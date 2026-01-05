BursaDEX+
Pembayaran Kripto Mencapai Titik Balik dengan Penggunaan Kartu Visa Naik Lebih dari 500%

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/05 18:30
Kartu kripto yang didukung Visa mencatat lonjakan tajam dalam pengeluaran konsumen tahun lalu, dengan total pengeluaran bersih melonjak 525% dari Januari hingga Desember. Menurut data yang dikumpulkan dari pelacak on-chain, pengeluaran meningkat dari $14,6 juta pada Januari menjadi $91,3 juta pada akhir Desember.

Kartu Utama yang Mendorong Pertumbuhan

Sebagian besar peningkatan terkonsentrasi pada sekelompok kecil kartu. Data menunjukkan bahwa kartu Visa EtherFi menyumbang $55,4 juta dari total, lebih dari dua kali lipat Cypher yang berada di posisi kedua dengan $20,5 juta. Enam kartu yang dilacak mencakup penawaran dari GnosisPay, Cypher, EtherFi, Avici Money, Exa App, dan Moonwell.

Pola Pengeluaran Dan Sumber Data

Data dari Dune Analytics menunjukkan angka-angka tersebut mengukur pengeluaran bersih pada kartu kripto yang diterbitkan Visa yang dijalankan oleh proyek blockchain yang bermitra dengan Visa. Pertumbuhan tampak stabil sepanjang tahun daripada lonjakan tunggal, dengan pengeluaran bersih bulanan meningkat sepanjang 2025.

Menurut peneliti Polygon @obchakevich_ di X pada Minggu, angka-angka ini menunjukkan bahwa kartu kripto mendapatkan daya tarik dengan pengguna dan menyoroti betapa pentingnya kripto dan stablecoin bagi jaringan pembayaran global Visa.

Apa Artinya Ini Untuk Pembayaran

Analis dan peneliti mengatakan lonjakan ini menunjukkan beberapa kartu kripto mulai digunakan secara rutin sehari-hari oleh kelompok pelanggan tertentu. Berdasarkan laporan, pemegang kartu menggunakan saldo kripto untuk membayar pembelian rutin alih-alih selalu mengonversi ke fiat terlebih dahulu. Pergeseran tersebut dapat membuat stablecoin dan jalur kripto lebih relevan bagi perusahaan pembayaran dan bank.

Visa Bergerak Pada Stablecoin Dan Pekerjaan Konsultasi

Visa telah aktif di bidang stablecoin dan telah menandakan rencana untuk mendukung infrastruktur stablecoin yang lebih luas untuk pembayaran. Laporan menunjukkan Visa meluncurkan inisiatif untuk membantu bank dan mitra membangun solusi stablecoin dan menyiapkan pekerjaan konsultasi seputar uang yang ditokenisasi pada akhir 2025. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan data penggunaan kartu, yang dilihat beberapa pengamat sebagai uji praktis aliran pembayaran kripto dalam skala besar.

Pertumbuhan pada sekelompok kecil kartu belum berarti adopsi massal. Pengamat memperingatkan bahwa regulasi, perlindungan konsumen, dan penerimaan pedagang tetap menjadi kendala utama. Pada saat yang sama, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pembayaran terkait kripto bukan lagi sekadar eksperimen ceruk; mereka digunakan untuk transaksi nyata oleh kelompok pengguna yang terukur.

Gambar unggulan dari Cebuana Lhuillier, grafik dari TradingView

