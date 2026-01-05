Bagaimana Nigeria berencana menggunakan bank dan fintech untuk memulihkan utang pajak

Ini adalah Follow the Money, serial mingguan kami yang mengupas pendapatan, bisnis, dan strategi penskalaan fintech dan lembaga keuangan Afrika. Edisi baru terbit setiap hari Senin.

Bank, fintech, dan lembaga keuangan lainnya kini akan berperan sebagai agen pemulihan utang untuk otoritas pajak Nigeria mulai tahun 2026, menurut analisis TechCabal terhadap Undang-Undang Administrasi Pajak Nigeria yang baru diterapkan, 2025.

Reformasi pajak menyeluruh Nigeria kini telah berlaku penuh. Layanan Pendapatan Dalam Negeri Federal (FIRS) telah digantikan oleh Layanan Pendapatan Nigeria (NRS), bea materai telah menggantikan pungutan transfer elektronik, mengalihkan beban kepada pengirim, dan perombakan pajak paling komprehensif di negara tersebut dalam beberapa dekade telah beralih dari kebijakan ke penegakan.

Undang-undang baru memberikan NRS kewenangan untuk mengalihkan pemulihan utang pajak kepada pihak ketiga, mengubah bank, fintech, dan lembaga keuangan lainnya menjadi perpanjangan tangan otoritas pajak. Setelah langkah-langkah pemulihan hukum habis, entitas ini dapat ditugaskan untuk memulihkan pajak yang belum dibayar langsung dari tempat uang disimpan, perubahan yang dapat meningkatkan kepatuhan tetapi menimbulkan kekhawatiran baru tentang pengawasan dan perlindungan.

Mengubah bank, fintech menjadi pemungut pajak

"Otoritas pajak yang relevan dapat menyerahkan utang pajak yang belum diselesaikan secara keseluruhan atau sebagian, kepada pihak ketiga yang terakreditasi yang akan bertanggung jawab untuk memulihkan utang pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini atau peraturan yang dikeluarkan oleh Layanan," bunyi undang-undang tersebut.

Pihak ketiga didefinisikan termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, praktisi pemulihan utang, atau orang lain yang diakreditasi oleh otoritas pajak yang relevan.

Ini bukan upaya pertama Nigeria dalam pemulihan pajak pihak ketiga. Pada tahun 2018, FIRS yang sekarang tidak beroperasi dan beberapa Layanan Pendapatan Internal Negara Bagian menunjuk bank komersial sebagai agen untuk memulihkan pajak yang diduga terutang oleh nasabah, mengandalkan ketentuan yang memungkinkan otoritas pajak menunjuk siapa pun sebagai agen wajib pajak untuk tujuan pengumpulan. Upaya tersebut sebagian besar kontroversial.

Undang-Undang 2025 sekarang memberikan dukungan hukum yang lebih jelas, membuka pintu untuk pemulihan langsung dari sumbernya. Bagi NRS, ini berarti akses yang lebih dalam ke tempat uang sebenarnya berada.

Bagaimana negara lain melakukannya

Nigeria tidak sendirian dalam pendekatan ini. Pada tahun 2025, HM Revenue & Customs (HMRC) di Inggris meluncurkan kembali programnya untuk memulihkan pajak yang belum dibayar langsung dari rekening bank debitur.

Dalam model Inggris, kewenangan berlaku untuk utang sebesar £1.000 ($1.343) atau lebih dan dilengkapi dengan perlindungan. HMRC hanya bertindak setelah banding telah habis dan upaya berulang untuk menghubungi debitur gagal. Setiap wajib pajak yang terkena dampak menerima kunjungan tatap muka dari petugas HMRC sebelum dana diakses, dengan opsi seperti pengaturan waktu pembayaran dibahas.

Dorongan penegakan yang diperbarui di Inggris terjadi karena £42,8 miliar ($57,48 miliar) pajak tetap tidak dibayar.

