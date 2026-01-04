Prediksi Harga XLM: Stellar Membidik Rally $0,28-$0,31 Dalam 4-6 Minggu



Stellar (XLM) telah menunjukkan sinyal teknis yang menjanjikan saat memasuki 2026, dengan beberapa analis menyatu pada target kenaikan yang serupa. Saat ini diperdagangkan pada $0,23 setelah kenaikan harian solid 7%, XLM tampaknya diposisikan untuk potensi breakout yang dapat memberikan imbal hasil substansial bagi trader yang terposisi.

Ringkasan Prediksi Harga XLM

• Target jangka pendek XLM (1 minggu): $0,25 (+9%)

• Perkiraan jangka menengah Stellar (1 bulan): kisaran $0,28-$0,31 (+22% hingga +35%)

• Level kunci untuk ditembus untuk kelanjutan bullish: $0,24

• Support kritis jika bearish: $0,22

Prediksi Harga Stellar Terkini dari Analis

Komunitas analitis telah mencapai konsensus langka tentang trajektori jangka pendek Stellar. Caroline Bishop dari Blockchain.News dan Tony Kim dari MEXC News keduanya secara independen mencapai target harga identik $0,28-$0,31 dalam jangka waktu 4-6 minggu, mengutip divergensi MACD bullish dan support kritis bertahan di $0,22.

Model AI/ML CoinCodex memberikan prediksi harga XLM yang lebih konservatif tetapi jangka pendek sebesar $0,2484 pada 31 Januari, mewakili kenaikan 19,64%. Sementara itu, CMC AI menekankan katalis fundamental, khususnya peningkatan Protocol 23 dan kejelasan regulasi, sebagai pendorong utama untuk adopsi institusional.

Keselarasan perkiraan Stellar ini di berbagai metodologi analitis memperkuat keyakinan di balik tesis bullish, terutama ketika indikator teknis mendukung ekspektasi fundamental ini.

Analisis Teknis XLM: Mempersiapkan Breakout

Setup teknis saat ini untuk Stellar menyajikan kasus yang menarik untuk reli yang diantisipasi. Dengan XLM diperdagangkan pada $0,23, harga berada tepat di titik pivot sambil menguji Bollinger Band atas pada level yang sama. Posisi %B sebesar 1,16 menunjukkan harga sedikit di atas band atas, menunjukkan momentum kuat tetapi juga potensi untuk pullback singkat sebelum kelanjutan.

Pembacaan histogram MACD sebesar 0,0030 mengkonfirmasi momentum bullish sedang dibangun, sementara RSI di 56,34 tetap di wilayah netral, memberikan ruang untuk kenaikan lebih lanjut tanpa memasuki kondisi overbought. Indikator Stochastic menunjukkan %K di 95,49 dan %D di 82,69, menunjukkan momentum kuat tetapi mendekati level overbought dalam jangka pendek.

Analisis volume mengungkapkan $9,01 juta dalam perdagangan 24 jam di Binance, yang meskipun tidak luar biasa, mendukung aksi harga saat ini. Kunci untuk kenaikan berkelanjutan terletak pada penembusan resistensi langsung di $0,24 dengan volume yang meningkat.

Target Harga Stellar: Skenario Bull dan Bear

Kasus Bullish untuk XLM

Target harga XLM utama tetap pada kisaran $0,28-$0,31, sejalan dengan konsensus analis. Agar perkiraan Stellar ini terwujud, XLM harus terlebih dahulu menembus resistensi langsung di $0,24, yang akan memicu leg berikutnya lebih tinggi menuju resistensi kuat $0,30.

Skenario bullish memerlukan pemeliharaan struktur support saat ini, khususnya level kritis $0,22 yang telah bertahan kuat. Penembusan decisif di atas $0,24 pada volume kemungkinan akan mempercepat pergerakan menuju target awal $0,28, dengan $0,31 mewakili batas atas dari kisaran yang diproyeksikan.

Risiko Bearish untuk Stellar

Jika tesis bullish gagal, risiko utama terletak pada penembusan di bawah level support $0,22. Ini akan membatalkan setup analisis teknis Stellar saat ini dan berpotensi memicu penurunan menuju $0,20, yang mewakili support kuat dan terendah 52 minggu.

Kegagalan pada level saat ini bisa melihat XLM mundur ke kisaran $0,20-$0,22, di mana kemungkinan akan berkonsolidasi sebelum mencoba breakout lain. SMA 200-periode di $0,33 tetap jauh di atas aksi harga saat ini, menunjukkan resistensi jangka panjang di atas.

Haruskah Anda Membeli XLM Sekarang? Strategi Entry

Berdasarkan analisis teknis Stellar saat ini, pertanyaan apakah membeli atau menjual XLM tergantung pada toleransi risiko dan waktu entry. Untuk trader agresif, level saat ini mendekati $0,23 menawarkan setup risk-reward yang menarik dengan support terdekat di $0,22.

Pembeli konservatif harus menunggu pullback ke level support $0,22 atau penembusan terkonfirmasi di atas resistensi $0,24. Stop-loss di bawah $0,21 akan memberikan perlindungan yang wajar sambil memungkinkan tesis bullish berkembang.

Ukuran posisi harus tetap sederhana mengingat jarak 52% dari tertinggi 52 minggu di $0,50, menunjukkan XLM tetap dalam fase konsolidasi yang lebih luas meskipun ada sinyal bullish jangka pendek.

Kesimpulan Prediksi Harga XLM

Prediksi harga XLM untuk 4-6 minggu ke depan tetap bullish dengan kepercayaan menengah, menargetkan kisaran $0,28-$0,31 seperti yang diuraikan oleh beberapa analis. Setup teknis mendukung perkiraan Stellar ini, dengan momentum MACD bullish dan support kritis bertahan di $0,22.

Indikator kunci untuk dipantau termasuk histogram MACD untuk ekspansi momentum berkelanjutan, volume pada setiap breakout di atas $0,24, dan yang paling kritis, kemampuan untuk mempertahankan support di atas $0,22. Jika kondisi ini tetap menguntungkan, probabilitas mencapai target harga XLM konsensus analis meningkat secara signifikan.

Timeline untuk prediksi ini meluas hingga Februari 2026, dengan resistensi awal di $0,24 berfungsi sebagai katalis jangka pendek untuk reli yang lebih luas menuju $0,28-$0,31.

Sumber gambar: Shutterstock