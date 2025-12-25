"1011 Insider Whale" menambah $25,5 juta ke kepemilikan SOL-nya, saat ini memegang $63,06 juta dalam SOL.

PANews melaporkan pada tanggal 25 Desember bahwa, menurut Ai Yi, seorang investor besar yang dikenal terlibat dalam "informasi orang dalam tentang shorting setelah flash crash 1011" baru saja secara signifikan meningkatkan kepemilikannya sebesar 207.316,32 token SOL, senilai $25,498 juta. Selain itu, investor ini telah menempatkan limit buy order untuk 2.683,68 token SOL dalam kisaran harga $122,74 hingga $123,01, menunggu eksekusi.

Saat ini, posisi single-coin SOL pemegang besar ini bernilai $63,06 juta, dengan nilai total posisi $754 juta, tetapi akumulasi kerugian yang belum direalisasi adalah $43,32 juta, sebagian besar ($37,33 juta) disebabkan oleh posisi ETH.