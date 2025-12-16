Alamat Aktif Bitcoin Mencapai Titik Terendah 12 Bulan saat Pendapatan Penambang Turun 20%

Metrik on-chain menunjukkan melemahnya aktivitas jaringan meskipun kinerja harga Bitcoin baru-baru ini meningkat, memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan pasar.

Aktivitas Jaringan Mencapai Titik Terendah Tahunan

Rata-rata bergerak 7 hari alamat aktif Bitcoin telah menurun menjadi sekitar 660.000, menandai level terendah yang diamati dalam 12 bulan terakhir. Penurunan signifikan dalam aktivitas on-chain ini terjadi bersamaan dengan penurunan yang nyata dalam pendapatan penambang harian, yang telah jatuh dari sekitar $50 juta selama kuartal ketiga menjadi sekitar $40 juta saat ini.

Metrik ini menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang berkurangnya keterlibatan jaringan meskipun Bitcoin mempertahankan level harga yang tinggi.

Apa yang Diungkapkan Alamat Aktif

Alamat aktif berfungsi sebagai indikator utama penggunaan dan adopsi jaringan. Metrik ini menghitung alamat unik yang berpartisipasi dalam transaksi selama periode tertentu, memberikan wawasan tentang berapa banyak pengguna yang secara aktif terlibat dengan jaringan Bitcoin.

Penurunan berkelanjutan dalam alamat aktif sering menunjukkan berkurangnya partisipasi ritel, lebih sedikit transaksi, atau konsolidasi aktivitas di antara pemegang yang lebih besar. Titik terendah 12 bulan saat ini menunjukkan bahwa meskipun ada minat institusional dan pembelian korporasi yang menarik perhatian, penggunaan jaringan sehari-hari telah berkurang secara signifikan.

Pendapatan Penambang Di Bawah Tekanan

Penurunan 20% dalam pendapatan penambang harian dari $50 juta menjadi $40 juta mencerminkan berbagai tekanan yang dihadapi industri penambangan. Setelah halving April 2024, yang memotong hadiah blok dari 6,25 menjadi 3,125 BTC, penambang menjadi semakin bergantung pada biaya transaksi untuk mempertahankan profitabilitas.

Aktivitas jaringan yang lebih rendah berdampak langsung pada pendapatan biaya transaksi, memperburuk efek dari pengurangan hadiah blok. Ini menciptakan lingkungan yang menantang untuk operasi penambangan, terutama yang memiliki biaya operasional lebih tinggi atau perangkat keras yang kurang efisien.

Penurunan hashrate terbaru sebesar 10% di Xinjiang, yang menyebabkan sekitar 400.000 penambang offline, dapat semakin memusatkan penambangan di antara operator yang paling efisien karena pemain marjinal berjuang untuk tetap menguntungkan.

Perbedaan Antara Harga dan Aktivitas

Situasi saat ini menunjukkan perbedaan yang menarik. Harga Bitcoin tetap relatif kuat, didukung oleh permintaan institusional dan alokasi treasury korporasi dari perusahaan seperti MicroStrategy. Namun, aktivitas jaringan yang mendasarinya menceritakan kisah yang berbeda.

Ketidaksesuaian antara kinerja harga dan fundamental on-chain ini secara historis mendahului periode volatilitas yang meningkat. Analis pasar akan mengamati apakah pembelian institusional dapat mempertahankan harga meskipun keterlibatan ritel melemah.

Penjelasan Potensial

Beberapa faktor mungkin berkontribusi pada penurunan alamat aktif. Pematangan Bitcoin sebagai kelas aset telah menggeser pola kepemilikan, dengan lebih banyak investor mengadopsi strategi penyimpanan jangka panjang daripada transaksi yang sering. Selain itu, pertumbuhan solusi Layer 2 seperti Lightning Network mungkin menyerap transaksi yang seharusnya terjadi di rantai utama.

Namun, bahkan dengan memperhitungkan pergeseran struktural ini, besarnya penurunan memerlukan perhatian dari peserta pasar.

Implikasi Pasar

Aktivitas jaringan yang berkurang dan pendapatan penambang yang menurun menciptakan umpan balik yang dapat memengaruhi anggaran keamanan Bitcoin dari waktu ke waktu. Meskipun jaringan tetap diamankan dengan kuat, tekanan berkelanjutan pada ekonomi penambang dapat mempercepat konsolidasi industri.

Investor harus memantau apakah alamat aktif stabil atau terus menurun, karena kelemahan yang terus-menerus dalam metrik ini dapat menandakan kekhawatiran permintaan yang mendasar yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga.