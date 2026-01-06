10 Memecoin Teratas yang Meledak Sejak Awal 2026

Pasar Kripto Memulai Tahun dengan Nada Bullish

Pasar kripto telah memasuki tahun baru dengan momentum yang diperbarui. $Bitcoin telah menembus secara decisif di atas level $90,000 dan kini bergerak menuju tonggak $100,000 yang sangat dinanti-nantikan. Penembusan ini telah mengembalikan kepercayaan di seluruh pasar, membawa likuiditas kembali ke altcoin setelah berbulan-bulan konsolidasi.

Harga Bitcoin dalam USD di tahun 2026 - TradingView

Seperti biasa dalam fase pasar yang kuat, altcoin mulai mengungguli $BTC, dan memecoin dengan cepat memimpin. Dengan volatilitas yang lebih tinggi dan permintaan yang didorong komunitas yang kuat, memecoin cenderung bereaksi agresif setelah selera risiko kembali — dan tujuh hari terakhir dengan jelas mencerminkan tren tersebut.

Mengapa Memecoin Mengungguli Saat Rally Pasar

Memecoin biasanya melonjak selama fase bullish karena beberapa alasan:

Trader ritel kembali dengan cepat setelah Bitcoin mengonfirmasi kekuatan

Kapitalisasi pasar yang lebih rendah memungkinkan pergerakan persentase yang lebih cepat

Momentum media sosial yang kuat mempercepat aksi harga

Spekulasi meningkat saat trader mengejar kinerja jangka pendek

Dengan Bitcoin memimpin rally, memecoin sekali lagi menjadi salah satu segmen pasar yang paling aktif. Jika Anda ingin membeli memecoin, Anda dapat melihat perbandingan exchange kami di sini.

10 Memecoin Teratas Dengan Kinerja 7 Hari Terbaik

Berdasarkan 7 hari terakhir, memecoin berikut telah mencatat keuntungan yang kuat saat tahun baru dimulai:

1. Pepe ($PEPE)

PEPE memimpin dengan +67,78% yang mengesankan selama seminggu terakhir. Volume perdagangan tinggi dan antusiasme meme yang diperbarui mendorong PEPE kembali ke sorotan sebagai salah satu pemain terkuat.

2. Render ($RENDER)

Meskipun bukan memecoin tradisional, RENDER sering diperdagangkan dengan momentum spekulatif. Ini mencatat keuntungan mingguan yang kuat +63,14%, mendapat manfaat dari minat yang diperbarui pada token terkait AI.

3. Virtuals Protocol ($VIRTUAL)

VIRTUAL melonjak +58,02% selama tujuh hari terakhir, didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan dan perhatian yang tumbuh dari trader spekulatif.

4. Bonk ($BONK)

BONK menghasilkan pergerakan kuat lainnya dengan keuntungan mingguan +52,38%. Karena Solana terus mengungguli, BONK tetap menjadi salah satu memecoin kunci ekosistem.

5. Floki ($FLOKI)

FLOKI naik +50,21% dalam seminggu terakhir, didukung oleh keterlibatan komunitas yang konsisten dan momentum kuat di seluruh pasar memecoin.

6. Stacks ($STX)

STX mencatat keuntungan +41,03% selama tujuh hari. Koneksinya dengan ekosistem Bitcoin membantunya mendapat manfaat dari penembusan BTC di atas $90K.

7. Pudgy Penguins ($PENGU)

PENGU naik +39,96%, melanjutkan kenaikan steadynya saat token terkait NFT mendapatkan kembali perhatian selama pemulihan pasar yang lebih luas.

8. MYX Finance ($MYX)

MYX mencatat peningkatan mingguan +37,39%, mencerminkan minat yang tumbuh pada token berkapitalisasi kecil dengan volatilitas tinggi selama rally.

9. Artificial Superintelligence Alliance ($FET)

FET memperoleh +34,37%, menggabungkan narasi AI dengan momentum pasar spekulatif.

10. Shiba Inu ($SHIB)

SHIB melengkapi daftar dengan kenaikan +34,02% selama tujuh hari terakhir, menunjukkan bahwa memecoin berkapitalisasi besar masih menarik permintaan signifikan selama fase bullish.