Bitmine berencana meluncurkan jaringan validator Ethereum komersialnya, MAVAN, pada tahun 2026.

PANews melaporkan pada 30 Desember bahwa Bitmine saat ini bermitra dengan tiga penyedia layanan staking dan berencana meluncurkan MAVAN (Made in the USA Validator Network) yang terkomersialkan pada tahun 2026. Per 28 Desember 2025, total jumlah ETH yang di-staking di Bitmine adalah 408.627 (sekitar $1,2 miliar). Ketua Bitmine Tom Lee memprediksi, "Ketika semua ETH Bitmine di-staking oleh MAVAN dan mitra staking-nya, biaya staking ETH akan mencapai $374 juta per tahun."

Selain itu, rapat umum tahunan Bitmine akan diadakan pada 15 Januari 2026, untuk memberikan suara pada empat proposal utama, termasuk: 1. Memilih delapan direktur untuk tahun berikutnya; 2. Menyetujui amandemen anggaran dasar untuk meningkatkan jumlah saham biasa yang diotorisasi; 3. Menyetujui Rencana Insentif Komprehensif 2025; dan 4. Menyetujui, secara non-mengikat sebagai saran, pengaturan remunerasi khusus berbasis kinerja untuk ketua eksekutif.