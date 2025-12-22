Prediksi Harga Ethereum (ETH): Penjualan Massal Whale Ethereum Mencapai $360 Juta saat Guncangan Pasar Mendorong Harga Menuju Reli Oversold

Harga Ethereum hari ini berada di dekat $2.980—turun lebih dari 21% bulan ini—saat trader menilai apakah volatilitas terkini menandai tahap akhir dari koreksi yang lebih luas atau awal dari rebound. Berdasarkan pengamatan chart menggunakan timeframe empat jam dan harian, pembacaan RSI jangka pendek di bawah 40 dan saluran harga menurun menunjukkan kondisi oversold. Meskipun faktor-faktor ini dapat mendukung pemulihan teknis, open interest futures yang meningkat dan likuidasi yang berkelanjutan terus menciptakan ketidakpastian seputar prospek harga ETH.

Aktivitas Whale Menandakan Arus Keluar yang Signifikan

Ethereum menghadapi tekanan jual yang diperbarui karena data on-chain menyoroti pengurangan signifikan dalam pasokan yang dipegang whale selama Desember. Menurut analis blockchain Ali Charts—yang dikenal untuk melacak pergerakan dompet institusional menggunakan data Santiment dan Glassnode—dompet yang memegang lebih dari 100.000 ETH mengurangi posisi gabungan mereka dari 5,73 juta ETH di awal Oktober menjadi 5,61 juta ETH pada 20 Desember 2025. Perubahan ini mewakili penurunan bersih sekitar 120.000 ETH—bernilai mendekati $360 juta berdasarkan level harga Ethereum pada saat itu.

Antara 9 Oktober dan 20 Desember 2025, kepemilikan whale Ethereum turun sebesar 120.000 ETH (~$360 juta), mencerminkan potensi pengambilan keuntungan jangka pendek di tengah konsolidasi ETH di dekat $2.980. Sumber: Ali Martinez via X

Ali Charts menggambarkan pelepasan tersebut sebagai pergeseran penting dalam struktur pasar, meskipun dia memperingatkan bahwa tren tersebut tidak terjadi dalam satu minggu, seperti yang disarankan beberapa postingan sosial. Penurunan terjadi secara bertahap. "Ini menggarisbawahi betapa sulitnya bagi pemegang besar untuk melepas posisi tanpa menggerakkan pasar," catat analis tersebut.

Pengurangan ini terjadi saat harga ETH saat ini diperdagangkan di dekat $2.980, turun sekitar 21% selama sebulan terakhir. Berdasarkan dashboard netflow exchange yang ditinjau bersama chart harga, pasar ETH tetap berada di bawah tekanan di tengah berkurangnya permintaan spot, tingkat pendanaan yang lebih tinggi, dan sentimen makroekonomi yang hati-hati.

Guncangan Pasar Membuat Trader Kesulitan Mencari Arah

Trader ritel dan pemegang jangka panjang juga menyuarakan kekhawatiran atas pergerakan harga yang cepat. Seorang trader yang memposting dengan handle @manhhuynh2310 mengatakan mereka memasuki pasar di dekat level $4.200 dan sejak itu mengalami volatilitas berulang. "Saya terus berpikir akan ada hanya satu guncangan terakhir sebelum pasar berbalik," bunyi postingan tersebut, "tetapi akhirnya terguncang empat kali dalam satu bulan."

Seorang trader yang membeli Ethereum di $4.200 mencatat bahwa alih-alih satu guncangan terakhir sebelum rebound pasar, harga mengalami empat guncangan terpisah dalam satu bulan. Sumber: cryptonow via X

Sebagai sampel sentimen, komentar tersebut mencerminkan frustrasi di antara investor yang lebih kecil tetapi tidak boleh dipandang sebagai representatif dari posisi pasar yang lebih luas.

Analisis chart terkini menunjukkan Ethereum bergerak dalam saluran menurun dari sekitar $3.800 turun menuju $2.900 pada timeframe harian. Pada saat yang sama, Relative Strength Index (RSI) telah turun mendekati 39, menandakan kondisi oversold jangka pendek. Secara historis, level RSI di bawah 40 pada chart harian telah selaras dengan rebound sementara di siklus-siklus sebelumnya, meskipun tidak semua menghasilkan rally yang berkelanjutan.

Jika pembacaan RSI saat ini bertahan dan harga stabil di atas support tren, pantulan jangka dekat dimungkinkan. Namun, risiko volatilitas yang berkelanjutan masih membatasi keyakinan.

Leverage Tinggi Menambah Ketidakstabilan di Bawah Permukaan

Laporan terpisah dari 99Bitcoins—platform pendidikan kripto dan riset pasar yang sudah lama berjalan—menyoroti lonjakan eksposur derivatif, menggambarkan level leverage di bursa-bursa utama sebagai "rekor tertinggi." Platform tersebut mencatat bahwa leverage yang meningkat meningkatkan kecepatan dan skala pergerakan harga, terutama selama periode likuidasi tinggi.