Dorongan penegakan Nigeria

Reformasi pajak Nigeria bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB negara menjadi 18% pada tahun 2027, dari di bawah 10%, dan telah memperluas cakupan pendapatan kena pajak untuk menarik lebih banyak orang, terutama pekerja digital dan jarak jauh, ke dalam jaring pajak.

Di bawah rezim pajak baru, kegagalan mendaftar dengan NRS dikenakan denda ₦50.000 ($34,94) pada bulan pertama dan ₦25.000 ($17,47) untuk setiap bulan berikutnya. Kegagalan mengajukan pengembalian dikenakan denda ₦100.000 ($69,89) pada bulan pertama dan ₦50.000 bulanan setelahnya. Pajak yang belum dibayar juga dikenakan penalti 10% dan bunga tambahan pada tingkat kebijakan moneter yang berlaku.

Selain penalti, otoritas pajak sekarang dapat memulihkan jumlah yang belum dibayar secara langsung, melalui pihak ketiga, setelah langkah-langkah pemulihan hukum telah habis.

Estimator Penalti NRS Lihat bagaimana denda bertambah di bawah Undang-Undang Pajak 2025. 1. Pilih Pelanggaran Tidak Terdaftar Pengembalian Tidak Diajukan Denda: ₦50.000 (Bulan 1) + ₦25.000/bln 2. Durasi Tertunggak 1 Bulan Risiko Rendah Paparan Tinggi Estimasi Penalti ₦50.000 Sekitar $34,94 Tahap Awal: Penalti bersifat tetap. Membayar sekarang menghindari akumulasi bunga dan penegakan. Sumber: Analisis TechCabal / Undang-Undang Pajak 2025

Apa yang memenuhi syarat sebagai utang pajak?

Undang-Undang mendefinisikan utang pajak secara luas untuk mencakup: pajak yang tidak dibayar setelah 30 hari; ketika pajak yang jatuh tempo ditambah penalti dan bunga tidak dibayar setelah periode pemberitahuan; pajak yang dinilai rendah; dan keringanan pajak yang salah dibayarkan kembali.

Wajib pajak yang dinilai rendah diharapkan membayar kekurangannya atas permintaan, sementara mereka yang menerima pembayaran kembali secara keliru diharuskan untuk mengembalikannya.

Namun, otoritas pajak hanya dapat menyerahkan utang kepada pihak ketiga setelah semua langkah pemulihan hukum, termasuk mengeluarkan pemberitahuan, membuat tuntutan pembayaran, dan mengejar tindakan penegakan lainnya, telah habis. Utang tersebut juga harus bernilai signifikan dan tertunggak untuk jangka waktu yang dianggap sesuai oleh otoritas.

Wajib pajak yang terkena dampak harus diberitahu secara tertulis dan diberi tahu tentang pihak ketiga yang menangani pemulihan. Otoritas pajak juga mempertahankan hak untuk mencabut penugasan dan melanjutkan pemulihan sendiri.

Batas dan pengecualian

Undang-undang menetapkan batas enam tahun untuk memulihkan utang pajak yang timbul dari penilaian rendah atau pembayaran kembali yang keliru, kecuali jika "penilaian rendah atau pembayaran kembali yang keliru disebabkan oleh pembuatan dokumen atau pernyataan yang ditemukan tidak benar."

Nigeria berencana menghasilkan setidaknya ₦17,85 triliun ($12,48 miliar) dalam pendapatan pajak dan bea cukai pada tahun 2026, tujuan yang sangat bergantung pada teknologi dan integrasi data. NRS akan menghubungkan sistemnya dengan lembaga yang banyak bertransaksi, termasuk Nigeria Inter-Bank Settlement System Plc (NIBSS), memberikannya visibilitas ke dalam arus keuangan.

Karena rekening bank semakin terikat dengan nomor identifikasi pajak, pemerintah menutup jalan untuk penghindaran dan memindahkan penegakan lebih dekat ke tempat pendapatan sebenarnya disimpan. Tetapi sementara undang-undang meminjam dari praktik terbaik global, undang-undang ini diam tentang perlindungan, terutama tentang bagaimana pemulihan pihak ketiga akan dibatasi, diawasi, atau ditantang.