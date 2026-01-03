Ethereum di $3K – Apakah ETH sekarang terlalu mahal atau undervalued?

Aset berisiko terjebak antara dasar pasar dan puncak.

Dari perspektif teknis, ini masuk akal. Biasanya, top-caps menunjukkan bias arah yang jelas setelah sekitar lima minggu perdagangan sideways. Bagaimana dengan siklus ini? Pasar sudah melewati tujuh minggu, dan masih belum ada pergerakan yang terkonfirmasi.

Akibatnya, taruhannya meningkat karena top-caps mendorong lebih dalam ke likuiditas leverage. Namun, Ethereum [ETH] tampaknya terjebak dalam tarik-menarik internalnya sendiri. Khususnya, level $3k itu sekarang mulai terlihat seperti ujian nyata.

ETH menunjukkan peningkatan skalabilitas di tengah hambatan institusional

Tidak diragukan lagi, Ethereum membalikkan keadaan di Q4, mencatat return -28,28%.

Faktanya, ini adalah kuartal terlemah ETH versus Bitcoin [BTC] sejak siklus 2019. Dengan latar belakang itu, tidak sepenuhnya tidak masuk akal untuk melihat mengapa beberapa orang menyebut putaran upgrade terbaru Ethereum sebagai "kegagalan."

Namun, data on-chain menceritakan kisah yang berbeda. Deployment smart contract di Ethereum baru saja mencapai rekor 8,7 juta, sementara biaya transaksi rata-rata turun menjadi sekitar $0,17 – Menandai pergeseran besar dari level pra-upgrade.

Sumber: EtherScan

Untuk menempatkan itu dalam perspektif, biaya ETH melonjak hingga hampir $200 kembali pada tahun 2022.

Sejak itu, bagaimanapun, biaya tetap dalam tren turun yang jelas, bahkan setelah lonjakan ke $8,48 menyusul crash Oktober yang memicu peristiwa likuidasi di seluruh pasar.

Tentu, pada pandangan pertama, itu mungkin menimbulkan kekhawatiran skalabilitas. Namun, data menunjukkan sebaliknya. Ethereum baru-baru ini mencapai 2,2 juta transaksi harian, menunjukkan jaringan dapat mendorong throughput lebih tinggi tanpa menaikkan biaya lebih tinggi. Intinya? Upgrade jelas bukan kegagalan.

Namun, aliran institusional masih bersandar melawan Ethereum.

Secara alami, dengan fundamental membaik tetapi aksi harga tertinggal, kasus "undervaluation" mulai masuk akal. Sederhananya, pasar tidak sepenuhnya memperhitungkan "penurunan." Namun, bagaimana jika institusi memiliki alasan untuk tetap keluar?

Setup teknis Ethereum menghadapi perdebatan overvaluation

Di sisi teknis, Ethereum telah menunjukkan setup breakout yang sempurna.

ETH telah terjebak dalam rentang ketat $2,7k–$3,2k selama enam hingga tujuh minggu terakhir. Meskipun demikian, aktivitas on-chain seperti transaksi dan deployment smart contract tetap kuat, menunjukkan potensi dasar yang terbentuk.

Perlu diperhatikan bahwa ETH ETF mengalami outflow $72 juta, dengan semua sembilan dana menjual, mengakhiri 2025 dengan streak merah. Khususnya, divergensi ini telah memicu perdebatan "overvaluation", dengan beberapa orang melihat level $3k ETH sebagai mahal.

Sumber: SolScan

Dari perspektif investor, argumen itu tidak bisa diabaikan.

Menurut grafik yang disebutkan di atas, Solana [SOL] mencatat 232 juta total transaksi, dengan sekitar 25% transaksi non-vote. Bandingkan itu dengan 1,2 juta Ethereum, dan SOL jelas mengungguli on-chain.

Sementara itu, kinerja unggul Bitcoin Q4 membuatnya tetap di jalur "digital gold"-nya, dengan ETH masih tertinggal. Pada dasarnya, divergensi pasar ini menempatkan relevansi Ethereum sebagai jaringan terdesentralisasi di bawah mikroskop.

Terhadap latar belakang ini, kurangnya aliran institusional bukanlah kebetulan.

Sebaliknya, ini mungkin mencerminkan reshuffling investor strategis ke Solana, dengan uang pintar memandang Ethereum sebagai relatif terlalu mahal dibandingkan dengan alternatif yang lebih cepat dan lebih scalable yang juga berfungsi sebagai lindung nilai pasar.

Pemikiran Akhir

Deployment smart contract rekor, biaya rendah, dan 2,2 juta transaksi harian menyoroti peningkatan skalabilitas, bahkan ketika ETH berjuang mendekati $3k.

Outflow ETF, kinerja unggul SOL, dan kekuatan Q4 Bitcoin menunjukkan Ethereum mungkin relatif terlalu mahal.