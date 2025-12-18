BursaDEX+
Postingan CFTC Acting Chair Caroline Pham bergabung dengan MoonPay sebagai chief legal and policy officer muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting CFTC Acting Chair Caroline

Ketua Pelaksana CFTC Caroline Pham bergabung dengan MoonPay sebagai kepala bagian hukum dan kebijakan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/18 04:44
Poin-Poin Penting

  • Pelaksana Tugas Ketua CFTC Caroline Pham bergabung dengan MoonPay sebagai Chief Legal and Administrative Officer setelah hampir empat tahun menjabat sebagai komisioner.
  • Pham akan memimpin operasi hukum global dan strategi regulasi MoonPay, membawa pengalaman dari upaya besar modernisasi kripto CFTC.

Pelaksana Tugas Ketua CFTC Caroline Pham bergabung dengan perusahaan pembayaran kripto MoonPay sebagai Chief Legal and Administrative Officer, menurut laporan dari Crypto in America.

Kepergiannya terjadi saat Mike Selig bersiap untuk konfirmasi Senat menggantikannya, mengakhiri masa jabatan hampir empat tahun yang mencakup tahun terakhir sebagai pelaksana tugas ketua. Di MoonPay, Pham akan mengawasi operasi hukum dan administratif global serta memimpin strategi kebijakan dan regulasi perusahaan di Washington.

Dia bergabung setelah setahun reformasi besar berfokus pada kripto di CFTC, di mana dia mendorong inisiatif untuk membawa produk kripto spot terdaftar ke pasar yang diatur secara federal dan meluncurkan program percontohan yang memungkinkan BTC, ETH, dan USDC digunakan sebagai jaminan dalam perdagangan derivatif.

Pham juga mengusulkan pencabutan panduan usang tentang pengiriman aset digital, mendirikan CFTC CEO Innovation Council, dan meluncurkan regulatory sandbox untuk Treasuries yang ditokenisasi dan dana pasar uang. Kolaborasinya dengan Ketua SEC Paul Atkins menandai pergeseran menuju koordinasi yang lebih erat antara lembaga-lembaga tersebut mengenai kripto, DeFi, dan derivatif.

CEO MoonPay Ivan Soto-Wright menyebutnya sebagai "salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam regulasi keuangan AS" dan pilihan ideal untuk memimpin babak berikutnya perusahaan. Sebelum di CFTC, Pham menghabiskan tujuh tahun di Citigroup.

Sumber: https://cryptobriefing.com/moonpay-legal-policy-leadership/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya.

