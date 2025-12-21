Paus Insider OG BTC Pegang Posisi Long $730M di BTC, ETH, dan SOL dengan Kerugian Belum Direalisasi $41M

COINOTAG News, 21 Desember, mengutip HyperInsight, menunjukkan BTC OG Insider Whale mempertahankan eksposur long yang substansial dalam derivatif kripto, dengan posisi long nosional melebihi $730 juta. Posisi long ETH, BTC, dan SOL yang dipasangkan membawa kerugian belum direalisasi lebih dari $41 juta, menggarisbawahi profil risiko leverage tinggi di tengah volatilitas pasar saat ini.

ETH: long leverage 5x senilai $605 juta dengan harga masuk $3.147,39 dan kerugian belum direalisasi $35,25 juta; BTC: long 5x sebesar $88 juta, masuk $91.506,7, kerugian belum direalisasi $3,5 juta; SOL: long 5x sebesar $38 juta, masuk $135,2032, kerugian belum direalisasi $3,05 juta.

Data-data ini menyoroti risiko konsentrasi di antara pemegang besar dan sensitivitas likuiditas terhadap guncangan makro. Pelaku pasar harus memantau kontrol risiko dan strategi lindung nilai untuk mengelola eksposur derivatif dan menjaga optionalitas dalam lingkungan pasar kripto yang bergejolak.