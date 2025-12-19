Prediksi Harga Ethereum(ETH): Pola Falling Wedge Menandakan Breakout $4,4K

TLDR

Harga Ethereum mempertahankan support kunci $2.800–$2.845 setelah koreksi tajam

Likuidasi mengurangi leverage, menandakan reset sentimen

Pola falling wedge menunjukkan momentum bearish yang melemah

Breakout di atas resistance dapat membuka pergerakan menuju target $4,4K

Harga Ethereum sedang menavigasi fase konsolidasi kritis setelah koreksi panjang dari puncak pertengahan 2025. Struktur teknikal terbaru, data likuidasi, dan pola chart menunjukkan tekanan downside mereda di dekat support kunci. Analis kini menilai apakah harga Ethereum dapat stabil dan mengatur pemulihan menuju zona resistance yang lebih tinggi, dengan $4.400 muncul sebagai target teknikal jangka panjang.

Harga Ethereum Mempertahankan Zona Support Kritis $2.800

Menurut analis Ted, chart harian ETH menunjukkan harga Ethereum berkonsolidasi setelah penurunan tajam dari level tertinggi di atas $4.800. Harga saat ini terikat dalam range, dengan pertahanan pembeli yang kuat terlihat di sekitar zona support $2.800–$2.845. Area ini selaras dengan swing low sebelumnya dan level akumulasi volume tinggi historis, memperkuat kepentingan teknikalnya.

Candle terbaru menunjukkan higher low terbentuk dalam band support ini setelah wick downside singkat, sementara volume jual secara bertahap menurun. Perilaku ini menunjukkan demand menyerap supply daripada distribusi agresif yang terjadi. Selama harga Ethereum tetap di atas zona ini, struktur timeframe yang lebih tinggi mempertahankan bias konstruktif.

Di atas, resistance tetap terdefinisi dengan jelas antara $3.300 dan $3.700, dengan hambatan tambahan di dekat $4.000. Ted mencatat bahwa penutupan harian yang menentukan di atas $2.950 akan menjadi sinyal awal momentum upside yang terbarukan. Sebaliknya, kegagalan mempertahankan $2.800 dapat membuat harga Ethereum terpapar pada retracement yang lebih dalam menuju wilayah $2.500.

Data Likuidasi Menandakan Reset Sentimen Setelah Sell-Off

Sementara itu, data likuidasi yang dibagikan oleh analis CW menyoroti pergeseran signifikan dalam lanskap derivatif Ethereum. Heatmap likuidasi menunjukkan cluster berat likuidasi long antara $3.300 dan $3.400 selama sell-off Desember. Peristiwa cascading ini mempercepat pergerakan downside dan membersihkan sebagian besar posisi leverage dari pasar.

Pada level saat ini, intensitas likuidasi telah memudar secara signifikan. Pengurangan ini menunjukkan leverage telah dibersihkan, sering menjadi tanda reset sentimen setelah fase korektif. Secara historis, kondisi seperti ini mengurangi risiko penjualan paksa dan dapat mendahului periode stabilisasi harga atau pemulihan, terutama ketika selaras dengan support teknikal yang kuat.

CW mencatat bahwa meskipun beberapa cluster likuidasi tetap di bawah $2.700, sebagian besar eksposur long yang berlebihan telah dihapus. Ini menciptakan lingkungan teknikal yang lebih bersih, di mana pergerakan harga lebih cenderung mencerminkan demand spot daripada volatilitas yang didorong likuidasi. Akibatnya, harga Ethereum kini mungkin lebih siap untuk merespons isyarat pasar yang lebih luas.

Pola Wedge Menunjuk pada Ekspansi Upside Harga ETH

Selain itu, analis Don menyoroti pola falling wedge yang berkembang pada chart 3 jam ETH/USDT. Struktur ini telah terbentuk sejak September 2025, ditandai dengan lower high dan lower low dengan volume yang menyusut. Formasi seperti ini sering menandakan momentum bearish yang melemah saat harga mendekati apex wedge.

Harga Ethereum terus menghormati support wedge di sekitar wilayah $2.600–$2.700, sementara penolakan berulang di dekat $2.900 menentukan batas atas. Kompresi menunjukkan resolusi yang akan segera terjadi, dengan divergence bullish awal muncul pada indikator momentum timeframe yang lebih rendah. Sinyal-sinyal ini menunjukkan penjual mungkin kehilangan kendali.

Menurut Don, breakout yang terkonfirmasi di atas trendline atas wedge dapat memicu pergerakan upside yang cepat. Proyeksi terukur dari pola ini menargetkan sekitar $4.416, selaras dengan zona resistance sebelumnya yang disorot pada timeframe yang lebih tinggi. Invalidasi tetap di bawah support wedge, tetapi keandalan historis pola ini mendukung resolusi upside.

Harga Ethereum tetap berada di titik kritis secara teknikal, di mana support yang kuat, leverage yang berkurang, dan pola kompresi bertemu. Konfirmasi akan bergantung pada kekuatan yang berkelanjutan di atas resistance jangka pendek, karena trader terus memantau sinyal ekspansi volatilitas dengan cermat.

