Gen Z tidak melarikan diri dari sistem kerja; mereka meningkatkannya

Project Alphabet Acumen memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana tenaga kerja saat ini mendefinisikan ulang ruang kerja

Selama hampir satu tahun, saya mengikuti setiap diskusi kelompok fokus, wawancara, dan sesi analisis, mendengarkan secara langsung bagaimana setiap generasi mendefinisikan atau telah mendefinisikan ulang pekerjaan — dan mengapa Gen Z kini menuntut kualitas hidup, bukan hanya kualitas pekerjaan.

Di seluruh ruang rapat Filipina, saluran sumber daya manusia, dan pertemuan kepemimpinan, satu pertanyaan terus muncul kembali: Apa yang sebenarnya diinginkan Gen Z?

Beberapa menyebut mereka rapuh. Yang lain mengklaim mereka merasa berhak. Yang lain lagi melihat mereka sebagai "quiet quitters" yang tidak ingin bekerja seperti cara generasi yang lebih tua bekerja.

Namun temuan dari wawancara Project Alphabet Acumen menceritakan kisah yang lebih dalam dan lebih luas.

Gen Z tidak melarikan diri dari sistem — mereka mempertanyakannya, menantangnya, dan membentuknya kembali dengan tuntutan yang berakar pada kesejahteraan, keaslian, dan aktivisme.

Dan ketika Anda mundur selangkah dan melihat lengkungan yang lebih besar dari perilaku generasi Filipina, tindakan mereka tidak terlihat memberontak. Sebaliknya, mereka tak terhindarkan.

Pekerjaan, sebagai institusi budaya, telah berkembang secara dramatis di empat generasi:

Baby Boomers (lahir antara 1946-1964): Memiliki Pekerjaan — stabilitas dan kelangsungan hidup.

Gen X (1965-1980): Memiliki Pekerjaan Berkualitas — kompetensi, keunggulan, dan kebanggaan karier.

Millennials (1981-1996): Memiliki Kehidupan di Luar Pekerjaan — batasan dan keseimbangan.

Gen Z (1997-2012): Memiliki Kehidupan Berkualitas di Luar Pekerjaan — kesejahteraan, tujuan, dan gaya hidup yang harus didukung oleh pekerjaan.

Perkembangan ini tidak acak. Ini mencerminkan bagaimana kondisi sosial ekonomi, realitas tempat kerja, dan tekanan budaya membentuk setiap kelompok. Memahami konteks ini memungkinkan kita untuk akhirnya melihat Gen Z dengan jelas — bukan sebagai "masalah yang harus diperbaiki" tetapi sebagai generasi yang bersikeras bahwa sistem lama akhirnya harus diperbaiki.

Boomers: Era Keamanan dan Pengorbanan

Bagi Boomers, pekerjaan identik dengan kelangsungan hidup — kebutuhan untuk menopang keluarga, membangun masa depan, dan mengamankan stabilitas dalam ekonomi yang sedang pulih.

Salah satu responden merangkumnya dengan sederhana: "Boomers... benar-benar cenderung untuk menemukan pekerjaan yang stabil."

Loyalitas adalah kebajikan. Pengorbanan diharapkan. Skema pensiun dan pekerjaan jangka panjang adalah penanda kesuksesan. Banyak Boomers mendefinisikan hidup mereka dengan perusahaan tempat mereka bertahan selama beberapa dekade.

"Saya hanya tahu tentang perusahaan kami karena ini adalah pemberi kerja pertama dan semoga terakhir saya. Dito na ako magre-retire," kata salah satu responden dengan bangga.

Bagi Boomers, memiliki pekerjaan adalah impian.

Gen X: Bangkitnya Kompetensi dan Identitas Profesional

Gen X mewarisi kelaparan Boomers akan stabilitas tetapi menambahkan sentuhan mereka sendiri: kebanggaan dalam penguasaan. Bagi mereka, pekerjaan bukan hanya sebuah pekerjaan — itu adalah sebuah keahlian.

"Saya menganggapnya serius," kata salah satu Gen Xer. "Inilah yang saya lakukan, dan inilah yang mendefinisikan saya."

Digambarkan oleh rekan-rekan sebagai "termotivasi... dapat beradaptasi... penuh akal," Gen X membingkai identitas mereka seputar menjadi sangat baik secara teknis dan dapat diandalkan secara profesional. Mereka menghormati hierarki tetapi menghargai keadilan. Mereka mengejar gelar, keahlian, dan hak istimewa untuk dipercaya dalam berkinerja.

Bagi Gen X, memiliki pekerjaan berkualitas adalah tujuan.

Millennials: Pembangun Batasan dan Pencari Keseimbangan

Kemudian datanglah generasi yang dibesarkan dengan kerja berlebihan, globalisasi, dan kelelahan: Millennials.

