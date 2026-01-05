BitcoinWorld



Volume Perdagangan Kripto Korea Selatan Anjlok 80%: Kontraksi Pasar yang Mengejutkan

SEOUL, Korea Selatan – 6 Januari 2026 – Pasar cryptocurrency Korea Selatan telah mengalami kontraksi yang mengejutkan, dengan volume perdagangan anjlok sebesar 80% secara year-over-year. Penurunan dramatis ini menandakan pergeseran cepat dalam sentimen investor dan dinamika pasar di salah satu pusat aset digital paling aktif di Asia. Data dari ZDNet Korea mengungkapkan penurunan tajam dari 371,4 triliun won menjadi hanya 77,6 triliun won selama periode bulanan yang sebanding. Akibatnya, perkembangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang kematangan pasar dan dampak regulasi.

Analisis Volume Perdagangan Kripto Korea Selatan

Angka-angka yang dilaporkan memberikan gambaran jelas tentang pendinginan pasar yang parah. Secara khusus, total volume perdagangan di lima bursa utama berdenominasi won di Korea Selatan turun menjadi sekitar 77,6 triliun won ($57,5 miliar) antara 6 Desember 2025 dan 5 Januari 2026. Sebagai perbandingan, volumenya adalah 371,4 triliun won ($275,1 miliar) dari 6 Januari hingga 5 Februari 2025. Ini merupakan kehilangan hampir 294 triliun won dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, skala penurunan ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasar terkini.

Analis pasar menunjuk pada beberapa faktor yang saling terkait untuk pergeseran ini. Pertama, pasar cryptocurrency global telah memasuki fase konsolidasi setelah siklus bull 2024-2025. Kedua, kerangka regulasi ketat Korea Selatan, termasuk Travel Rule dan persyaratan KYC/AML yang ditingkatkan, telah meningkatkan biaya kepatuhan. Ketiga, lingkungan makroekonomi yang lebih luas dengan suku bunga yang lebih tinggi telah mengurangi selera risiko. Elemen-elemen ini secara kolektif berkontribusi pada anjloknya volume perdagangan.

Bursa Volume 2025 (Triliun Won) Volume 2026 (Triliun Won) Perubahan Persentase Upbit 271,6 49,0 -82% Bithumb 91,9 23,6 -74% Lima Bursa Utama (Total) 371,4 77,6 -80%

Kinerja Spesifik Bursa dan Dampak Pasar

Perbandingan Volume Perdagangan Bursa Korea Selatan (Periode Satu Bulan)

Bursa terkemuka Upbit mengalami penurunan paling parah, dengan volumenya turun sekitar 82%. Aktivitasnya turun dari 271,6 triliun won menjadi 49,0 triliun won. Sementara itu, Bithumb mengalami penurunan 74%, bergerak dari 91,9 triliun won menjadi 23,6 triliun won. Kedua platform ini mendominasi pasar Korea Selatan, sehingga kinerja mereka secara langsung menentukan tren volume perdagangan keseluruhan. Volume yang tersisa terbagi di antara Korbit, Coinone, dan Gopax.

Kontraksi pasar ini memiliki efek langsung dan nyata. Misalnya, model pendapatan bursa sangat bergantung pada biaya transaksi. Volume yang lebih rendah secara langsung menekan profitabilitas. Selain itu, likuiditas yang berkurang dapat meningkatkan volatilitas bagi trader yang tersisa di pasar. Lebih lanjut, pencatatan proyek dan anggaran pemasaran sering menyusut selama periode seperti ini. Ekosistem penyedia layanan, dari pengembang wallet hingga perusahaan analitik, juga merasakan dampaknya.

Pengawasan Regulasi: Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) telah secara progresif memperketat pengawasan.

Perlindungan Investor: Aturan baru mewajibkan akun nama asli dan pemisahan dana yang lebih ketat.

Sentimen Pasar: "Kimchi Premium"—harga kripto yang secara historis lebih tinggi di Korea—sebagian besar telah menghilang.

Konteks Global: Penurunan volume yang serupa, meskipun kurang parah, telah dicatat di Jepang dan beberapa bagian Eropa.

Analisis Ahli tentang Kematangan Pasar

Para ahli teknologi keuangan menginterpretasikan data ini sebagai tanda potensial dari kematangan pasar, bukan hanya penurunan. Profesor Lee Min-woo dari Sekolah Bisnis Universitas Nasional Seoul menyarankan, "Koreksi signifikan seperti ini sering mengikuti periode hiruk-pikuk spekulatif. Siklus 2024-2025 menyaksikan arus masuk ritel yang masif. Penurunan saat ini menunjukkan pembersihan modal spekulatif dan kembali ke strategi investasi jangka panjang yang lebih fundamental." Perspektif ini sejalan dengan siklus kelas aset historis di mana fase pertumbuhan tinggi diikuti oleh konsolidasi.

