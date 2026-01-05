Husky Inu AI (HINU) Mencapai $0,00024770, Pasar Melanjutkan Tren Naik, Buterin Membuat Klaim Besar

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dari fase pra-peluncurannya, naik dari $0.00024675 menjadi $0.00024770. Fase pra-peluncuran proyek dimulai pada 1 April 2025, setelah penyelesaian prasale-nya.

Pasar cryptocurrency melanjutkan awal tahun yang kuat, dengan Bitcoin (BTC) semakin mendekati angka $93.000 dan Ethereum (ETH) mendekati $3.200 seiring momentum meningkat. Sentimen investor terhadap ETH mungkin meningkat karena klaim Vitalik Buterin bahwa Ethereum telah memecahkan trilema blockchain, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi crypto.

Husky Inu AI (HINU) Menyelesaikan Perpindahan Ke $0.00024470

Husky Inu AI (HINU) telah menyelesaikan kenaikan harga terbaru dalam fase pra-peluncurannya, naik dari $0.00024675 menjadi $0.00024770. Kenaikan harga ini merupakan bagian dari fase pra-peluncuran proyek, yang dimulai pada 1 April 2025. Pra-peluncuran memungkinkan proyek untuk melanjutkan upaya penggalangan dana sambil memberdayakan komunitas yang berkembang dan pemegang token yang ada. Ini juga membantu tim untuk mengamankan modal, mendanai peningkatan platform, melakukan inisiatif pasar, dan mendukung ekspansi ekosistem yang lebih luas.

Tanggal peluncuran resmi proyek kurang dari empat bulan lagi, tetapi tim tidak mengesampingkan untuk memindahkan peluncuran ke tanggal yang lebih awal atau lebih lambat. Tim akan melakukan serangkaian pertemuan tinjauan untuk menentukan tanggal peluncuran proyek. Dua pertemuan tinjauan pertama diadakan pada 1 Juli 2025, dan 1 Oktober 2025, sementara yang ketiga dijadwalkan pada 1 Januari 2026. Husky Inu telah mengumpulkan $717.746 sejauh ini, tetapi mungkin kesulitan mencapai target yang dinyatakan sebesar $1,2 juta.

Pasar Cryptocurrency Menguat Saat Bitcoin (BTC) Mendekati $93.000

Pasar cryptocurrency telah memulai minggu ini di wilayah positif, dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan token lainnya mencatat kenaikan harga yang signifikan selama 24 jam terakhir. BTC merebut kembali $90.000 selama akhir pekan dan sempat melewati $93.000 pada awal hari Senin sebelum bergerak ke level saat ini di $92.559. Cryptocurrency unggulan ini naik 1,31% selama 24 jam terakhir. ETH mengikuti lintasan serupa setelah konsolidasi di atas angka $3.000. Cryptocurrency terbesar kedua di dunia melonjak ke tertinggi intraday $3.209 pada awal hari Senin sebelum bergerak ke $3.162, naik hampir 1% selama 24 jam terakhir.

Ripple (XRP) naik lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir, sementara Solana (SOL) naik lebih dari 1% di $135. Namun, Dogecoin (DOGE) turun hampir 1% di $0.150. Cardano (ADA) mencatat kenaikan marjinal, sementara Chainlink (LINK) naik 1,49% di $13.56. Stellar (XLM), Hedera (HBAR), dan Toncoin (TON) juga diperdagangkan di wilayah positif. Namun, Litecoin (LTC) dan Polkadot (DOT) melawan tren bullish setelah mencatat penurunan signifikan selama 24 jam terakhir.

Vitalik Buterin Mengklaim Ethereum Telah Memecahkan Trilema Blockchain

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin telah mengklaim Ethereum telah memecahkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi crypto: Trilema blockchain. Buterin menyoroti potensi peer data availability sampling (PeerDAS) dan Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machines (ZK-EVMs), dan bagaimana kedua peningkatan ini membuat Ethereum menjadi "jenis jaringan terdesentralisasi yang secara fundamental baru dan lebih kuat." Buterin menyatakan,

PeerDAS diperkenalkan dalam peningkatan Fusaka bulan Desember dan memungkinkan Ethereum menangani data yang jauh lebih banyak. Di sisi lain, ZKEVM adalah mesin virtual yang kompatibel dengan ZK Proofs dan Ethereum Virtual Machine (EVM) yang ada.

