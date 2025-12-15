BursaDEX+
Inggris akan memperkenalkan peraturan komprehensif untuk Bitcoin dan aset kripto lainnya mulai Oktober 2027, menurut laporan Reuters. Pejabat Inggris juga telah mengumumkan rencana untuk berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat mengenai strategi regulasi, dengan tujuan pendekatan yang harmonis untuk mengelola sektor aset digital yang terus berkembang.

Inggris akan Mengatur Bitcoin dan Aset Kripto Mulai Okt. 2027

Penulis: MEXC NEWS
2025/12/15 15:20
Kata Kunci: Regulasi kripto UK 2027, Aturan Bitcoin UK, Koordinasi kripto Inggris-AS, Berita kripto Reuters, Regulasi aset digital UK

Inggris akan memperkenalkan regulasi komprehensif untuk Bitcoin dan aset kripto lainnya mulai Oktober 2027, menurut laporan Reuters. Pejabat Inggris juga telah mengumumkan rencana untuk berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat mengenai strategi regulasi, dengan tujuan pendekatan yang harmonis untuk mengelola sektor aset digital yang terus berkembang.

Detail Jadwal Regulasi Kripto UK
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) dan Kementerian Keuangan Inggris telah menguraikan peluncuran bertahap aturan, dengan implementasi penuh ditargetkan pada Oktober 2027. Kerangka kerja ini akan mencakup area seperti anti-pencucian uang (AML), perlindungan konsumen, dan integritas pasar untuk mata uang kripto, stablecoin, dan aset tokenisasi. Langkah ini dibangun di atas pedoman yang ada, seperti perpanjangan aturan promosi keuangan untuk kripto pada 2023, tetapi diperluas menjadi rezim yang lebih kuat mirip dengan MiCA Uni Eropa.

Sumber Reuters menunjukkan penundaan ini memberikan waktu untuk konsultasi industri dan pengembangan infrastruktur, memastikan regulasi mendorong inovasi tanpa menghambat pertumbuhan. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya adopsi kripto di Inggris, di mana lebih dari 10% orang dewasa memiliki aset digital, menurut survei FCA.

Koordinasi dengan Pendekatan Regulasi AS
Sorotan utama adalah komitmen Inggris untuk menyelaraskan dengan upaya AS. Para pejabat menyatakan mereka akan "berkoordinasi dengan AS" untuk menciptakan standar yang konsisten, berpotensi memudahkan kepatuhan lintas batas bagi perusahaan seperti bursa dan kustodian. Ini bisa melibatkan pedoman bersama tentang penerbitan stablecoin, pengawasan DeFi, dan perlindungan investor, mengurangi fragmentasi di pasar global.

AS, di bawah kebijakan SEC dan CFTC yang terus berkembang, telah meningkatkan penegakan, dengan persetujuan terbaru untuk ETF Bitcoin menandakan sikap yang lebih akomodatif. Koordinasi bersama Inggris-AS mungkin mempercepat kemajuan serupa, menguntungkan pemain multinasional seperti Coinbase dan Binance.

Implikasi untuk Pasar Kripto dan Industri
Jadwal 2027 memberikan kepastian bagi bisnis, berpotensi menarik lebih banyak investasi institusional ke Inggris. Namun, aturan yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya kepatuhan, mendorong beberapa perusahaan untuk pindah. Untuk Bitcoin (BTC), status teregulasi mungkin meningkatkan legitimasi, mendorong adopsi dan stabilitas harga—BTC naik 1% setelah pengumuman tersebut.

Reaksi industri beragam: pendukung seperti Dewan Kripto untuk Inovasi menyambut baik kejelasan ini, sementara kritikus khawatir akan regulasi berlebihan. "Aturan terkoordinasi Inggris-AS dapat menetapkan standar global," catat CEO Asosiasi Blockchain Kristin Smith.

Konteks Global dan Prospek Masa Depan
Ini sejalan dengan tren internasional, mengikuti peluncuran MiCA UE dan diskusi G20 tentang standar kripto. Saat Inggris memposisikan dirinya sebagai pusat fintech pasca-Brexit, regulasi ini dapat mempengaruhi negara-negara lain. Investor harus memantau konsultasi dan kemungkinan amandemen. Untuk pembaruan tentang regulasi kripto UK 2027 dan koordinasi kripto Inggris-AS, tetap ikuti—kripto tetap volatil.

