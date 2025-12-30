BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa Bitmine saat ini bermitra dengan tiga penyedia layanan staking dan berencana meluncurkan MAVAN (Made inPANews melaporkan pada 30 Desember bahwa Bitmine saat ini bermitra dengan tiga penyedia layanan staking dan berencana meluncurkan MAVAN (Made in

Bitmine berencana meluncurkan jaringan validator Ethereum komersialnya, MAVAN, pada tahun 2026.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/12/30 10:14
American Coin
USA$0.0000003401-7.35%
Ethereum
ETH$3,354.53+1.21%
TOMCoin
TOM$0.000089-2.19%
Love Earn Enjoy
LEE$1.087-0.27%

PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa Bitmine saat ini bermitra dengan tiga penyedia layanan staking dan berencana meluncurkan MAVAN (Made in the USA Validator Network) yang terkomersialkan pada tahun 2026. Per 28 Desember 2025, total jumlah ETH yang di-staking di Bitmine adalah 408.627 (sekitar $1,2 miliar). Ketua Bitmine Tom Lee memprediksi, "Ketika semua ETH Bitmine di-staking oleh MAVAN dan mitra staking-nya, biaya staking ETH akan mencapai $374 juta per tahun."

Selain itu, rapat umum tahunan Bitmine akan diadakan pada 15 Januari 2026, untuk memberikan suara pada empat proposal utama, termasuk: 1. Memilih delapan direktur untuk tahun berikutnya; 2. Menyetujui amandemen anggaran dasar untuk meningkatkan jumlah saham biasa yang diotorisasi; 3. Menyetujui Rencana Insentif Komprehensif 2025; dan 4. Menyetujui, secara non-mengikat sebagai saran, pengaturan remunerasi khusus berbasis kinerja untuk ketua eksekutif.

Peluang Pasar
Logo American Coin
Harga American Coin(USA)
$0.0000003401
$0.0000003401$0.0000003401
-7.48%
USD
Grafik Harga Live American Coin (USA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38