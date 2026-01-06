BursaDEX+
TLDR Tom Lee melihat volatilitas awal 2026 akan memberi jalan kepada rebound kripto yang kuat Bitcoin siap untuk permintaan struktural dan potensi breakout pencatat rekor Ethereum

Tom Lee Memprediksi Awal 2026 yang Sulit Diikuti dengan Rally Kripto Besar-besaran

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/06 05:09
TLDR

  • Tom Lee melihat volatilitas awal 2026 memberi jalan kepada rebound kripto yang kuat
  • Bitcoin siap untuk permintaan struktural dan potensi breakout pencatat rekor
  • Ethereum memasuki tren naik multi-tahun yang didorong oleh meningkatnya adopsi institusional
  • Prospek S&P 500 menargetkan 7.700 seiring produktivitas dan pendapatan menguat
  • Reposisi pasar menyiapkan panggung untuk pembaruan kepercayaan hingga akhir 2026

Tom Lee memperbarui pandangan bullish-nya terhadap aset digital saat pasar memasuki tahun baru, dan dia memproyeksikan rebound tajam setelah gejolak awal. Dia menguraikan skenario di mana kelemahan jangka pendek memberi jalan kepada keuntungan kuat, dan dia mengaitkan pergeseran ini dengan reposisi struktural di berbagai perusahaan besar. Tom Lee juga menunjukkan momentum baru pada aset-aset kunci dan menyoroti kekuatan ekonomi yang lebih luas.

Prospek Bitcoin Menguat Menjelang 2026

Tom Lee menyatakan bahwa Bitcoin masih di bawah potensinya, dan dia berargumen bahwa aset tersebut belum mencapai puncaknya. Dia menekankan bahwa pullback pasar sering mendahului ekspansi baru, dan dia menunjuk Januari sebagai jendela untuk kemungkinan rekor. Tom Lee menambahkan bahwa penurunan baru-baru ini mencerminkan reposisi daripada kelemahan jangka panjang.

Bitcoin mendekati akhir 2025 dengan ayunan tajam, dan pergerakan harganya menandakan fase transisi yang kompleks. Namun, Tom Lee mempertahankan bahwa permintaan struktural terus berkembang, dan dia mengaitkan tren ini dengan penguatan adopsi aset digital. Dia juga memproyeksikan bahwa aliran modal baru dapat mendukung breakout signifikan di akhir bulan.

Tahun sebelumnya menghasilkan rekor tertinggi bersejarah dan pembalikan mendadak, dan Bitcoin mencapai level jauh di atas siklus sebelumnya. Namun Tom Lee tetap yakin bahwa aset tersebut dapat memperoleh kembali momentum selama 2026, dan dia menggarisbawahi dampak rebalancing strategis. Dia lebih lanjut mencatat bahwa aktivitas yang lebih kuat di paruh kedua dapat menggeser sentimen pasar.

Ethereum Diposisikan untuk Ekspansi Multi-Tahun

Tom Lee menggambarkan Ethereum sebagai undervalued, dan dia menyarankan bahwa aset tersebut sekarang memasuki fase ekspansi panjang. Dia membandingkan trajektorinya dengan siklus Bitcoin sebelumnya, dan dia menyoroti meningkatnya akumulasi institusional. Tom Lee juga menunjuk kepada penguatan aktivitas jaringan dan perluasan kasus penggunaan.

Ethereum mengakhiri 2025 dengan keuntungan moderat, dan harganya tetap di bawah ekspektasi sebelumnya. Namun, Tom Lee berargumen bahwa aset tersebut memiliki potensi kenaikan jangka panjang, dan dia membingkai akumulasi sebagai prioritas strategis. Dia menambahkan bahwa perusahaannya meningkatkan kepemilikannya dan terus memperluas posisinya.

Sinyal pasar sekarang menunjukkan pengembangan baru di seluruh ekosistem, dan permintaan untuk aplikasi terkait Ethereum terus meningkat. Tom Lee mengharapkan fase ini mendukung pertumbuhan multi-tahun, dan dia mengatakan bahwa volatilitas dapat menciptakan peluang. Dia juga mencatat bahwa aktivitas berkelanjutan dapat memperkuat kepercayaan di seluruh pasar yang lebih luas.

Ekuitas Memasuki 2026 Dengan Target Kuat

Tom Lee memproyeksikan bahwa S&P 500 dapat mencapai 7.700 pada akhir 2026, dan dia mengaitkan pandangan ini dengan kekuatan pendapatan. Dia mengatakan bahwa peningkatan produktivitas mendukung ekspansi jangka panjang, dan dia mengutip ketahanan ekonomi yang lebih luas. Tom Lee juga mempertahankan bahwa pullback pasar dapat menciptakan titik masuk yang menguntungkan.

Kinerja korporat tetap stabil sepanjang 2025, dan tren ekonomi menunjukkan perbaikan stabil. Tom Lee mengharapkan bahwa kondisi ini akan mendukung pertumbuhan lebih lanjut, dan dia menekankan bahwa pendapatan tetap kuat. Dia menambahkan bahwa efisiensi berbasis AI dapat memperkuat ekspansi di berbagai sektor.

Volatilitas pasar mungkin bertahan hingga awal 2026, dan reposisi dapat membentuk pergerakan jangka pendek. Meski begitu, Tom Lee memprediksi kondisi konstruktif di akhir tahun, dan dia mengatakan bahwa tren jangka panjang tetap utuh. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan baru di seluruh kripto dan ekuitas dapat menentukan bulan-bulan akhir 2026.

Postingan Tom Lee Predicts Tough Early 2026 Followed by a Massive Crypto Rally pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

