Dana Kripto Raup $47,2 Miliar di 2025, Namun Bitcoin Kehilangan Posisi

Produk investasi aset digital mengakhiri tahun 2025 dengan total arus masuk global sebesar $47,2 miliar, yang sedikit di bawah rekor $48,7 miliar yang tercatat pada tahun 2024. Tahun ini dimulai dengan positif, dengan Jumat lalu saja menarik $671 juta.

Hal ini mendorong total arus masuk untuk minggu tersebut menjadi $582 juta setelah sebelumnya mengalami arus keluar.

Altcoin Kecil Tertinggal

Menurut Laporan Arus Dana Aset Digital 2025 dari CoinShares, Bitcoin mengalami kesulitan selama tahun 2025, yang mengakibatkan arus masuk turun 35% menjadi $26,9 miliar. Penurunan harga juga mendorong $105 juta ke produk investasi short-bitcoin, meskipun angka tersebut tetap merupakan segmen yang sangat kecil dengan total aset $139 juta.

Ethereum memimpin pasar dan menarik $12,7 miliar, peningkatan 138% dibandingkan dengan tahun 2024. XRP dan Solana juga melonjak, dengan arus masuk masing-masing sebesar $3,7 miliar (naik 500%) dan $3,6 miliar (naik 1.000%). Altcoin lainnya menghadapi permintaan yang lebih lemah, setelah turun 30% year-on-year menjadi $318 juta.

Sui mengumpulkan $152 juta, Chainlink $22 juta, dan ZCash $17 juta, sementara Litecoin hanya mencatat $1 juta sepanjang tahun. Secara keseluruhan, fokus investor bergeser ke Ethereum, XRP, dan Solana, meninggalkan koin-koin yang lebih kecil. Produk multi-aset, di sisi lain, mengalami arus keluar sebesar $214 juta.

Pada tahun 2025, Amerika Serikat tetap menjadi penerima investasi aset digital terbesar, mengumpulkan $42,5 miliar dalam arus masuk, turun 12% dari tahun 2024. Jerman memimpin pertumbuhan, menarik $2,5 miliar dibandingkan dengan arus keluar sebesar $43 juta pada tahun sebelumnya. Kanada juga pulih dan mencatat $1,1 miliar dalam arus masuk setelah mengalami arus keluar sebesar $603 juta pada tahun 2024. Swiss mengalami pertumbuhan moderat dengan menarik $775 juta, naik 11,5% year-on-year. Berikutnya adalah Hong Kong dengan investasi $293 juta, diikuti oleh Belanda dengan $194 juta, dan Prancis dengan $128 juta. Kepulauan Cayman dan Luksemburg juga menarik masing-masing $42 juta dan $32 juta.

Swedia, bagaimanapun, mengalami eksodus sebesar $775 juta, diikuti oleh Brasil dengan arus keluar $1 juta.

Kondisi Bitcoin yang Lebih Sehat?

Meskipun ada aksi harga yang bergejolak dan sentimen negatif yang meluas, analis Markus Thielen percaya bahwa Bitcoin bisa memasuki tahun 2026 dalam posisi yang lebih sehat dan konstruktif setelah reset signifikan dalam posisi pasar. Ia menjelaskan bahwa hampir $30 miliar leverage futures Bitcoin dan Ethereum telah dibongkar sejak puncak Oktober tahun lalu. Hal ini telah mengurangi kelebihan spekulasi dan perdagangan yang terlalu ramai.

Dengan investor memulai tahun baru dengan portofolio yang lebih ringan dan bersih, pasar memiliki ruang untuk melakukan reset dan bergerak lebih organik. Thielen menambahkan bahwa posisi yang lebih ramping ini menghilangkan hambatan yang diciptakan oleh leverage berlebihan, yang memungkinkan Bitcoin untuk lebih baik mencerminkan permintaan daripada likuidasi paksa. Akibatnya, Bitcoin mungkin bebas mengikuti lintasan harga alaminya, yang menurut analis, bisa lebih tinggi.

