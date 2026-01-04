PIPPIN melonjak 25% tetapi jumlah holder turun: Apakah reli akan berakhir?

Kripto telah kembali ke tren naik sejak awal tahun, dengan narasi AI di garis depan.

Dengan demikian, PIPPIN melonjak lebih dari 25% dalam 24 jam terakhir, muncul sebagai pelaku terbaik kedua di antara 100 koin teratas dalam hal kapitalisasi.

Memecoin tersebut melonjak bersama token bertema AI lainnya seperti Virtuals Protocol [VIRTUAL], Render Network [RENDER], dan Bittensor [TAO], untuk menyebutkan beberapa saja.

Investor mengalihkan fokus mereka dari sektor altcoin lainnya ke budaya meme bertema AI. Tapi apakah tren ini akan berkelanjutan, terutama untuk PIPPIN?

Bisakah PIPPIN merebut kembali puncak Desembernya?

Grafik menunjukkan bahwa PIPPIN telah menghormati dukungan garis tren naik sejak akhir November. Reli untuk memecoin ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan.

Melihat pembacaan indikator, mereka menekankan mengapa harga PIPPIN naik pada hari itu. On Balance Volume (OBV) berada di $42 miliar dan meningkat, tanda aliran modal masuk.

Selain itu, RSI menunjukkan bahwa bulls mengendalikan tren. Namun, pembacaan 72 menunjukkan lonjakan bisa sedang terbentuk. Meski begitu, itu tidak menjamin koreksi, seperti yang ditunjukkan data historis pada grafik.

Sumber: Trading View

Saat memecoin tren naik, pergerakan tambahan 61% dapat membantunya menyamai puncaknya di $0,7592. Tetapi harga harus tetap di atas level dukungan.

Meskipun ada kepositifan dalam pergerakan harga, metrik lain mengatakan bahwa reli bisa terancam. Apa rincian situasi ini?

Mengapa reli terancam?

Menurut data dari CoinGlass, trader memanfaatkan posisi mereka, terutama pada Binance Futures. Leverage tertinggi adalah 20X, sedangkan yang terendah adalah 5X.

Melihat data dari bursa populer, ada sekitar $3,81 juta dalam leverage likuidasi long kumulatif. Di sisi lain, short menyumbang $3,07 juta. Perbedaannya terlalu minimal, menunjukkan ketidakpastian.

Sumber: CoinGlass

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa trader mungkin mengambil keuntungan mereka setelah reli singkat. Menurut Coinalyze, Rasio Long/Short berada di 0,81. Ini berarti lebih banyak perdagangan dijual pada saat pers daripada dibeli.

Sumber: Coinalyze

Seolah itu belum cukup, jumlah pemegang juga menurun selama 7 hari terakhir. Lebih dari 200 pemegang menjual token mereka, meskipun harga terus naik sejak awal tahun untuk sebagian besar memecoin.

Sumber: CoinMarketCap

Dengan mengingat hal itu, perlu dicatat bahwa reli bisa berakhir. Sementara itu, bulls tetap mengendalikan, tetapi petunjuk menandakan sesuatu yang berbeda mungkin sedang berkembang.

Namun, konfirmasi diperlukan pada struktur harga PIPPIN untuk memastikan perubahan tren.

Pemikiran Akhir

PIPPIN reli 25% di tengah kebangkitan token bertema AI.

Reli harga PIPPIN terancam saat pemegang mulai short token tersebut.