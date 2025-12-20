BitMine Menambah Perbendaharaan dengan Ethereum Senilai $300 Juta

BitMine tetap kuat pada Ethereum

Ethereum menguji ulang $2.700

Dalam langkah yang terus memperkuat posisinya sebagai perbendaharaan Ethereum terbesar di dunia, BitMine Immersion Technologies (BMNR) telah terus menumbuhkan kepemilikan Ethereum-nya yang meningkat pesat.

Pada hari Jumat, 19 Desember, data yang disediakan oleh analis CryptoQuant populer Maartun menunjukkan bahwa perusahaan yang diperdagangkan secara publik dan berfokus pada Ethereum yang diketuai oleh Tom Lee telah menambahkan lebih dari $300 juta ETH ke perbendaharaannya selama tujuh hari terakhir.

Langkah bullish yang luar biasa ini telah menarik perhatian para pelaku pasar karena pembelian terjadi selama salah satu periode terlemah pasar, menyoroti ketahanan kuat BitMine bahkan dalam menghadapi ketidakpastian.

Khususnya, analis tersebut membagikan grafik yang menampilkan aliran masuk yang stabil dan besar ke dompet kripto yang terhubung dengan akun BitMine sepanjang minggu lalu.

Sementara pasar menghadapi koreksi yang berkepanjangan selama periode tersebut, aliran masuk menunjukkan peningkatan saldo per jam yang besar bersamaan dengan periode kelemahan pasar.

Berdasarkan data, akumulasi terjadi meskipun Ethereum menguji ulang level $2.700, turun dari posisi tertinggi baru-baru ini di atas $3.300. Ini tidak mengejutkan, karena BitMine selalu memandang penurunan pasar kripto sebagai peluang pembelian potensial daripada sinyal jual.

Selama minggu tersebut, BitMine melakukan pembelian Ethereum besar berulang kali, beberapa melebihi 30.000 ETH dalam satu jam. Dengan langkah seperti ini, BitMine terus menegaskan kembali sikap bullish-nya dan komitmennya untuk menjalankan strategi perbendaharaan jangka panjang.

Seperti yang sering dinyatakan oleh ketuanya, Tom Lee, BitMine sangat percaya dalam memanfaatkan volatilitas untuk membangun cadangan Ethereum yang berkembang pesat dengan harga yang lebih menguntungkan.

Meskipun menunjukkan tanda-tanda kebangkitan singkat lebih awal hari ini, Ethereum diperdagangkan lebih rendah untuk sebagian besar hari, menguji ulang $2.777, level yang tidak terlihat selama lebih dari dua minggu.

Sementara Ethereum terus menunjukkan aksi harga yang beragam, investor tetap tidak yakin apakah masih ada pemulihan besar di depan sebelum tahun berakhir.

Meskipun demikian, Ethereum menunjukkan tanda-tanda pemulihan potensial lagi, menunjukkan peningkatan yang layak sebesar 1,33% selama 24 jam terakhir dan diperdagangkan pada $2.981 pada saat penulisan.