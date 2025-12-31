Apakah Harga Ethereum Stagnan di Sekitar $2.900 saat Penjualan ETF ETH dan Pembelian Whale Bertabrakan?

Apakah harga Ethereum stagnan di sekitar $2.900 karena penjualan ETF ETH dan pembelian whale bertabrakan?

Produk ETF ETH di Amerika Serikat telah mengalami arus keluar selama berminggu-minggu, sementara whale besar justru membeli lebih banyak Ethereum. Pada saat yang sama, data on-chain menunjukkan bahwa harga ETH semakin sedikit bergerak dalam rentang sempit. Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan fase di mana pasar sedang melakukan reposisi. Bisakah harga Ethereum memilih arah baru dalam periode mendatang? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang berkembang bersama. Ke Discord Sekarang Harga Ethereum dan arus keluar ETF ETH saat ini Faktor langsung terpenting di pasar Ethereum saat ini adalah arus keluar berkelanjutan dari produk ETF ETH. Dalam minggu hingga 22 Desember, sekitar $32 juta mengalir keluar secara kolektif dari semua dana spot ETF ETH Amerika. Sepanjang bulan Desember, total arus keluar kini telah mencapai lebih dari $550 juta. Angka-angka ini berasal dari data gabungan Glassnode dan dapat diverifikasi melalui laporan ETF publik. Arus keluar ini mengikuti periode singkat arus masuk di awal Desember. Sejak itu, pihak institusi secara struktural menjual lebih banyak ETH melalui struktur ETF daripada yang mereka beli. Yang menarik adalah bahwa arus keluar ini tidak menyebabkan fluktuasi harga yang kuat. Harga Ethereum turun sekitar 2% dalam 24 jam terakhir dan juga sedikit lebih rendah pada basis mingguan dan bulanan. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual dari saluran ETF ETH sebagian besar diserap oleh pelaku pasar lainnya. $32 million in Ethereum $ETH was sold by ETFs last week. pic.twitter.com/EnTqbAQ6Zj — Ali Charts (@alicharts) December 28, 2025 Harga Ethereum tetap stabil meski ada tekanan jual Meskipun arus keluar ETF ETH terus berlanjut, harga Ethereum tetap relatif stabil. Alih-alih fluktuasi harga yang kuat, harga ETH telah bergerak selama berminggu-minggu dalam zona sempit di sekitar level harga saat ini. Fenomena ini juga disebut kompresi harga. Ini berarti bahwa jarak antara bottom yang lebih tinggi dan top yang lebih rendah menjadi semakin kecil. Kompresi harga sering terjadi ketika pembelian dan penjualan saling seimbang. Tidak ada dominasi yang jelas dari bulls atau bears. Dalam siklus Ethereum sebelumnya, ini terutama terjadi dalam fase di mana pasar menunggu likuiditas baru atau stimulus fundamental yang jelas. Stabilitas ini tidak didukung oleh leverage yang meningkat. Data dari platform derivatif menunjukkan bahwa open interest tidak meningkat tajam. Ini mengurangi kemungkinan likuidasi mendadak dan juga menjelaskan mengapa harga Ethereum tidak turun tajam meskipun ada arus keluar ETF ETH. Whale membeli ETH sementara harga Ethereum bergerak sideways Sinyal penting lainnya berasal dari data on-chain Santiment. Antara 26 dan 28 Desember, wallet yang diklasifikasikan sebagai whale secara kolektif membeli hampir 300.000 ETH. Dengan harga yang berlaku saat itu, itu mewakili nilai lebih dari $850 juta. Pembelian ini terjadi sementara harga Ethereum hampir tidak bergerak. Pola ini terlihat sebelumnya pada holder ETH jangka panjang yang lebih suka membeli selama fase pasar yang tenang daripada selama kenaikan harga yang cepat. Ini tidak menunjukkan spekulasi jangka pendek, tetapi pada perluasan posisi ETH tanpa mendorong harga ke atas. Secara historis, kombinasi serupa dari akumulasi whale dan volatilitas rendah pada Ethereum sering mengarah pada periode konsolidasi yang lebih lama. Kenaikan langsung tidak selalu segera terjadi, tetapi menciptakan permintaan mendasar yang kuat. Valuasi on-chain membatasi ruang untuk spekulasi Selain aktivitas whale, rasio antara nilai jaringan dan penggunaan Ethereum juga berperan. Menurut Token Terminal, total nilai yang terkunci dalam aplikasi Ethereum sekitar $330 miliar. Fully diluted valuation Ethereum sekitar $353 miliar. Jika kedua angka ini berdekatan, itu berarti bahwa nilai pasar token ETH terutama didasarkan pada penggunaan aktual jaringan, dengan ruang lebih sedikit untuk spekulasi. Dalam siklus Ethereum sebelumnya, rasio seperti itu selama fase sideways sering menghasilkan harga ETH yang lebih stabil. Ini tidak berarti bahwa kenaikan atau penurunan harga dikesampingkan, tetapi bahwa penyimpangan ekstrem kurang mungkin selama rasio ini tetap utuh. 🆕📊 How does the valuation of $ETH correlate with the size of the @ethereum economy? For 5+ yrs, TVL on Ethereum has established a floor for ETH's valuation. What happens should Ethereum-based apps grow their combined TVL to $1 trillion and beyond? pic.twitter.com/C2xSNmh8yR — Token Terminal 📊 (@tokenterminal) December 27, 2025 Struktur pasar Ethereum menunjukkan volatilitas yang menurun Struktur pasar saat ini menunjukkan bahwa candle pada grafik harian ETH menjadi semakin kecil. Ini menunjukkan volatilitas yang menurun. Volume perdagangan juga perlahan menurun. Kombinasi dengan harga spot ETH yang stabil dan leverage rendah menunjukkan bahwa pelaku pasar mereposisi posisi mereka tanpa menerapkan taktik agresif. Pada tahun-tahun sebelumnya, setelah fase seperti itu sering diikuti oleh pergerakan harga yang jelas begitu likuiditas baru memasuki pasar. Misalnya melalui peristiwa makro-ekonomi atau perubahan regulasi. Saat ini, pemicu seperti itu masih tidak ada, sehingga harga Ethereum tetap seimbang. Prospek fase berikutnya yang mungkin untuk harga Ethereum Situasi Ethereum saat ini ditandai oleh tiga faktor yang dapat diverifikasi. Produk ETF ETH menunjukkan arus keluar struktural. Whale membeli ETH dalam jumlah besar selama volatilitas rendah. Valuasi on-chain Ethereum tetap dekat dengan penggunaan jaringan aktual. Kombinasi ini menunjukkan bahwa pasar sedang mempersiapkan fase berikutnya, tetapi tanpa arah harga yang jelas dalam jangka pendek. Selama arus keluar ETF ETH tidak mempercepat dan aktivitas whale terus berlanjut, harga Ethereum tetap berlabuh kuat dalam rentang saat ini. Pergeseran yang jelas hanya akan terlihat ketika salah satu faktor ini berubah. Artikel Apakah harga Ethereum stagnan di sekitar $2.900 karena penjualan ETF ETH dan pembelian whale bertabrakan? ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.