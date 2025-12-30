BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Aktivitas jaringan Ethereum tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan dengan kinerja harga saat ini. Sementara harga ETH mengalami aksi yang melemahAktivitas jaringan Ethereum tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan dengan kinerja harga saat ini. Sementara harga ETH mengalami aksi yang melemah

Aktivitas On-Chain Ethereum Meluas: Pertumbuhan Stabil Basis Pengguna Meskipun Volatilitas Pasar

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2025/12/30 03:00
Ethereum
ETH$3,358.77+1.34%

Aktivitas jaringan Ethereum tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan dengan kinerja harga saat ini. Sementara harga ETH mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, jaringan terkemuka ini terus menarik partisipasi dan penggunaan yang signifikan dalam lanskap cryptocurrency yang lebih luas.

Basis Pengguna Ethereum Terus Berkembang

Bahkan dalam lingkungan kripto dan makro yang volatil, jaringan Ethereum berhasil mempertahankan lintasan positif. Sekali lagi, jaringan ini menunjukkan ekspansi yang tenang namun signifikan sementara harga ETH terus berjuang untuk mencatatkan pergerakan naik yang signifikan lainnya.

Laporan dari Coin Bureau mengungkapkan bahwa di balik fluktuasi harga harian, terdapat peningkatan aktivitas jaringan yang stabil. Peningkatan aktivitas jaringan didorong oleh basis pengguna yang berkembang, menandakan bahwa partisipasi di seluruh ekosistem ETH semakin mendalam daripada memudar.

Ethereum

Menurut pakar, basis pengguna Ethereum masih berkembang karena jumlah alamat aktif di jaringan terus meningkat. Data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan alamat aktif telah melampaui angka 275 juta. Peningkatan alamat aktif yang stabil ini bertepatan dengan volatilitas pasar yang sedang berlangsung, menjadikannya perkembangan penting untuk diperhatikan dalam beberapa hari mendatang karena potensinya untuk mempengaruhi lintasan pasar.

Dari Decentralized Finance (DeFi) dan staking hingga Non-Fungible Tokens (NFT) dan aktivitas Layer 2, basis pengguna yang berkembang menunjukkan bahwa fondasi ETH masih solid. Ketahanan seperti itu memperkuat peran jaringan sebagai fondasi untuk pengembangan adopsi smart contract.

Pertumbuhan Aktivitas Jaringan ETH Mencapai Level yang Belum Tersentuh

Pada tahun 2025, jaringan Ethereum menyaksikan salah satu pertumbuhan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Saat tahun menjelang akhir, Leon Waidmann, pakar pasar dan kepala riset di On-Chain Foundation, mengungkapkan bahwa mainnet ETH baru-baru ini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dalam aktivitas jaringan, menggarisbawahi relevansi blockchain tersebut.

Setelah berbulan-bulan pertumbuhan yang stabil, jaringan terkemuka ini sekarang memproses lebih banyak transaksi dan komputasi daripada yang pernah dilakukan sejak keberadaannya. Tingkat daya pemrosesan ini mencerminkan permintaan yang signifikan untuk pembuatan aplikasi di blockchain dan basis pengguna yang nyata.

Waidmann menekankan bahwa layer 2 tidak menguras aktivitas dari Ethereum; sebaliknya, proyek-proyek tersebut memperluas aktivitas, memperkuat skalabilitas jaringan. Selain itu, lebih banyak aktivitas ekonomi diselesaikan di blockchain daripada waktu lain dalam sejarahnya, yang menggambarkan prospek bullish untuk ETH dan ekosistemnya yang berkembang pada tahun 2026.

Seiring meningkatnya jumlah transaksi dan keterlibatan pengguna, pencapaian ini menunjukkan lebih dari sekadar momentum jangka pendek. Sementara itu, pertumbuhan ini membentuk bagaimana pasar memandang fase ETH saat ini, yang menyoroti blockchain yang berkembang pesat meskipun kondisi pasar yang terus berubah.

Meskipun aksi harga melemah baru-baru ini, Milk Road masih percaya bahwa ETH dapat menutup Desember dengan positif bahkan setelah salah satu kuartal terberatnya dalam beberapa tahun terakhir. Prediksi Milk Road didukung oleh fakta bahwa beberapa bulan terkuat ETH dan kuartal rebound telah terjadi setelah periode penjualan kuartalan yang berat.

Dengan demikian, Desember berakhir dengan catatan positif adalah mungkin. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelahnya. Di masa lalu, periode seperti ini sering kali berfungsi sebagai periode reset sebelum upaya pemulihan yang kuat.

Ethereum
Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,358.77
$3,358.77$3,358.77
+0.38%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38