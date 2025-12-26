Perusahaan Kripto Tiongkok Membeli Ethereum Senilai $137 Juta Menargetkan Pasar Bullish 2026

Ethereum

Sementara sebagian besar pasar ragu-ragu terhadap kinerja Ethereum yang kurang memuaskan akhir-akhir ini, satu perusahaan investasi kripto besar bergerak agresif ke arah sebaliknya – memperlakukan kelemahan ini sebagai jendela akumulasi yang langka daripada tanda peringatan.

Trend Research, lengan perdagangan dan penelitian dari LD Capital, telah secara signifikan meningkatkan eksposurnya terhadap Ethereum selama penurunan terbaru. Perusahaan ini baru-baru ini menambahkan lebih dari 46.000 ETH ke dalam kepemilikannya, mengalokasikan sekitar $137 juta pada harga saat ini.

Poin-Poin Penting Trend Research meningkatkan eksposur Ethereum meskipun mengalami kerugian belum direalisasi yang besar.

Perusahaan menambahkan lebih dari 46.000 ETH selama kelemahan harga baru-baru ini.

Pendiri Jack Yi berencana untuk mengalokasikan hingga $1 miliar ke dalam ETH dari waktu ke waktu.

Perusahaan percaya Ethereum mendekati titik terendah jangka panjang dan menargetkan pasar bullish 2026.

Langkah ini menonjol karena dilakukan saat posisi masih sangat merugi di atas kertas, dengan kerugian belum direalisasi melebihi $140 juta. Alih-alih melambat, perusahaan justru menggandakan taruhannya.

Strategi berbasis keyakinan, bukan perdagangan reaksioner

Menurut pernyataan yang dibagikan oleh Jack Yi, perusahaan memandang kerugian saat ini sebagai fitur normal dari investasi siklus panjang daripada sinyal untuk keluar. Yi menekankan bahwa Trend Research tidak mengejar pergerakan harga jangka pendek, tetapi memposisikan diri menjelang apa yang mereka yakini sebagai ekspansi struktural Ethereum berikutnya.

Penelitian internal, katanya, menunjukkan ETH diperdagangkan mendekati zona terendah jangka panjang. Berdasarkan penilaian tersebut, perusahaan percaya bahwa risiko melewatkan pergerakan naik besar berikutnya lebih besar daripada ketidaknyamanan penurunan jangka pendek.

Eksposur miliaran dolar direncanakan

Yi telah melangkah lebih jauh dari sekadar mempertahankan strategi saat ini. Dia mengungkapkan rencana untuk mengalokasikan hingga $1 miliar ke dalam Ethereum dari waktu ke waktu, terus membeli saat lemah daripada menunggu konfirmasi dari momentum harga.

Dia membingkai pendekatan ini sebagai disiplin daripada emosional, dengan berargumen bahwa keyakinan harus didukung oleh data dan konsistensi, bukan sentimen pasar. Fluktuasi harga kecil, katanya, tidak relevan jika tesis yang lebih luas tetap utuh.

Melihat melampaui volatilitas menuju 2026

Alih-alih mengharapkan pemulihan cepat, Yi telah menunjuk 2026 sebagai titik balik yang sebenarnya untuk Ethereum. Dalam pandangannya, siklus berikutnya tidak akan menjadi pemulihan parsial tetapi fase bullish penuh, didorong oleh fundamental jangka panjang daripada hype spekulatif.

Trend Research berencana untuk terus meningkatkan skala ke ETH selama periode tekanan pasar, menggunakan volatilitas sebagai alat daripada ancaman.

Berdiri terpisah dari kerumunan

Pada saat ketika banyak investor tetap berhati-hati terhadap Ethereum, tindakan Trend Research menyoroti kesenjangan yang melebar antara psikologi pasar jangka pendek dan positioning horizon panjang. Sementara aksi harga tetap lemah, perusahaan bertaruh bahwa ketidaknyamanan hari ini pada akhirnya akan berubah menjadi keuntungan yang sangat besar.

Apakah keyakinan itu terbukti benar hanya akan diketahui dengan waktu. Untuk saat ini, Trend Research memperjelas sikap mereka: kerugian di atas kertas bersifat sementara, tetapi siklus yang terlewat bersifat permanen.

