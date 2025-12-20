Ethereum di Support Kritis $2.772; Penembusan Bisa Mendorong Level Berikutnya ke $2.489 dan $1.866

Trader Ethereum tetap waspada saat sinyal teknikal jelas muncul dari COINOTAG News. Seorang ahli strategi kripto yang dikutip oleh @alicharts mengidentifikasi support kritis di $2.772, menandai zona penting untuk aksi harga ETH. Dalam analisis harga ETH yang ringkas, analis mencatat bahwa bertahan di atas level ini dapat mendukung momentum jangka pendek, sementara penurunan dapat mengundang tekanan jual yang baru.

Menurut pandangan yang sama, penembusan di bawah $2.772 akan membuka risiko penurunan menuju level pertahanan berikutnya di $2.489 dan, jika diuji, $1.866. Level-level ini berfungsi sebagai zona support kunci dalam manajemen risiko jangka pendek, membimbing trader untuk mengkalibrasi ukuran posisi dan penempatan stop di tengah volatilitas yang berkembang.

Mengingat data tersebut, investor harus mendasarkan keputusan pada kontrol risiko dan indikator pendukung daripada mengandalkan satu titik harga saja.