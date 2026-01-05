Strategy Memulai 2026 dengan Pembelian Bitcoin Senilai $116M; Mencatat Kerugian $17M di Q4

Kepemilikan Bitcoin Strategis dan Kinerja Pasar di Awal 2026

Strategy, pemegang Bitcoin korporat terbesar, telah memulai pembelian pertamanya di tahun 2026 di tengah lingkungan pasar yang menantang yang menyebabkan kepemilikan kuartal keempatnya mengalami kerugian kertas yang signifikan. Perusahaan terus menunjukkan komitmen terhadap akumulasi Bitcoin, meskipun volatilitas pasar yang terus berlangsung.

Poin Penting

Strategy mengakuisisi 1.283 Bitcoin seharga $116 juta, meningkatkan total kepemilikannya menjadi 673.783 BTC, yang dinilai sekitar $62,6 miliar.

Harga pembelian rata-rata sekitar $90.000 per Bitcoin, menggunakan hasil dari penjualan ekuitas sebelumnya.

Perusahaan juga meningkatkan cadangan USD-nya sebesar $62 juta, mencapai total $2,25 miliar untuk mendukung biaya operasional dan perencanaan keuangan strategis.

Meskipun mengakumulasi Bitcoin, Strategy mencatat kerugian tidak terealisasi yang substansial sebesar $17,4 miliar di Q4 2025 karena penurunan drastis harga Bitcoin.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Hati-hati bullish, karena Strategy terus memperkuat cadangan Bitcoin-nya meskipun mengalami kerugian signifikan baru-baru ini.

Dampak harga: Negatif, mengingat kerugian tidak terealisasi yang besar, namun akumulasi menunjukkan kepercayaan strategis jangka panjang.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold, karena akumulasi konsisten perusahaan dan manajemen cadangan menunjukkan keyakinan jangka panjang meskipun volatilitas jangka pendek.

Konteks pasar: Koreksi pasar cryptocurrency yang sedang berlangsung telah menyebabkan kerugian yang meluas, berdampak pada pemain utama seperti Strategy tetapi juga menciptakan peluang untuk akumulasi strategis.

Pembelian terbaru Strategy menandai yang pertama di tahun 2026, menambahkan 1.283 Bitcoin dengan rata-rata sekitar $90.000 per koin. Dibeli menggunakan hasil dari penjualan sahamnya dalam penawaran at-the-market, akuisisi ini meningkatkan total kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 673.783, dinilai sekitar $62,6 miliar. Operasi perusahaan juga mengalami peningkatan cadangan USD sebesar $62 juta, kini totalnya $2,25 miliar, untuk mendukung pembayaran dividen dan melayani kewajiban utang. Co-founder Michael Saylor menekankan fokus perusahaan untuk mempertahankan likuiditas demi fleksibilitas operasional.

Meskipun langkah strategis ini, Strategy menghadapi kuartal yang menantang, mencatat kerugian tidak terealisasi sebesar $17,4 miliar karena penurunan harga Bitcoin lebih dari 23%. Perusahaan juga melaporkan manfaat pajak tangguhan sebesar $5 miliar, yang mencerminkan potensi penghematan pajak di masa depan. Sahamnya mengalami kenaikan pra-pasar hampir 4%, meskipun tetap turun lebih dari 58% secara year-over-year, menyoroti volatilitas kinerja pasar sahamnya.

Pengaruh Strategy meluas melampaui dirinya sendiri, menginspirasi korporasi lain untuk mengadopsi perbendaharaan Bitcoin. Khususnya, perusahaan investasi Jepang Metaplanet telah tumbuh menjadi pemegang Bitcoin terbesar keempat di antara perusahaan publik, dengan 35.102 BTC yang dinilai lebih dari $3,25 miliar. Secara keseluruhan, perusahaan yang dipengaruhi oleh Strategy kini secara kolektif memegang sekitar 1,09 juta Bitcoin, mewakili lebih dari 5% dari total pasokan.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Strategy Begins 2026 with $116M Bitcoin Purchase; Files $17B Loss in Q4 di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.