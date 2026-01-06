Pentagon Gagal Audit Kedelapan, $4,65 Triliun Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Yang Perlu Diketahui: Pentagon gagal audit lagi, ketidaksesuaian aset $4,65T dilaporkan.

Perubahan kepemimpinan saat Michael Powers menjadi comptroller.

Audit berdampak pada kredibilitas DoD dan transparansi keuangan.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengumumkan kegagalan audit kedelapan berturut-turut, tidak dapat menjelaskan aset senilai $4,65 triliun, menyoroti tantangan manajemen keuangan yang berkelanjutan.

Kegagalan audit ini menekankan masalah akuntabilitas dalam sektor pertahanan AS, berdampak pada pengawasan anggaran dan kepercayaan publik, meskipun tanpa implikasi langsung terhadap pasar cryptocurrency atau aset terkait.

Departemen Pertahanan AS mengumumkan kekurangan akuntansi sebesar $4,65 triliun selama kegagalan audit kedelapan berturut-turut pada 19-20 Desember 2025.

Kegagalan audit yang berkelanjutan ini menyoroti masalah akuntabilitas yang substansial dalam DoD, menimbulkan kekhawatiran atas manajemen keuangan dan efektivitas pemerintah.

Aset $4,65T Pentagon Tidak Tercatat dalam Audit 2025

Audit Pentagon 2025 mengungkapkan ketidaksesuaian yang tidak tercatat sebesar $4,65 triliun dalam aset. Ini merupakan bagian dari tren yang berkelanjutan, dengan Departemen Pertahanan secara konsisten gagal dalam audit sejak 2018.

Comptroller yang baru dikukuhkan Michael Powers bergabung saat audit ini dirilis. Menteri Pertahanan Pete Hegseth menekankan komitmen terhadap transparansi dan perbaikan audit. Kegagalan yang berkelanjutan menyoroti kelemahan manajemen keuangan sistemik.

Kegagalan Audit DoD Menimbulkan Kekhawatiran Transparansi

Hasil audit menimbulkan kekhawatiran atas akuntabilitas keuangan Departemen Pertahanan. Situasi ini memiliki implikasi terhadap transparansi pemerintah dan mempengaruhi kepercayaan pemerintah dalam lingkup publik dan legislatif.

Anggaran DoD untuk FY2026 mendapat persetujuan sebesar $901 miliar, meskipun terjadi kegagalan audit. Kritikus menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan praktik audit keuangan mengingat ketidaksesuaian yang berulang. Seperti yang dinyatakan Pete Hegseth, "Departemen tetap berkomitmen pada audit laporan keuangan tahunan yang ketat" dan "Kami berdedikasi untuk berbagi hasil audit secara terbuka dan menggunakannya sebagai panduan untuk perbaikan berkelanjutan."

Masalah Persisten: Aset Hilang Program F-35

Kegagalan audit serupa dilaporkan sejak 2018, dengan Pentagon kekurangan kemajuan dalam pelacakan aset. Kelemahan yang berulang, seperti aset hilang program F-35, menunjukkan masalah administrasi keuangan yang persisten.

DoD menargetkan laporan keuangan yang dapat diaudit pada 2028, sebagaimana diuraikan dalam FY24 NDAA. Para ahli menyarankan peningkatan pengawasan dan percepatan reformasi untuk mencapai target ini.