Seorang trader yang memegang long berleverase $700 juta di ETH dan BTC menderita $55 juta dalam likuidasi, menghapus hampir dua bulan keuntungan yang belum direalisasi ~$100 juta dan menyoroti realitas keras leverage kripto. Sumber: Draxen via X

Lingkungan ini memperkenalkan peluang dan risiko. Leverage yang meningkat dapat mempercepat pergerakan naik jika sentimen bergeser, tetapi juga dapat memperbesar hasil penurunan. Data yang ditinjau dari chart likuidasi Coinglass menunjukkan bahwa pelepasan masa lalu yang dipicu oleh peristiwa leverage telah menghapus miliaran dolar dalam posisi long terbuka dalam jendela 24 jam.

Meskipun latar belakang ini, whale juga terlihat menambahkan lebih dari 218.000 ETH dalam minggu-minggu sebelumnya, menunjukkan posisi campuran di antara pemegang besar. Kombinasi ini—arus keluar dari beberapa dompet besar dan akumulasi di dompet lain—mencerminkan keragu-raguan daripada dorongan arah yang bersatu.

Dari sudut pandang analitis, open interest futures yang meningkat dan rasio leverage yang diperkirakan tinggi mungkin membawa bobot lebih langsung daripada tren akumulasi. Jika open interest berkurang tajam, likuidasi dapat menekan nilai Ethereum lebih lanjut.

Pandangan Teknis Menawarkan Sinyal yang Bertentangan

Spesialis chart tetap terbagi tentang pergerakan besar berikutnya. Beberapa mengharapkan Ethereum untuk melanjutkan struktur naik setelah merebut kembali support diagonal lebih awal di Desember. Penyimpangan terkini di bawah support garis tren menunjukkan bahwa Ethereum mungkin telah menyelesaikan koreksi Wave 4 dan bisa memasuki tahap awal kemajuan Wave 5.

Ethereum menyelesaikan koreksi Wave 4-nya di dekat $2.600, merebut kembali support dan membentuk "bear trap" yang dapat mengarah ke pergerakan naik Wave 5. Sumber: sshussaini di TradingView

Dari perspektif teknis, struktur Elliott Wave bukan jaminan prediktif; sebaliknya, mereka berfungsi sebagai kerangka kerja berbasis pola yang dapat memberikan konteks jika harga bereaksi dalam rentang yang diharapkan. Agar skenario ini mendapatkan momentum, Ethereum kemungkinan perlu mempertahankan support di atas batas bawah saluran harga dan menembus di atas resistance lokal di dekat $3.050.

Yang lain melihat sinyal bearish terbentuk pada timeframe yang lebih pendek, termasuk breakdown head-and-shoulders dan bendera bearish yang berkembang. Pola-pola ini, jika dikonfirmasi, biasanya menunjukkan kelanjutan tren daripada pembalikan. Kemungkinan penurunan menuju support yang lebih kuat di dekat level $2.600 menunjukkan bahwa tekanan ke bawah pada Ethereum tetap layak. Mengingat koeksistensi sinyal yang berlawanan, tidak ada satu pola yang saat ini mendominasi. Arah pasar selanjutnya mungkin bergantung pada arus likuiditas dan pergeseran leverage lebih dari model breakout struktural saja.

Prospek Harga Ethereum

Analis yang melacak harga Ethereum menggambarkan lingkungan sebagai hati-hati netral. Di satu sisi, pembacaan oversold, penguatan support jangka panjang, dan rebound sebelumnya setelah arus keluar whale dapat mendukung pemulihan. Di sisi lain, volatilitas yang persisten, volume spot yang menurun, dan posisi leverage tinggi tetap menjadi hambatan.

Ethereum diperdagangkan di sekitar 2.974,85, turun 0,20% dalam 24 jam terakhir pada saat penerbitan. Sumber: Harga Ethereum via Brave New Coin

Untuk saat ini, trader tampaknya berfokus pada apakah Ethereum dapat mempertahankan support di atas batas bawah saluran harga menurunnya. Stabilitas di atas zona $2.900–$3.050 dapat mendorong upaya untuk menguji ulang level resistance, sementara breakdown dapat memicu likuidasi lebih lanjut.

Ethereum terus melayang di sekitar $2.980 pada saat publikasi—mencerminkan perpaduan kompleks faktor teknis, emosional, dan struktural yang membentuk sentimen pasar. Meskipun kondisi oversold dapat mendukung pantulan relief, analis menekankan kehati-hatian karena eksposur leverage tinggi yang berkelanjutan dan likuiditas tipis di pasar spot.