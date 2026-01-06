Serangan 'Wrench' Kripto Meningkat, Dan Semakin Brutal

Serangan fisik terhadap pengguna kripto, yang juga disebut "wrench attacks," terus meningkat dari waktu ke waktu. Insiden-insiden tersebut juga rata-rata menjadi semakin kejam.

Namun mitra Dragonfly, Haseeb Qureshi, menemukan bahwa peningkatan kekerasan per pengguna belakangan ini mirip dengan tingkat tahun 2021 tetapi masih jauh di bawah risiko sebelum tahun 2019.

Kekayaan Kripto dan Kekerasan

Dalam tweet yang detail, Qureshi, yang merujuk pada database pengembang Bitcoin Jameson Lopp yang telah berjalan lama, mengungkapkan bahwa jumlah serangan yang tercatat telah meningkat dari waktu ke waktu dan tingkat keparahan serangan tersebut juga meningkat. Dia menjelaskan bahwa setiap insiden dikategorikan ke dalam lima tingkat keparahan, mulai dari ringan hingga fatal, dan rata-rata serangan yang dilaporkan menjadi lebih kejam selama bertahun-tahun.

Ketika dipecah berdasarkan geografi, Qureshi mengatakan Eropa Barat dan kawasan Asia-Pasifik mengalami peningkatan kekerasan terbesar, sementara Amerika Utara tetap menjadi wilayah teraman secara keseluruhan, meskipun masih mengalami peningkatan dalam jumlah insiden absolut.

Qureshi kemudian memeriksa kemungkinan penjelasan untuk kenaikan tersebut, dimulai dengan kapitalisasi pasar kripto. Dia mengatakan regresi sederhana yang membandingkan insiden kekerasan dengan total kapitalisasi pasar kripto menghasilkan nilai R-squared sebesar 0,45, yang berarti sekitar 45% dari variasi kekerasan yang dilaporkan dapat dijelaskan oleh harga saja, yang mendukung gagasan bahwa harga kripto yang lebih tinggi menarik lebih banyak kejahatan.

Dia menambahkan bahwa sinyal lain telah diuji, tetapi tidak ada yang seprediktif kapitalisasi pasar mentah. Namun, Qureshi menekankan bahwa ini tidak berarti kripto menjadi lebih berbahaya pada basis per orang. Dia mengusulkan penjelasan alternatif – ketika harga naik, lebih banyak orang memiliki kripto, yang dapat menyebabkan lebih banyak total kejahatan bahkan jika risiko mendasar per pengguna tetap sama.

Untuk menguji ini, dia menggunakan pengguna aktif bulanan Coinbase sebagai proksi untuk jumlah pemegang kripto aktif dan juga menormalisasi serangan berdasarkan total kapitalisasi pasar sebagai ukuran kasar kekerasan per dolar kekayaan. Menurut Qureshi, kripto tampaknya lebih berbahaya di tahun-tahun awal, seperti 2015 dan 2018, ketika basis pengguna jauh lebih kecil.

Dia mencatat bahwa MAU Coinbase tumbuh dari sekitar 2 juta pada 2015 menjadi sekitar 120 juta pada 2025, peningkatan 60 kali lipat, sementara kekerasan tidak meningkat pada tingkat yang sama. Meskipun ada peningkatan kejadian kekerasan per pengguna belakangan ini, Qureshi mengatakan itu moderat dan kira-kira sejalan dengan tingkat 2021. Ini masih jauh lebih rendah daripada sebelum 2019, dan kekerasan per dolar kapitalisasi pasar hampir tidak berubah.

Wrench Attacks Profil Tinggi

Sejumlah serangan serius dilaporkan pada 2025. Pada Januari, salah satu pendiri Ledger, David Balland, diculik dari rumahnya di Prancis dalam serangan wrench dan ditahan untuk tebusan selama sekitar 24 jam. Laporan mengatakan Balland dan istrinya dibawa ke kota terdekat, dan para penyerang memotong salah satu jarinya untuk menekan rekan-rekannya agar membayar tebusan, sebelum pihak berwenang Prancis mengamankan pembebasan mereka.

Dalam kasus lain, seorang penduduk AS yang mengunjungi London menjadi sasaran setelah terpancing masuk ke kendaraan yang salah saat menunggu Uber di luar klub malam. Korban, yang diidentifikasi sebagai Jacob Irwin-Cline dari Portland, Oregon, kemudian ditipu untuk merokok sebatang rokok yang diyakini dicampur dengan scopolamine. Saat dalam kondisi terganggu, dia tanpa sadar memberikan akses kepada para penyerang ke akun kriptonya dan akhirnya kehilangan sekitar $72.000 dalam XRP dan $50.000 dalam BTC sebelum ditinggalkan di area yang tidak dikenal.