Mereka adalah yang pertama secara aktif menantang gagasan bahwa hidup harus berputar di sekitar pekerjaan.

Salah satu responden merefleksikan: "Selama bertahun-tahun... aabot ka talaga sa point ng life mo na, okay work, pero I have life outside work."

Millennials mengarusutamakan bahasa "batasan," "advokasi diri," dan "keseimbangan kerja-hidup." Mereka mulai menegosiasikan kompensasi dengan lebih berani dan menolak budaya "kemartiran" dari orang tua mereka.

Dan ya, mereka adalah yang pertama diberi label "merasa berhak," terutama karena menuntut gaji yang adil dan kebijakan yang manusiawi. Tetapi advokasi mereka membuka jalan bagi apa yang kemudian akan diambil Gen Z lebih jauh lagi.

Bagi Millennials, prioritasnya menjadi kehidupan di luar pekerjaan.

Gen Z: Dorongan untuk Kehidupan Berkualitas, Bukan Hanya Kehidupan yang Seimbang

Jika Millennials menginginkan kehidupan di luar pekerjaan, Gen Z menginginkan kehidupan berkualitas di luar pekerjaan.

Dan bagi mereka, pekerjaan hanyalah alat untuk mendanai dan melindungi kehidupan itu.

Seperti yang dikatakan salah satu peserta Gen Z dengan percaya diri: "Saya ingin memiliki kehidupan yang holistik... pekerjaan adalah cara saya untuk melakukan semua yang saya inginkan — bepergian, keluarga, olahraga."

Mereka tidak ingin melarikan diri dari pekerjaan tetapi mereka menginginkan pekerjaan yang tidak membahayakan mereka. Mereka menghargai kompensasi bukan sebagai status, tetapi sebagai pemberdayaan. Mereka memprioritaskan gaya hidup, kesejahteraan, dan pengalaman yang bermakna.

Gen Z juga merupakan generasi pertama yang memperlakukan kesejahteraan mental sebagai hal yang tidak dapat ditawar. Mereka mengetahui bahasa kesehatan mental. Dan mereka berbicara secara terbuka tentang hal itu.

"Normalized na siya. Wala nang stigma," kata salah satu pekerja muda.

Gen Z terus terang tanpa malu-malu. Mereka berbicara. Mereka bernegosiasi. Dan mereka menolak permintaan yang tidak masuk akal.

Salah satu supervisor menggambarkan mereka sebagai "disiplin dalam mengatakan 'tidak' pada pekerjaan."

Seorang profesional muda lainnya menjelaskan naluri mereka untuk mempertanyakan praktik yang tidak masuk akal: "Saya seharusnya menyelesaikan — bakit uutusan pa ako?"

Mereka mengkritik norma bukan untuk tidak menghormati otoritas tetapi untuk memperbaiki ketidakadilan, inefisiensi, atau ketidakrasionalan semata.

Mereka bahkan merangkul label "mareklamo," membingkainya ulang sebagai keberanian: "Perubahan nyata terjadi karena seseorang keluar dan berkata, 'Ini bukan itu, teman-teman.'"

Lebih dari generasi sebelumnya, Gen Z meneliti integritas perusahaan. Mereka peduli apakah organisasi selaras dengan nilai-nilai mereka — terutama pada isu-isu seperti keadilan sosial, transparansi, inklusi, dan keberlanjutan.

Salah satu responden bertanya secara eksplisit: "Apakah pekerjaan saya melayani tujuan yang lebih tinggi?"

Mereka tidak puas dengan "pernyataan misi" korporat. Mereka ingin bukti yang terwujud dalam budaya, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan sehari-hari.

Bagi Gen Z, integritas bukan branding — itu adalah akuntabilitas pemberi kerja.

Ketika Boomers bertahan, itu karena tugas. Ketika Gen X bertahan, itu karena kebanggaan. Ketika Millennials bertahan, itu karena keseimbangan.

Ketika Gen Z bertahan, itu adalah karena pekerjaan mendukung kehidupan yang ingin mereka jalani.

Dan jika tidak? Mereka pergi. Bukan karena pembangkangan, tetapi karena kejelasan.

"Saya ingin melindungi hidup saya," kata salah satu pekerja muda. Bukan ego mereka. Bukan citra mereka. Hidup mereka.

Ini adalah filosofi karier yang paling rasional. Dan kita dapat melihat bahwa masa depan pekerjaan lebih sehat karena mereka menuntutnya. Mereka adalah akhir dari penderitaan yang tidak perlu yang menyamar sebagai profesionalisme.

Mereka tidak melarikan diri dari sistem. Mereka meningkatkannya. — Trizia Ann Magalino, Consulting Project Manager dan Consulting Associate, Acumen (www.acumen.com.ph)

