Ethereum Diperdagangkan Antara Resistance $3.090 dan Support $2.876 di Tengah Zona Likuiditas

Analisis Harga Ethereum menunjukkan $ETH diperdagangkan dalam kisaran antara resistensi $3,090 dan level support $2,876. Peta panas likuiditas menyoroti minat institusional di zona-zona ini, sementara garis tren jangka panjang di dekat $1,700 berfungsi sebagai area akumulasi kritis, mempengaruhi perilaku pasar.

Apa Analisis Harga Ethereum Saat Ini?

Analisis Harga Ethereum menunjukkan $ETH terbatas dalam kisaran antara resistensi $3,090 dan support $2,876. Perilaku kisaran terbatas ini mencerminkan likuiditas terkonsentrasi di mana order besar berkumpul, memicu reaksi harga seperti stagnasi atau pembalikan. Pelaku pasar mengamati level ini dengan cermat untuk potensi breakout atau breakdown.

Bagaimana Zona Likuiditas Mempengaruhi Pergerakan Harga Ethereum?

Zona likuiditas dalam Analisis Harga Ethereum mewakili area order beli dan jual yang padat, terlihat sebagai pita horizontal terang pada peta panas. Zona kuning-hingga-oranye bertindak sebagai magnet, menarik harga ke arah mereka dan memicu respons tajam. CW (@CW8900) menyatakan bahwa mencapai $3,090 dapat melikuidasi posisi short yang signifikan, sementara penurunan ke $2,876 berisiko melikuidasi posisi long.

Jika $ETH naik ke $3,090, sejumlah besar posisi short akan dilikuidasi. Sebaliknya, jika turun ke $2,876, sejumlah besar posisi long akan dilikuidasi. pic.twitter.com/CDXdpCtvVd

— CW (@CW8900) 26 Desember 2025

Zona-zona ini menunjukkan aktivitas pasar terstruktur, dengan pola candlestick menunjukkan perdagangan berombak dan sumbu yang menunjukkan penyerapan tekanan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa Level Support dan Resistensi Utama dalam Analisis Harga Ethereum?

Dalam Analisis Harga Ethereum, $2,876 berfungsi sebagai support langsung, menyerap tekanan jual dengan rebound, sementara $3,090 bertindak sebagai resistensi, menolak upaya kenaikan. Zona $2,800 telah bertahan beberapa kali, membentuk kisaran konsolidasi.

Apa Arti Garis Tren Jangka Panjang untuk Harga Ethereum?

Garis tren makro naik di dekat $1,700 dalam Analisis Harga Ethereum menandai zona akumulasi historis di mana koreksi telah menemukan support, yang mengarah ke rally. Bertahan di atas level ini mendukung posisi terendah yang lebih tinggi dan potensi kenaikan hingga 2026.

Poin-Poin Penting

Perdagangan Kisaran Terbatas : $ETH berosilasi antara resistensi $3,090 dan support $2,876, didorong oleh konsentrasi likuiditas.

: $ETH berosilasi antara resistensi $3,090 dan support $2,876, didorong oleh konsentrasi likuiditas. Pengaruh Institusional : Peta panas mengungkapkan cluster order yang memicu likuidasi dan pembalikan di level kunci.

: Peta panas mengungkapkan cluster order yang memicu likuidasi dan pembalikan di level kunci. Kekuatan Jangka Panjang: Garis tren $1,700 menawarkan risiko-imbalan kenaikan asimetris jika dipertahankan.

Dinamika Penawaran dan Permintaan Jangka Pendek

Analisis Harga Ethereum menyoroti kesulitan di dekat $3,000, dengan penolakan berulang membentuk zona penawaran. Ted (@TedPillows) mencatat area distribusi merah ini menandakan kehadiran sisi jual yang berat dari institusi dibandingkan ritel.

$ETH mencoba menembus di atas level $3,000 hari ini tetapi gagal. Sampai zona ini diklaim kembali, Ethereum dapat menyapu level support $2,800 lagi. pic.twitter.com/cHPLEPZuwq

— Ted (@TedPillows) 26 Desember 2025

Zona permintaan bawah berwarna hijau berulang kali bertahan, ditunjukkan oleh sumbu panjang dan rebound, memampatkan harga dalam ketidakpastian.

Kesimpulan

Analisis Harga Ethereum menekankan pasar $ETH kisaran terbatas yang didefinisikan oleh resistensi $3,090, support $2,876, dan garis tren jangka panjang penting $1,700. Zona likuiditas dan arus institusional membentuk perilaku jangka pendek, dengan analis terbagi dalam arah—lonjakan bullish atau pengujian support yang lebih rendah. Pantau level-level ini karena Ethereum memposisikan diri untuk momentum potensial 2026.

Analisis Harga Ethereum mengungkapkan bahwa $ETH bereaksi kuat terhadap area likuiditas padat, di mana order besar terkonsentrasi. Pola candlestick menunjukkan pergerakan berombak di antara level-level ini, mencerminkan aktivitas pasar terstruktur.

Pita horizontal paling terang pada peta panas likuiditas menunjukkan zona beli dan jual yang kuat. Zona kuning-oranye bertindak sebagai titik gravitasi, menarik harga dan mendorong stagnasi, pembalikan, atau gerakan dipercepat saat diuji.

Ethereum telah berjuang di dekat level $3,000, dan setiap upaya breakout telah gagal. Aset tetap terbatas di bawah resistensi kunci ini. Penolakan-penolakan ini telah menciptakan struktur kisaran terbatas di atas zona support $2,800.

Zona permintaan hijau di bawah telah berulang kali menyerap tekanan jual, dibuktikan oleh sumbu panjang dan rebound tajam. Harga memampatkan di dekat area ini, menunjukkan ketidakpastian pasar dan konsolidasi jangka pendek.

Dari kerangka waktu yang lebih tinggi, Analisis Harga Ethereum menekankan garis tren makro naik di sekitar $1,700. Area ini secara historis bertindak sebagai permintaan dan akumulasi yang kuat.

Koreksi sebelumnya secara konsisten menemukan support di sepanjang garis tren ini, yang mengarah ke rally berikutnya. Level ini selaras dengan memori harga historis, mencerminkan partisipasi pembeli yang konsisten selama beberapa tahun.

Risiko-imbalan asimetris mendukung potensi kenaikan di atas $1,700. Mempertahankan zona ini memungkinkan harga membentuk posisi terendah yang lebih tinggi, mempersiapkan pergerakan bertahap menuju tertinggi sebelumnya dan seterusnya. Konsolidasi di sini mendukung kelanjutan tren terkontrol daripada pembalikan mendadak.

Analis memiliki pendapat yang terbagi tentang langkah selanjutnya ETH. Beberapa mengantisipasi lonjakan bullish menuju 2026, sementara yang lain, seperti Ali Charts, memperkirakan penurunan menuju $1,700. Trader tetap dalam mode menunggu-dan-lihat untuk mengukur arah.