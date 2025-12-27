TVL Ethereum Diprediksi Meroket '10X' di 2026: CEO Sharplink

Total value locked (TVL) Ethereum dapat melonjak sepuluh kali lipat pada tahun 2026 seiring dengan ekspansi adopsi di berbagai kasus penggunaan dan investor institusional, menurut co-CEO Sharplink Joseph Chalom.

Sharplink Gaming adalah perusahaan treasury Ethereum publik terbesar kedua, memegang 797.704 ETH, bernilai sekitar $2,33 miliar pada saat publikasi, menurut data Ethereum Treasuries.

"Pasar stablecoin akan mencapai $500 miliar pada akhir tahun depan," prediksi Chalom dalam postingan X pada hari Jumat, karena total kapitalisasi pasar stablecoin saat ini berada di sekitar $308,46 miliar. Pergerakan ke $500 miliar akan mewakili peningkatan sekitar 62%.

Sumber: Joseph Chalom

Dengan lebih dari setengah total aktivitas stablecoin (54%) terjadi di Ethereum, kenaikan seperti itu berpotensi berkontribusi pada peningkatan TVL jaringan.

Pasar RWA yang ditokenisasi mencapai $300 miliar pada 2026: Chalom

Chalom juga memperkirakan aset dunia nyata (RWA) yang ditokenisasi akan mengalami pertumbuhan signifikan, memperkirakan pasar akan mencapai $300 miliar pada tahun 2026. "Aset yang ditokenisasi akan meningkat 10 kali lipat dalam AUM pada 2026, dari tokenisasi dana individual, saham, dan obligasi menjadi kompleks dana penuh," kata Chalom.

Dia menunjuk pada meningkatnya minat selama setahun terakhir dari perusahaan jasa keuangan termasuk JPMorgan, Franklin Templeton, dan BlackRock sebagai katalis utama.

Peningkatan TVL sering dilihat sebagai tanda meningkatnya minat terhadap jaringan, yang dapat memperkuat sentimen pasar dan berpotensi mempengaruhi harga aset. Pada saat publikasi, TVL Ethereum berada di sekitar $68,20 miliar, menurut DeFiLlama.

Ether turun 12,36% selama 12 bulan terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Namun, analis kripto Benjamin Cowen mengatakan pada hari Selasa bahwa Ether tidak mungkin mencapai rekor tertinggi baru di tahun mendatang, mengingat kondisi Bitcoin saat ini. Pada saat publikasi, Ether diperdagangkan pada $2.924, turun 3,12% selama 30 hari terakhir, menurut CoinMarketCap.

Dana kekayaan negara melirik peningkatan kepemilikan Ethereum

Chalom mengantisipasi kepemilikan Ethereum dan aktivitas tokenisasi oleh dana kekayaan negara akan tumbuh lima hingga sepuluh kali lipat selama tahun depan.

"Pada tahun 2026 ini akan menguat secara signifikan ketika dinamika kompetitif berlaku. Ketika tidak ada yang bersedia menyentuh kripto dari kelompok alokator ini, aman untuk tetap di pinggir," kata Chalom.

Chalom juga memprediksi bahwa agen AI onchain dan pasar prediksi akan "menjadi arus utama," yang menurutnya akan mendorong lebih banyak aktivitas dan nilai ke ekosistem.

