Sementara konsolidasi jangka pendek bertahan karena permintaan nyata yang lemah, sinyal likuiditas ini menunjukkan potensi kenaikan pada 2026. Investor harus memantau arus masuk modal, karena pertumbuhan M2 yang berkelanjutan dapat mendorong BTC di atas $100k jika tekanan bearish mereda.

Grafik impuls cap terealisasi menyoroti dinamika dukungan ini. Sumber: Joao Wedson di X.

Poin Penting

Konsolidasi Di Bawah $94k : Tes berulang Bitcoin terhadap resistensi ini telah gagal karena penjualan dominan, menjaga harga dalam rentang meskipun ada upaya akumulasi.

: Tes berulang Bitcoin terhadap resistensi ini telah gagal karena penjualan dominan, menjaga harga dalam rentang meskipun ada upaya akumulasi. Permintaan Nyata Negatif : Metrik dari CryptoQuant menunjukkan pasokan melebihi arus masuk sejak November, menggarisbawahi kebutuhan akan pembelian yang lebih kuat untuk mengubah sentimen.

: Metrik dari CryptoQuant menunjukkan pasokan melebihi arus masuk sejak November, menggarisbawahi kebutuhan akan pembelian yang lebih kuat untuk mengubah sentimen. Potensi Pemulihan 2026: Dengan M2 global pada rekor tertinggi sepanjang masa dan dukungan on-chain utuh, pantau tren likuiditas untuk tanda-tanda rotasi modal ke BTC.

Kesimpulan

Singkatnya, fase konsolidasi Bitcoin mencerminkan pasar yang bergulat dengan permintaan nyata yang rendah dan kerugian terealisasi, seperti yang dirinci dalam analisis dari COINOTAG dan CryptoQuant. Sementara aktivitas akumulator dan metrik pendukung seperti impuls cap terealisasi memberikan fondasi, breakout di atas $100k akan membutuhkan arus masuk baru untuk melawan tekanan yang sedang berlangsung. Seiring likuiditas global berkembang, 2026 menjanjikan pemulihan—posisikan diri Anda dengan melacak perkembangan on-chain ini secara cermat untuk peluang tepat waktu.