Biro Imigrasi (BI) telah mengingatkan warga negara asing terdaftar di Filipina untuk mematuhi laporan tahunan wajib, yang harus diselesaikan

BI meminta orang asing untuk mendaftar

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/04 19:11
Biro Imigrasi (BI) telah mengingatkan warga negara asing terdaftar di Filipina untuk mematuhi laporan tahunan wajib, yang harus diselesaikan dari 1 Januari hingga 1 Maret, sebagai bagian dari pendaftaran orang asing dan pemantauan imigrasi yang ketat.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, BI menyatakan bahwa persyaratan ini diamanatkan berdasarkan Bagian 10 Undang-Undang Republik No. 562, Undang-Undang Pendaftaran Orang Asing tahun 1950, sebagaimana telah diubah, yang mengharuskan semua orang asing terdaftar untuk melaporkan diri setiap tahun kepada biro.

Warga negara asing diharuskan untuk menyelesaikan pendaftaran online melalui portal e-services BI dan menunjukkan Kartu Identitas Sertifikat Pendaftaran Orang Asing (ACR I-Card) yang masih berlaku atau ACR berbasis kertas asli, paspor yang masih berlaku, dan tanda terima resmi untuk pembayaran biaya Laporan Tahunan tahun sebelumnya saat pelaporan.

"Laporan Tahunan secara langsung untuk Kantor Utama BI di Intramuros akan dilakukan di Robinsons Place Manila (Lantai 3, Center Atrium) dari pukul 09.00 hingga 18.00, Senin hingga Jumat, kecuali hari libur," tambah lembaga tersebut.

BI juga mengumumkan bahwa sistem Laporan Tahunan virtual tetap tersedia bagi warga negara asing yang memenuhi syarat yang secara fisik berada di Filipina dan memiliki visa yang masih berlaku. Sistem online beroperasi selama 24 jam, termasuk akhir pekan dan hari libur, memungkinkan pendaftar untuk menyelesaikan proses dan membayar biaya yang ditetapkan melalui metode pembayaran digital melalui platform e-services BI.

Biro tersebut menekankan bahwa warga negara asing terdaftar yang berniat untuk meninggalkan negara tersebut harus menyelesaikan kewajiban Laporan Tahunan mereka sebelum Sertifikat Izin Emigrasi dapat diterbitkan.

"Kegagalan untuk mematuhi persyaratan Laporan Tahunan dapat membuat warga negara asing yang bersangkutan dikenakan denda administratif atau penuntutan, sesuai dengan hukum yang berlaku," kata BI. — Erika Mae P. Sinaking

