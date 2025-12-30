Aktivitas On-Chain Ethereum Meluas: Pertumbuhan Stabil Basis Pengguna Meskipun Volatilitas Pasar

Aktivitas jaringan Ethereum tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan dengan kinerja harga saat ini. Sementara harga ETH mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, jaringan terkemuka ini terus menarik partisipasi dan penggunaan yang signifikan dalam lanskap cryptocurrency yang lebih luas.

Basis Pengguna Ethereum Terus Berkembang

Bahkan dalam lingkungan kripto dan makro yang volatil, jaringan Ethereum berhasil mempertahankan lintasan positif. Sekali lagi, jaringan ini menunjukkan ekspansi yang tenang namun signifikan sementara harga ETH terus berjuang untuk mencatatkan pergerakan naik yang signifikan lainnya.

Laporan dari Coin Bureau mengungkapkan bahwa di balik fluktuasi harga harian, terdapat peningkatan aktivitas jaringan yang stabil. Peningkatan aktivitas jaringan didorong oleh basis pengguna yang berkembang, menandakan bahwa partisipasi di seluruh ekosistem ETH semakin mendalam daripada memudar.

Menurut pakar, basis pengguna Ethereum masih berkembang karena jumlah alamat aktif di jaringan terus meningkat. Data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan alamat aktif telah melampaui angka 275 juta. Peningkatan alamat aktif yang stabil ini bertepatan dengan volatilitas pasar yang sedang berlangsung, menjadikannya perkembangan penting untuk diperhatikan dalam beberapa hari mendatang karena potensinya untuk mempengaruhi lintasan pasar.

Dari Decentralized Finance (DeFi) dan staking hingga Non-Fungible Tokens (NFT) dan aktivitas Layer 2, basis pengguna yang berkembang menunjukkan bahwa fondasi ETH masih solid. Ketahanan seperti itu memperkuat peran jaringan sebagai fondasi untuk pengembangan adopsi smart contract.

Pertumbuhan Aktivitas Jaringan ETH Mencapai Level yang Belum Tersentuh

Pada tahun 2025, jaringan Ethereum menyaksikan salah satu pertumbuhan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Saat tahun menjelang akhir, Leon Waidmann, pakar pasar dan kepala riset di On-Chain Foundation, mengungkapkan bahwa mainnet ETH baru-baru ini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam aktivitas jaringan, menggarisbawahi relevansi blockchain tersebut.

Setelah berbulan-bulan pertumbuhan yang stabil, jaringan terkemuka ini sekarang memproses lebih banyak transaksi dan komputasi daripada yang pernah dilakukan sejak keberadaannya. Tingkat daya pemrosesan ini mencerminkan permintaan yang signifikan untuk pembuatan aplikasi di blockchain dan basis pengguna yang nyata.

Waidmann menekankan bahwa layer 2 tidak menguras aktivitas dari Ethereum; sebaliknya, proyek-proyek tersebut memperluas aktivitas, memperkuat skalabilitas jaringan. Selain itu, lebih banyak aktivitas ekonomi diselesaikan di blockchain daripada waktu lain dalam sejarahnya, yang menggambarkan prospek bullish untuk ETH dan ekosistemnya yang berkembang pada tahun 2026.

Seiring meningkatnya jumlah transaksi dan keterlibatan pengguna, pencapaian ini menunjukkan lebih dari sekadar momentum jangka pendek. Sementara itu, pertumbuhan ini membentuk bagaimana pasar memandang fase ETH saat ini, yang menyoroti blockchain yang berkembang pesat meskipun kondisi pasar yang terus berubah.

Meskipun aksi harga melemah baru-baru ini, Milk Road masih percaya bahwa ETH dapat menutup Desember dengan positif bahkan setelah salah satu kuartal terberatnya dalam beberapa tahun terakhir. Prediksi Milk Road didukung oleh fakta bahwa beberapa bulan terkuat ETH dan kuartal rebound telah terjadi setelah periode penjualan kuartalan yang berat.

Dengan demikian, Desember berakhir dengan catatan positif adalah mungkin. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Di masa lalu, periode seperti ini sering kali berfungsi sebagai periode reset sebelum upaya pemulihan yang kuat.