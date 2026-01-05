Bank of America Kini Mengizinkan Penasihat Merekomendasikan Bitcoin Mulai Hari Ini

Bank of America Memperluas Penawaran Kripto untuk Klien Kekayaan AS

Bank of America mengintegrasikan cryptocurrency secara lebih menyeluruh ke dalam layanan manajemen kekayaannya di seluruh Amerika Serikat. Mulai hari Senin, penasihat keuangan di Merrill, Bank of America Private Bank, dan Merrill Edge kini dapat merekomendasikan exchange-traded funds (ETF) Bitcoin spot kepada basis klien yang lebih luas, menandakan pergeseran signifikan menuju penerimaan institusional terhadap aset digital.

Chief Investment Office (CIO) bank telah menyetujui empat dana Bitcoin spot utama yang terdaftar di AS untuk cakupan: Bitwise Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, Grayscale Bitcoin Mini Trust, dan BlackRock's iShares Bitcoin Trust. ETF ini termasuk di antara produk investasi Bitcoin yang paling likuid dan mapan, yang menyederhanakan risiko regulasi dan operasional bagi bank dibandingkan dengan kendaraan yang lebih kecil atau leverage.

Samar Sen, kepala APAC di platform perdagangan institusional Talos, berkomentar, "Keempat dana ini termasuk di antara nama-nama teratas dalam ETF aset digital karena pengalaman, aset yang dikelola, dan infrastruktur yang terbukti. Mereka dilengkapi dengan baik untuk mengelola risiko secara efisien dan mengeksekusi perdagangan, yang sangat penting bagi mitra institusional."

Dari Alokasi Bitcoin yang Dipimpin Klien ke yang Didorong Penasihat

Bank of America kini memungkinkan penasihat kekayaan untuk merekomendasikan alokasi Bitcoin. Sumber: Cointelegraph

Sebelumnya, akses ke ETF Bitcoin spot terbatas pada klien bernilai tinggi tertentu, dengan penasihat merespons terutama pada permintaan klien. Sekarang, dengan kerangka kerja yang diperbarui, penasihat dapat secara proaktif merekomendasikan investasi ETF Bitcoin, didukung oleh riset CIO dan panduan yang jelas tentang tingkat eksposur yang sesuai—biasanya sekitar 1%–4% dari portofolio klien, disesuaikan dengan profil risiko individu.

Bank of America telah mulai meluncurkan riset, panduan formal, dan pelatihan penasihat tentang produk-produk ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menormalkan eksposur Bitcoin dalam diskusi portofolio standar daripada memperlakukannya sebagai pencilan. Dengan lebih dari 15.000 penasihat kekayaan di seluruh negeri, bank memposisikan dirinya untuk mengintegrasikan cryptocurrency dengan lebih mulus ke dalam strategi investasi konvensional.

Fokus pada Bitcoin, dengan Pertanyaan Terbuka tentang Ethereum

Sejauh ini, produk yang dicakup oleh CIO bank secara eksklusif adalah ETF Bitcoin. Institusi ini belum mengumumkan secara publik rencana untuk memasukkan Ethereum atau aset digital lainnya dalam penawarannya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan ETF Ether dalam platform kekayaan besar AS dan apakah mereka mungkin menerima perlakuan serupa dalam waktu dekat.

Sen mencatat bahwa ekspansi apa pun di luar Bitcoin akan bergantung pada faktor-faktor seperti likuiditas pasar, kematangan struktur, dan kapasitas untuk mendukung eksekusi dan manajemen risiko tingkat institusional. Beberapa manajer aset besar secara aktif menjajaki produk kripto inovatif, termasuk ETF bergaya keranjang yang terdiri dari cryptocurrency utama, menunjukkan tren yang lebih luas menuju strategi digital multi-aset.

Pada saat pers, Bank of America belum merespons pertanyaan tentang rencana untuk Ether atau produk kripto lainnya, membiarkan industri menantikan perkembangan lebih lanjut.

