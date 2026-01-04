BursaDEX+
Unitree Technology klarifikasi: Tidak terlibat dalam pengajuan "jalur hijau" dan proses pencatatannya berjalan normal.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/04 21:03
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut laporan Securities Times yang dikutip oleh Jinshi, laporan media terkini mengenai IPO Unitree Robotics telah banyak diterbitkan ulang oleh berbagai media, platform online, dan media mandiri. Unitree Robotics menyatakan bahwa isi laporan mengenai proses IPO perusahaan tidak sesuai dengan fakta, dan Unitree Robotics tidak mengajukan persetujuan "jalur hijau" apapun. Laporan tersebut menyesatkan publik dan sangat merugikan hak dan kepentingan sah Unitree Robotics. Unitree Robotics telah melaporkan hal ini kepada pihak berwenang terkait dan mendesak penarikan laporan palsu tersebut. Unitree Robotics dengan ini menyatakan secara resmi bahwa perusahaan berhak untuk mengambil tindakan hukum. Saat ini, proses IPO Unitree Robotics berjalan normal, dan informasi terkini akan diungkapkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan publik.

