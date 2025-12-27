Prospek Teknikal Ethereum Menunjukkan Potensi Pergerakan Menuju Resistance $3700

Ethereum mengalami ketidakpastian di pasar karena kurangnya arah harga yang jelas. Terdapat sentimen yang bertentangan dalam pola staking terbaru, serta penarikan, di antara investor. Investor menyarankan untuk menunggu hingga grafik yang lebih jelas terlihat.

Bitmine Melakukan Staking, SharpLink Menarik ETH

Aktivitas on-chain saat ini telah mencatat beberapa transaksi yang menarik. Menurut data dari Lookonchain, Bitmine milik Tom Lee baru-baru ini melakukan staking 74.880 ETH, senilai $219,2 juta, hanya sejam yang lalu, untuk mengekspresikan kepercayaan berkelanjutannya pada Ethereum. Selain itu, SharpLink Gaming menarik 35.627 ETH, senilai $104,4 juta, hanya empat jam yang lalu.

https://twitter.com/lookonchain/status/2004717058777641465

Tren Ethereum Masih Tidak Jelas Hari Ini

Analis kripto CRYPTOWZRD menunjukkan bahwa situasi analisis teknikal harian Ethereum tidak jelas pada level saat ini. "ETH mengakhiri sesi hari ini tanpa arah yang jelas," kata analis tersebut. Memang, kita harus menunggu kondisi pasar yang lebih terdefinisi untuk menetapkan pengaturan perdagangan jangka pendek yang spesifik. Sangat wajar untuk tetap berpijak saat kita mendekati akhir pekan.

Sumber: X Sumber: X

Mengamati grafik, tidak ada tren yang jelas pada candle ETH atau ETHBTC untuk hari ini. Untuk minggu ini, grafik untuk ETF dan CME juga menunjukkan tren yang beragam.

Pada saat penulisan, ETH diperdagangkan pada $2.928, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $24,19 miliar dan kapitalisasi pasar sebesar $353,76 miliar. Selama 24 jam terakhir, ETH turun sedikit sebesar 0,94%, mencerminkan sentimen hati-hati di pasar.

Sumber: CoinMarketCap Sumber: CoinMarketCap

Analis lebih lanjut menambahkan, apakah Ethereum naik atau turun juga akan ditentukan oleh apakah Bitcoin bergerak ke arah tertentu atau tidak. Untuk saat ini, ETH diperdagangkan mendekati $2.800. Kemungkinan akan bergerak menuju $3.700 jika naik.

Baca Juga | Akumulasi Wyckoff Ethereum Menunjukkan Rally Besar Bisa Terjadi Selanjutnya

Sinyal Intraday Ethereum Menunjukkan Pergerakan Potensial

Analisis intraday mengungkapkan bahwa ETH diperdagangkan dalam kisaran yang ketat. Cryptocurrency ini dapat melihat tren penurunan lebih lanjut jika turun di bawah $2.880, sedangkan menembus di atas $3.060 dapat membawa peluang untuk bergerak maju. Investor harus menunggu hingga pola yang tepat muncul untuk membuat keputusan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, kinerja Ethereum di pasar cukup hati-hati, dengan investor mengamati dengan cermat baik tren jangka pendek maupun tren keseluruhan untuk Bitcoin. Beberapa hari mendatang akan terbukti penting bagi ETH untuk mendapatkan kembali kekuatan atau mulai berkonsolidasi di sekitar level supportnya.

Baca Juga | Ethereum Siap untuk Peningkatan Terobosan 2026: 10.000 TPS dan Peningkatan Gas Masif