Ethereum Menyusul Bitcoin dalam Adopsi On-Chain – Apakah ETH Naik Hari Ini?

Pemberitahuan: Artikel ini berisi wawasan dari penulis independen dan berada di luar tanggung jawab editorial BitcoinMagazine.nl. Informasi ini dimaksudkan untuk edukasi dan refleksi. Ini bukan nasihat keuangan. Lakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Crypto sangat volatile, ada peluang dan risiko dalam investasi ini. Anda bisa kehilangan modal Anda. Ethereum menunjukkan gambaran yang berbeda dari Bitcoin minggu ini. Data on-chain baru mempertajam kembali persaingan Ethereum vs Bitcoin. Sementara harga Bitcoin terutama berkisar pada "store of value", penggunaan nyata pada Ethereum terus berkembang pesat. Apa yang akan dilakukan Ethereum dari sini? Pertarungan antara Ethereum vs Bitcoin Santiment membagikan angka tentang jumlah "non-empty wallets". Ini adalah dompet yang masih memiliki saldo nyata. Ethereum memiliki sekitar 167,96 juta dompet. Bitcoin mencapai 57,62 juta dompet. Perbedaannya besar. https://twitter.com/santimentfeed/status/2001681726502850779?s=20 Ini bukan metrik yang sempurna. Satu orang bisa memiliki beberapa dompet. Tapi ini mengatakan sesuatu tentang penggunaan. Ethereum lebih sering digunakan untuk aplikasi, stablecoin, dan perdagangan on-chain. Bitcoin lebih sering disimpan sebagai kepemilikan jangka panjang. Baca juga artikel kami tentang BitMine yang membeli Ethereum lagi meskipun ada arus keluar dari ETH-ETF. Bitcoin memiliki cerita yang kuat Harga Bitcoin tetap menjadi jangkar pasar bagi banyak investor. Ketika ada tekanan, banyak orang berlindung ke BTC. Anda sering melihat ini tercermin dalam dominasi dan seberapa cepat penurunan dibeli. Hanya saja peran itu berbeda dari Ethereum. Bitcoin tidak perlu "sibuk" setiap hari di chain untuk membawa nilai. Jaringan ini sering dilihat sebagai emas digital. Oleh karena itu, Anda hampir selalu tertinggal dari Ethereum dalam angka dompet dan aktivitas. Lihat di sini prediksi Bitcoin untuk jangka panjang. Harga Ethereum belum bereaksi terhadap ETH rendah di exchange sejak 2016 CryptoQuant datang dengan sinyal penting kedua. Supply ETH di exchange menurut mereka telah turun ke level terendah sejak 2016. Mereka melihat "exchange supply ratio". Ini berada di sekitar 0,137 untuk semua exchange secara keseluruhan. Di Binance mereka bahkan menyebutkan level sekitar 0,032 – 0,0325. Ethereum Exchange Supply Falls to Its Lowest Levels Since 2016 "This dynamic reflects increased trader caution and a decline in short-term selling pressure." – By @ArabxChain pic.twitter.com/QdqLdtzYIo — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) December 17, 2025 Penjelasan mereka jelas. ETH mengalir keluar dari exchange ke dompet pribadi, staking, dan aplikasi on-chain. Ini sering menunjukkan tekanan jual jangka pendek yang lebih rendah. Apakah itu langsung bullish, tergantung pada sisa pasar. Tapi ini adalah titik data yang diambil serius oleh trader. Lihat di sini prediksi Ethereum untuk jangka panjang. Diskusi di sosial media kami! Chat dengan ahli kami melalui Telegram, berikan pendapat Anda di Twitter atau "sit back and relax" sambil menonton video YouTube kami. Chat dengan kami Berikan pendapat Anda Lihat video kami Ethereum naik, karena Layer 2 menarik penggunaan nyata Sebagian besar penggunaan tidak lagi ada di Ethereum mainnet, tetapi di Layer 2. Pikirkan Base, Arbitrum, dan Optimism. Ini adalah jaringan yang lebih cepat dan lebih murah, tetapi masih "tergantung" pada Ethereum. Itu juga menjelaskan mengapa Ethereum bisa tumbuh begitu cepat dalam aktivitas, bahkan jika biaya tetap rendah. Lalu lintas bergeser. Permintaan untuk blockspace dan settlement tetap ada, hanya terbagi di beberapa lapisan. Ini juga berperan dalam bagaimana pihak besar melihat ETH. Tidak hanya sebagai koin, tetapi sebagai lapisan dasar di mana uang mengalir. Stablecoin, DeFi, dan aplikasi baru membuat cerita itu lebih kuat. Apa yang akan dilakukan harga Ethereum sekarang ETH/BTC menunggu breakout? Pada grafik harian ETH/BTC Anda melihat pola yang familiar. Harga bergerak antara support dan resistance yang jelas. Pada support pembeli masuk. Pada resistance tekanan jual meningkat. Itu membuatnya menjadi range sekarang. Support dan Resistance + EMA ETH/BTC – sumber: TradingView EMA di sini sering menunjukkan "flow". Selama ETH/BTC kesulitan untuk tetap di atas EMA terpenting, itu tetap rapuh. Jika ada penutupan yang jelas di atas zona itu, maka bisa dengan cepat beralih ke resistance berikutnya. Terutama karena posisi short sering harus berbalik. Untuk saat ini sederhana. On-chain ETH terlihat kuat. Secara teknis pasar ingin melihat konfirmasi terlebih dahulu. 