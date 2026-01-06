Analisis Mingguan Bitcoin: Momentum Meningkat Menuju $98,000 di Tengah Sentimen Netral

Bitcoin Magazine



Analisis Mingguan Bitcoin: Momentum Membangun Menuju $98.000 di Tengah Suasana Netral

Setelah bergerak relatif sideways selama minggu Natal dan Tahun Baru, harga bitcoin mengalami kenaikan kecil akhir pekan lalu. Harga Bitcoin ditutup pada $91.489, tepat di atas level resistance jangka pendek di $91.400. Jika bulls dapat bertahan di atas level ini, mereka seharusnya mencoba kembali level resistance $94.000 minggu ini, yang telah membatasi harga sejak pertengahan November. $98.000 juga dalam jangkauan minggu ini.

Level Support dan Resistance Kunci Saat Ini

Bulls akan mencoba membawa momentum ke Tahun Baru dan menembus level resistance $94.000. Di atas $94.000, kita memiliki $98.000, di mana resistance benar-benar mulai meningkat, dan membentang dari sana hingga $103.500. Area ini siap untuk menolak harga jika dapat naik di atas $94.000. $109.000 memberikan kemungkinan batas atas akhir untuk harga yang akan sangat sulit ditaklukkan. Jika harga melampaui $109.000, kita dapat mulai membicarakan potensi melihat tertinggi baru.

Bulls akan ingin mempertahankan support di $87.000 jika bears dapat mendorong harga turun ke sana. $84.000 masih merupakan support kuat di bawahnya, tetapi akan melemah dengan sentuhan lebih lanjut. Jika support $84.000 gagal, kita akan melihat ke bawah ke zona support $72.000 hingga $68.000 sebagai level kuat untuk menghasilkan rebound.

Prospek Minggu Ini

Bears yang mengantuk telah sedikit mengendur selama beberapa minggu terakhir. Minggu ini, bulls kemungkinan akan mencoba memanfaatkan ini dengan terus mendorong harga lebih tinggi ke level resistance berikutnya, jadi perhatikan bulls untuk melakukan upaya lain di $94.000. $98.000 seharusnya membatasi segalanya minggu ini jika bulls dapat melewati $94.000. Jika bulls gagal mempertahankan level $91.400 minggu ini, perhatikan mereka mempertahankan level $87.000 untuk memberi diri mereka kesempatan lain untuk melampaui dan menghadapi $94.000 sekali lagi.

Suasana Pasar: Netral – Bulls telah berhasil mempertahankan level support selama beberapa minggu terakhir dan memiliki sedikit momentum ke atas minggu ini. Suasana bearish telah melunak ke level yang lebih netral.

Beberapa Minggu Mendatang

Grafik mingguan telah terjepit di antara garis tren bawah dari broadening wedge di atas dan SMA 100 mingguan di bawah selama beberapa minggu sekarang. Salah satu dari mereka harus break, dan untuk saat ini, resistance garis tren telah terkikis untuk memberi bulls kesempatan mendorong lebih tinggi. Bias jangka panjang masih bearish, namun, jadi perhatikan pergerakan bullish apa pun untuk menemukan puncak selama beberapa minggu mendatang dan kembali turun untuk menguji support di $87.000 hingga $84.000. Menutup minggu mana pun di bawah $84.000 pada titik ini akan mengatur bears untuk menurunkan harga ke level support berikutnya di kisaran $70.000 rendah. Pada sisi atas, bulls perlu mempertahankan penutupan mingguan di atas $100.000 untuk mencoba membalikkan tren jangka panjang.

Panduan Terminologi:

Bulls/Bullish: Pembeli atau investor yang mengharapkan harga naik lebih tinggi.

Bears/Bearish: Penjual atau investor yang mengharapkan harga turun lebih rendah.

Support atau level support: Level di mana harga seharusnya bertahan untuk aset, setidaknya pada awalnya. Semakin banyak sentuhan pada support, semakin lemah dan semakin besar kemungkinan gagal menahan harga.

Resistance atau level resistance: Kebalikan dari support. Level yang kemungkinan akan menolak harga, setidaknya pada awalnya. Semakin banyak sentuhan pada resistance, semakin lemah dan semakin besar kemungkinan gagal menahan harga.

SMA: Simple Moving Average. Harga rata-rata berdasarkan harga penutupan selama periode yang ditentukan. Dalam kasus RSI, ini adalah nilai indeks kekuatan rata-rata selama periode yang ditentukan.

Broadening Wedge: Pola grafik yang terdiri dari garis tren atas yang bertindak sebagai resistance dan garis tren bawah yang bertindak sebagai support. Garis tren ini harus menyimpang satu sama lain untuk memvalidasi pola. Pola ini adalah hasil dari volatilitas harga yang mengembang, biasanya menghasilkan tertinggi yang lebih tinggi dan terendah yang lebih rendah.

Fibonacci Retracements dan Extensions: Rasio berdasarkan apa yang dikenal sebagai rasio emas, rasio universal yang berkaitan dengan siklus pertumbuhan dan peluruhan di alam. Rasio emas didasarkan pada konstanta Phi (1.618) dan phi (0.618).