Bukti dari data on-chain mendukung pandangan ini. Misalnya, jumlah alamat aktif di bursa Korea tidak turun secepat volume perdagangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi dan ukuran transaksi menurun, basis pengguna tetap ada. Banyak pemegang tampaknya mengadopsi strategi 'HODL', memindahkan aset ke wallet pribadi daripada trading secara aktif. Pergeseran perilaku ini adalah ciri khas dari pasar yang bertransisi dari spekulasi ke kepemilikan aset.

Konteks Historis dan Lintasan Masa Depan

Pasar kripto Korea Selatan memiliki sejarah volatilitas ekstrem dan partisipasi ritel yang passionate. Penurunan 80% year-over-year saat ini tajam tetapi ada dalam narasi yang lebih panjang. Setelah boom 2017, pasar juga melihat retracement signifikan sebelum pertumbuhan berikutnya. Namun, lingkungan regulasi saat ini secara fundamental berbeda. Pendekatan pemerintah telah bergeser dari reaktif ke proaktif, bertujuan untuk mendorong industri aset digital yang lebih stabil dan aman.

Ke depan, beberapa katalis dapat membalikkan tren. Potensi persetujuan ETF spot Bitcoin di Korea Selatan, mencerminkan perkembangan AS, dapat menyalakan kembali minat institusional. Selain itu, integrasi teknologi blockchain dalam keuangan tradisional (TradFi) dan inisiatif digital yang dipimpin pemerintah dapat menciptakan permintaan berbasis utilitas baru. Lintasan masa depan pasar kemungkinan akan kurang bergantung pada spekulasi murni dan lebih pada adopsi teknologi nyata dan kejelasan regulasi.

Kesimpulan

Anjloknya volume perdagangan kripto Korea Selatan sebesar 80% menandai momen definitif dari kontraksi pasar dan potensi kematangan. Data dari Upbit, Bithumb, dan bursa besar lainnya menggambarkan pergeseran dramatis dalam aktivitas. Meskipun tekanan regulasi dan kondisi makroekonomi global berperan, penurunan ini mungkin juga menandakan fondasi pasar yang lebih sehat dan kurang spekulatif. Akibatnya, pemangku kepentingan harus memantau tidak hanya volume, tetapi juga perkembangan regulasi dan integrasi teknologi untuk mengukur fase berikutnya pasar. Penurunan mengejutkan dalam volume perdagangan kripto Korea Selatan adalah titik data kritis untuk memahami evolusi pasar aset digital global.

FAQs

Q1: Apa yang menyebabkan penurunan 80% dalam volume perdagangan kripto Korea Selatan?

Penurunan tersebut disebabkan oleh kombinasi konsolidasi pasca-pasar bull, regulasi keuangan baru yang ketat dari otoritas Korea Selatan, sentimen risk-off global yang lebih luas karena suku bunga yang lebih tinggi, dan hilangnya "Kimchi Premium."

Q2: Bagaimana kinerja Upbit dibandingkan dengan Bithumb dalam penurunan ini?

Upbit mengalami kontraksi yang lebih parah sekitar 82%, turun dari 271,6 triliun won menjadi 49,0 triliun won. Volume Bithumb menurun sebesar 74%, dari 91,9 triliun won menjadi 23,6 triliun won.

Q3: Apakah penurunan volume perdagangan ini unik untuk Korea Selatan?

Meskipun sangat tajam di Korea Selatan, banyak bursa cryptocurrency global telah melaporkan volume perdagangan yang lebih rendah pada akhir 2025 dan awal 2026 saat pasar berkonsolidasi secara global. Namun, skala penurunan Korea Selatan adalah salah satu yang paling jelas.

Q4: Apakah volume perdagangan yang lebih rendah berarti pasar kripto Korea Selatan sedang mati?

Belum tentu. Analis menyarankan ini mungkin menunjukkan fase kematangan pasar, bergerak menjauh dari hiper-spekulasi menuju kepemilikan jangka panjang yang lebih stabil. Basis pengguna di bursa tetap relatif stabil, menunjukkan minat yang berkelanjutan.

Q5: Apa yang bisa membalikkan tren ini dan meningkatkan volume perdagangan lagi?

Katalis potensial termasuk persetujuan ETF spot Bitcoin lokal, kejelasan regulasi positif tentang jenis aset baru seperti security token, pergeseran dalam kebijakan moneter global, atau peluncuran proyek blockchain besar berbasis utilitas yang menarik minat publik.

