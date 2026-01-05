Starknet Konfirmasi Gangguan Jaringan, Investigasi Sedang Berlangsung

Tim Starknet mengakui masalah tersebut dalam pembaruan publik, mengonfirmasi bahwa bagian-bagian dari jaringan untuk sementara tidak tersedia sementara para insinyur bekerja untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Pada saat pembaruan, gangguan telah berlangsung selama beberapa jam, meskipun tidak ada penjelasan langsung untuk pemadaman yang diberikan.

Poin-Poin Penting Mainnet Starknet mengalami downtime selama beberapa jam di awal tahun 2026.

Tidak ada dana pengguna yang dilaporkan berisiko selama pemadaman.

Harga STRK tetap sebagian besar stabil meskipun terjadi insiden.

Dibangun dengan teknologi zero-knowledge rollup, Starknet memproses transaksi di luar rantai utama Ethereum dan secara berkala mengirimkan bukti kriptografi kembali ke Ethereum untuk penyelesaian. Desain ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan throughput untuk aplikasi seperti keuangan terdesentralisasi, game, dan kontrak pintar yang kompleks, sambil tetap mengandalkan Ethereum untuk jaminan keamanan.

Meskipun terjadi gangguan, reaksi pasar tetap teredam. Token asli jaringan, STRK, menunjukkan sedikit pergerakan harga selama downtime, menunjukkan bahwa para trader memandang insiden tersebut sebagai kemunduran teknis daripada ancaman fundamental.

Kekhawatiran keandalan muncul kembali setelah pemadaman sebelumnya

Gangguan terbaru ini bukanlah peristiwa terisolasi. Sepanjang tahun 2025, Starknet mengalami beberapa periode penurunan kinerja yang menarik perhatian pada ketahanan operasionalnya. Salah satu yang paling signifikan terjadi September lalu menyusul peningkatan jaringan besar, yang mengakibatkan produksi blok berhenti dan memaksa jaringan untuk memutar balik sebagian aktivitas. Pengguna yang terkena dampak insiden tersebut harus mengirim ulang transaksi setelah rantai direorganisasi.

Lebih awal di tahun ini, masalah terpisah terkait kinerja sequencer juga menyebabkan penghentian sementara dalam pembuatan blok, dengan layanan pemantauan pihak ketiga mencatat beberapa perlambatan dan pemadaman sepanjang tahun.

Dalam tinjauan pasca-insiden dari gangguan September, Starknet mengaitkan masalah tersebut dengan kombinasi kegagalan infrastruktur eksternal dan bug perangkat lunak internal. Tim berjanji melakukan perbaikan arsitektur dan pemantauan yang diperluas untuk mengurangi kemungkinan kegagalan serupa ke depannya.

Memperluas ambisi di tengah kesulitan pertumbuhan teknis

Waktu pemadaman ini patut dicatat, karena Starknet telah mempromosikan ambisi yang lebih luas di luar penskalaan Ethereum. Proyek ini telah memposisikan dirinya sebagai infrastruktur untuk kasus penggunaan keuangan terdesentralisasi yang berfokus pada Bitcoin yang muncul, bertujuan untuk menjembatani likuiditas Bitcoin ke dalam lingkungan kontrak pintar.

Untuk saat ini, tim Starknet mengatakan upaya tetap berfokus pada pemulihan layanan penuh dan menyelidiki penyebab utama insiden terbaru. Meskipun tidak ada dana yang dilaporkan berisiko, gangguan berulang menyoroti tantangan yang dihadapi jaringan layer-2 kompleks saat mereka menyeimbangkan inovasi cepat dengan kebutuhan akan uptime yang konsisten.

Saat Starknet mendorong ke area baru dan memperluas cakupan teknisnya, keandalan kemungkinan akan tetap berada di bawah pengawasan ketat dari pengembang dan pengguna di bulan-bulan mendatang.

