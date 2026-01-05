BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
QatarEnergy telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian perminyakan Mesir untuk memasok gas alam cair (LNG) selama musim panas guna memenuhi kebutuhan domestikQatarEnergy telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian perminyakan Mesir untuk memasok gas alam cair (LNG) selama musim panas guna memenuhi kebutuhan domestik

QatarEnergy Memenuhi Permintaan LNG Mesir di Musim Panas

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/05 13:25

QatarEnergy telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian perminyakan Mesir untuk memasok gas alam cair (LNG) selama musim panas guna memenuhi permintaan domestik.

Perusahaan yang didukung negara tersebut akan memasok hingga 24 kargo LNG untuk musim panas 2026, demikian dinyatakan dalam sebuah pernyataan.

"MoU ini memperkuat hubungan bilateral kami saat kami bekerja sama menuju pasokan LNG jangka panjang tambahan untuk memenuhi permintaan energi Mesir yang terus meningkat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrinya yang kuat," kata CEO QatarEnergy Saad Sherida Al-Kaabi.

Kedua entitas juga sepakat untuk memulai diskusi mengenai pasokan LNG jangka panjang tambahan ke Mesir.

Produksi gas alam Mesir saat ini diperkirakan mencapai 4,2 miliar kaki kubik per hari, sementara permintaan domestik mencapai 6,2 miliar kaki kubik per hari, memaksa negara tersebut untuk mengimpor LNG guna menjembatani kesenjangan pasokan-permintaan.

Kairo meluncurkan survei seismik bulan lalu untuk mengeksplorasi minyak dan gas di lokasi yang membentuk hampir 10 persen dari wilayah negara tersebut.

Negara ini berencana untuk mengebor 101 sumur minyak dan gas pada tahun 2026 sebagai bagian dari rencana investasi senilai $5,7 miliar yang disetujui oleh pemerintah pada tahun 2025 untuk "spud" (memulai pengeboran) 480 sumur selama lima tahun ke depan.

Bacaan lebih lanjut:

  • Perusahaan energi AS Apache akan meningkatkan produksi gas di Mesir
  • Impor LNG Mesir akan melonjak seiring permintaan lokal yang meningkat pesat
  • Mesir menandatangani kesepakatan pasokan LNG dengan perusahaan-perusahaan global
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

Konglomerat Abu Dhabi, International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lembaga investasi internasional pemerintah AS untuk bersama-sama menargetkan sektor dan pasar
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:42