Ethereum dapat melampaui batasan gaya Bitcoin seiring matangnya alat penskalaan baru: Vitalik Buterin

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/05 21:42
PeerDAS sudah aktif di mainnet Ethereum, sementara zkEVM berada pada tahap lanjutan, berfokus pada keamanan dan skalabilitas.

Oleh Shaurya Malwa, AI Boost|Diedit oleh Stephen Alpher
Diperbarui 5 Jan 2026, 2:10 sore Dipublikasikan 5 Jan 2026, 1:42 sore
Vitalik Buterin (CoinDesk)

Yang perlu diketahui:

  • Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin mengatakan bahwa jaringan ini mendekati momen penting dengan transisi PeerDAS dan zkEVM dari riset ke implementasi.
  • Buterin menekankan bahwa peningkatan ini bertujuan untuk mengatasi trilema blockchain dengan meningkatkan desentralisasi, konsensus, dan bandwidth secara bersamaan.
  • PeerDAS sudah aktif di mainnet Ethereum, sementara zkEVM berada pada tahap lanjutan, berfokus pada keamanan dan skalabilitas.

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin mengatakan jaringan ini mendekati titik balik karena dua peningkatan besar, PeerDAS dan zkEVM, beralih dari riset ke kode yang berfungsi.

Dalam sebuah postingan di X, Buterin berpendapat bahwa kombinasi tersebut dapat mengubah Ethereum menjadi "jenis jaringan terdesentralisasi yang secara fundamental baru dan lebih kuat," karena menargetkan trade-off inti yang secara historis membatasi blockchain di mana sistem dapat terdesentralisasi dan memiliki konsensus, tetapi bandwidth dan throughput tetap rendah.

Dia menjelaskan masalah ini melalui dua model era internet. Sistem seperti BitTorrent dapat memindahkan data dalam jumlah besar dengan cara terdesentralisasi, tetapi mereka tidak memerlukan konsensus. Bitcoin memiliki desentralisasi dan konsensus yang kuat, tetapi tetap bandwidth rendah karena setiap node secara efektif memeriksa ulang pekerjaan yang sama alih-alih membaginya.

Fase berikutnya Ethereum, katanya, adalah tentang mendapatkan ketiganya sekaligus.

Tahap pertama sudah aktif. PeerDAS (data availability sampling) kini ada di mainnet Ethereum, memungkinkan node memverifikasi bahwa data tersedia tanpa mengunduh dataset lengkap.

PeerDAS adalah prototipe untuk Data Availability Sampling (DAS), yang penting untuk penskalaan Ethereum melalui sharding. Ini memungkinkan light client untuk memeriksa apakah semua data shard telah dipublikasikan dengan mengambil sampel porsi kecil, sangat meningkatkan skalabilitas sambil mempertahankan desentralisasi dan keamanan.

Tahap kedua, zkEVM, kini "berkualitas produksi dalam hal kinerja," kata Buterin, yang berarti pekerjaan yang tersisa adalah keamanan dan membuktikan ketahanan dalam skala besar.

Buterin menggambarkan ini sebagai langkah praktis menuju pemecahan yang disebut "trilema blockchain," bukan sebagai teori, tetapi melalui "kode yang berjalan langsung," menambahkan bahwa node zkEVM dapat mulai muncul dalam bentuk terbatas pada tahun 2026.

Tujuan jangka panjang adalah "distributed block building," tambah Buterin, di mana tidak ada pihak tunggal yang merakit blok lengkap di satu tempat, mengurangi risiko sensor dan meningkatkan keadilan geografis.

Pesannya adalah bahwa roadmap penskalaan Ethereum semakin banyak tentang membagi pekerjaan verifikasi di seluruh jaringan, daripada meminta setiap node untuk mereplikasi semuanya.

Berita EthereumVitalik Buterin
Penafian AI: Bagian dari artikel ini dihasilkan dengan bantuan alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.

